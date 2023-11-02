«Динамо» опередило «Краснодар», забив «Пари НН» на 93-й, и заняло второе место в группе Кубка

«Динамо» попало в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички вырвала победу в матче с « » (2:1) благодаря голу Ярослава Гладышева в добавленное время.

Московский клуб набрал 11 очков, как и « », но финишировал выше по дополнительным показателям. « » обыграло «быков» со счетом 4:3 в первом матче и сыграло вничью 1:1 во втором.

Первым в группе D стал « » (12 очков), последним – «Пари НН» (2).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!