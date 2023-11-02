Лавров о заявлении МОК: «Возмутительно. Стыдно. Все, что отвечает интересам западных стран, олимпийский комитет активно поддерживает»

Теги МОК Олимпийская сборная России Сергей Лавров Политика Лыжи

Сергей Лавров назвал возмутительным заявление МОК о дискриминации атлетов.

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

– МОК заявляет о том, что, оказывается, коллективной ответственности спортсменов быть не может в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, только индивидуальная ответственность. Как мы к этому относимся?

– Я читал это заявление, наше министерство уже отреагировало. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом показывает свою политическую ангажированность.

Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А все, что не отвечает интересам западных стран – прежде всего в том, что касается России, Беларуси – он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию.

Стыдно. Конечно, МОК себя сильно дискредитировал. И не зря, я думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, по-настоящему универсальными и уважающими принципы, заключенные в Олимпийской хартии, которую МОК грубо нарушает, – сказал министр иностранных дел РФ. 

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

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67 комментариев

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Groznyi2024
08.08.08 Прямо в день открытия ОИ. Не между Олимпиадой и Паралимпиадой, не во время соревнований, а в день открытия. Что-то было Грузии? Напомните, забыл
+42
-14
+28
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Bartez1986
слова МОК: спортсмены не несут ответственности за действия правительства. было? было. ничего нет про то, кто что начал, на кого кто напал и так далее. в чем не прав Лавров конкретно в этом моменте?
+38
-14
+24
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Дарья Виноградова
Лавров прав. Но мы же знаем, что для МОК мы другое.
+27
-11
+16
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Марьяж
Ответ Arty Novikoff
Лавров, а по поводу российских граждан в Газе не хочешь высказаться? Их не пускают в Египет сейчас. А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках? Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд. Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
про Китай забыл, который мучает уйгуров
+16
0
+16
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Arty Novikoff
Лавров, а по поводу российских граждан в Газе не хочешь высказаться? Их не пускают в Египет сейчас.

А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках?

Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд.
Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
+41
-30
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Марьяж
да понятно все. англосаксы - первый сорт. остальные - второй, и третий, и...
тоже мне - захотели на чужом празднике жизни эти русские поучаствовать.
+18
-10
+8
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Буня Хох
Ответ Dizzod
Те кто думает: мы делаем то же самое что и другие, а обижают только нас. Вы считаете страна ни чем не виновата и ее обижают потому что она такая то ли слабая то ли без авторитета? Вы считаете свою страну тем пацаном в школе которого все буллят?
Нет, когда Россия была по-настоящему слаба, ее все "поддерживали", растаскивая ресурсы понемногу. Вспомните 90-е и унизительные транши из МВФ. Нам лицемерно улыбались, а по факту главная цель была - выжать из России все соки подешевле, а лучше - вообще развалить на более мелкие государства.
А аот когда мы стали вновь набирать силу, бывшие друзья стали на нас набрасываться как стая шакалов на льва.
+11
-4
+7
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Garikus89
Ответ Groznyi2024
08.08.08 Прямо в день открытия ОИ. Не между Олимпиадой и Паралимпиадой, не во время соревнований, а в день открытия. Что-то было Грузии? Напомните, забыл
Да, смачные люли за пару дней)
+12
-7
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VictorVallecano
Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
В третьем случае даже есть конкретный подозреваемый - Обама.
+7
-3
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United
ииииго-го
+5
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SGS55
Ответ Arty Novikoff
Лавров, а по поводу российских граждан в Газе не хочешь высказаться? Их не пускают в Египет сейчас. А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках? Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд. Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
Блин... А действительно,- почему "так вышло"?
Не, точно не потому, что кто то решил, что Россия - это та же ""Венесуэла", только в другой части "шарика" и занимает слишком много места на нём... И точно не потому, что "кто-то" считает себя "избранным" государством (кем, когда, где?) с исключительной (300 лет!!!) историей..., дающей право "вершить" судьбы мира...
Точно - не поэтому. Да ведь?
+6
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Арматурмалай
Ответ Arty Novikoff
Лавров, а по поводу российских граждан в Газе не хочешь высказаться? Их не пускают в Египет сейчас. А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках? Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд. Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
Ну, какие же это диктатуры?
Свободные и независимые страны, имеющие свой путь, суверенитет. Да и живут там не плохо, морально не разлагаются.
+13
-10
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SGS55
Ответ Dizzod
Те кто думает: мы делаем то же самое что и другие, а обижают только нас. Вы считаете страна ни чем не виновата и ее обижают потому что она такая то ли слабая то ли без авторитета? Вы считаете свою страну тем пацаном в школе которого все буллят?
Пионэр, ты попутал,- мы не обижаемся, мы - троллим... Разницу понимаешь?
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Proper Chels
Да вроде никто, кроме России не жалуется.
Что, сильно китайцев или индусов обижают?
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Виктор Войнов
Ответ Arty Novikoff
Лавров, а по поводу российских граждан в Газе не хочешь высказаться? Их не пускают в Египет сейчас. А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках? Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд. Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
То есть если вам не нравится как развиваются страны , вы считаете их террористами, если нравятся страны, даже если они творят дичь, это демократия и широта взглядов?
Какая то логика за 300
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Фут.Боль
Ответ Кукушкин
Друг мой, дело, как ты совершенно справедливо догадываешься, не в опасности, а в том, что и дети, и паралимпийцы на соревнованиях представляют по правилам, не самих себя, а российские федерации и олимпийские комитеты. А это, как ты опять же абсолютно правильно понимаешь, в сложившейся ситуации совершенно иной коленкор, не так ли?
Так нет коллективной ответственности спортсменов по заявлению МОК! Или где-то есть, а где-то нет? Хммм.... Это что получается, МОК запутался?
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Фут.Боль
Ответ Melnikov1968
А стыдно кому? Понятно, что МОК поступает как девушка лёгкого поведения. По какой причине мы ничего не можем сделать, кроме таких нападок? Суть которых, сводится лишь к тому, чтобы организовать общественное мнение против МОК и коллективного запада.
А что тут сделаешь? Ничего.
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Dimon Bond
Лавров! Запомни - ЭТО ДРУГОЕ! ))
+1
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Роман Гущин
В Европе давно уже не страны, скорее дополнительные штаты в составе США, против Вашингтона сказать что-то им не дадут.
+13
-12
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lkongo
чувак давно потерял совесть
+11
-10
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Лжетрофеич
Ответ гера кремов
сша зато венец демлократии,все индейцев истоебили,а какие остались в резервации живут
и животноводство!
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SGS55
Ответ Кукушкин
Комментарий удален модератором
Ой, блин, ещё вопрос возник:
при попытке поставить тебе "плюсик" (шучу))) ) пишут "комментарий невозможен...",- это означает, что +1 ты сам себе поставил? Или...
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Илья Воронов
Ответ Don_Krebs
За что должно было быть что-то Грузии? За то, что она защищалась? Вы историю той войны, видимо, только по новостям Первого канала знаете. Уже не говоря о том, что Грузия не нападала на чужие государства, а пыталась освободить оккупированные регионы своего. Россию во время чеченских войн также не отстраняли от олимпиад по той же причине: войны происходили на территории самой России. Если бы Грузия ввела войска, например, в Армению, то ее также отстранили бы. Так что сравнение мимо.
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SGS55
Ответ VictorVallecano
Комментарий скрыт
Вам выше в комментариях,- про "сивую кобылу"... Это там обсуждают речь главы МОК...
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leon01
Вот с первыми двумя словами иди к своему боссу
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