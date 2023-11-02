СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр

СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством уступила « » (3:5) в игре Фонбет чемпионата .

Прежде петербургский клуб проиграл «Сочи» (4:5) и «Ак Барсу» (2:3).

СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.

В нынешнем сезоне одержал 12 побед и проиграл 12 игр.