«Динамо» опередило «Краснодар», забив «Пари НН» на 93-й, и заняло второе место в группе Кубка
«Динамо» попало в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Марцела Лички вырвала победу в матче с «Пари НН» (2:1) благодаря голу Ярослава Гладышева в добавленное время.
Московский клуб набрал 11 очков, как и «Краснодар», но финишировал выше по дополнительным показателям. «Динамо» обыграло «быков» со счетом 4:3 в первом матче и сыграло вничью 1:1 во втором.
Первым в группе D стал «Спартак» (12 очков), последним – «Пари НН» (2).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Путь регионов легче, там домашние игры будут у них, когда вылетать будут команды из пути РПЛ.