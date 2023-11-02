Лавров о заявлении МОК: «Возмутительно. Стыдно. Все, что отвечает интересам западных стран, олимпийский комитет активно поддерживает»
Сергей Лавров назвал возмутительным заявление МОК о дискриминации атлетов.
Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
– МОК заявляет о том, что, оказывается, коллективной ответственности спортсменов быть не может в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, только индивидуальная ответственность. Как мы к этому относимся?
– Я читал это заявление, наше министерство уже отреагировало. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом показывает свою политическую ангажированность.
Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А все, что не отвечает интересам западных стран – прежде всего в том, что касается России, Беларуси – он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию.
Стыдно. Конечно, МОК себя сильно дискредитировал. И не зря, я думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, по-настоящему универсальными и уважающими принципы, заключенные в Олимпийской хартии, которую МОК грубо нарушает, – сказал министр иностранных дел РФ.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
А по поводу заложников Хамаса не хочешь высказаться? Там есть российские граждане. Вы этих террористов принимали в Москве. Почему российские граждане еще в заложниках?
Почему так вышло, что у России в друзьях только террористы или диктатуры? Хамас, Талибан, Северная Корея, Иран, Венесуэла...это же просто какой-то дикий абсурд.
Не хочешь по этому поводу ситуацию прояснить?
тоже мне - захотели на чужом празднике жизни эти русские поучаствовать.
А аот когда мы стали вновь набирать силу, бывшие друзья стали на нас набрасываться как стая шакалов на льва.
Не, точно не потому, что кто то решил, что Россия - это та же ""Венесуэла", только в другой части "шарика" и занимает слишком много места на нём... И точно не потому, что "кто-то" считает себя "избранным" государством (кем, когда, где?) с исключительной (300 лет!!!) историей..., дающей право "вершить" судьбы мира...
Точно - не поэтому. Да ведь?
Свободные и независимые страны, имеющие свой путь, суверенитет. Да и живут там не плохо, морально не разлагаются.
Что, сильно китайцев или индусов обижают?
Какая то логика за 300
при попытке поставить тебе "плюсик" (шучу))) ) пишут "комментарий невозможен...",- это означает, что +1 ты сам себе поставил? Или...