Сергей Лавров назвал возмутительным заявление МОК о дискриминации атлетов.

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

– МОК заявляет о том, что, оказывается, коллективной ответственности спортсменов быть не может в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, только индивидуальная ответственность. Как мы к этому относимся?

– Я читал это заявление, наше министерство уже отреагировало. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом показывает свою политическую ангажированность.

Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А все, что не отвечает интересам западных стран – прежде всего в том, что касается России, Беларуси – он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию.

Стыдно. Конечно, МОК себя сильно дискредитировал. И не зря, я думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, по-настоящему универсальными и уважающими принципы, заключенные в Олимпийской хартии, которую МОК грубо нарушает, – сказал министр иностранных дел РФ.

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