«Динамо» опередило «Краснодар», забив «Пари НН» на 93-й, и заняло второе место в группе Кубка

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Пари НН Марцел Личка Футбол

«Динамо» попало в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички вырвала победу в матче с «Пари НН» (2:1) благодаря голу Ярослава Гладышева в добавленное время.

Московский клуб набрал 11 очков, как и «Краснодар», но финишировал выше по дополнительным показателям. «Динамо» обыграло «быков» со счетом 4:3 в первом матче и сыграло вничью 1:1 во втором.

Первым в группе D стал «Спартак» (12 очков), последним – «Пари НН» (2).

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16 комментариев

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cmorblr
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Огюст
Ну наконец то Динамо не пропустила в конце матча а сами забили сопернику!
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MarioSmolov
Ответ Arti22
Карма Краснодару за вчерашнюю липовую победу
это ж чем же липовая? спартачи правила не знают?
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TheSportNik
Динамо самый опасный соперник для команд, кто занял 1 места в группе, а так Балтика,Ростов и Оренбург вылетят в путь регионов до зимы.
Путь регионов легче, там домашние игры будут у них, когда вылетать будут команды из пути РПЛ.
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trial21 rush
Для Краснодара норм расклад, без лишней нагрузки будут играть дома большинство матчей на вылет
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Dinamik1
Наконец то фортануло хотя смолов всячески этому припятствовал.
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Alex_Prinz
не жалко, забирайте 2е )
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Бедякович
Ответ cmorblr
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Магнит теперь это МИД. Ментам слабо.
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And-Rover
Ответ trial21 rush
Для Краснодара норм расклад, без лишней нагрузки будут играть дома большинство матчей на вылет
Сначала надо игру в гостях выиграть Краснодару. Потом о домашних думать поединках.
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trial21 rush
Ответ And-Rover
Сначала надо игру в гостях выиграть Краснодару. Потом о домашних думать поединках.
Если в Хабаровск не придётся лететь, то пройдут без проблем
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