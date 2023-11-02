СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр
СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Прежде петербургский клуб проиграл «Сочи» (4:5) и «Ак Барсу» (2:3).
СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.
В нынешнем сезоне СКА одержал 12 побед и проиграл 12 игр.
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
– Мы понимали, что будет такая игра как с «Ак Барсом». «Авангард» силен, очень структурно организован. Это была игра уровня плей‑офф. Хорошее начало от нас. Мы сразу задавили, бросили в перекладину. Создали достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем один гол, в первом периоде. И мы могли в целом по игре забить намного больше.
Мы создали достаточно много голевых моментов, как и в предыдущих играх! Этого должно было быть достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией.
В следующем матче с «Витязем» мы покажем другую игру и у нас будут изменения в составе. Слава богу, у нас есть резервы и те ребята, которые возвращаются в состав. У нас такая ситуация, что мы должны работать ещё больше. И больше улучшать завершение моментов.
Мы изучили статистику – за 24 матча мы создали больше голевых моментов, чем в прошлом сезоне! Надо просто забивать. И тогда мы начнем выигрывать с явным преимуществом. В следующем матче моменты должны придти.
– Мы весь матч играли так, что создали очень много голевых моментов. Очень много бросков. Но нас «Авангард» наказал на контратаках, жестоко наказали. Нельзя допускать ошибок, нужно хладнокровие. Всегда есть полсекунды, чтобы бросить туда, куда нужно.
12 поражений
24 игры
24 очка
Магия чисел, системность, тонкий лёд на самолётных ногах :)
Системно отмечу, а если ещё и на пятницу выпадет, то вообще 🔥
Сила в правде... Ромка, вот тебе ещё поговорок:
Не в свои сани не садись.
Дураков не сеют, они сами родятся
Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам
Сделал игру 😂 Ромка говорит-народ все видит.
И ведь,как в воду смотрит