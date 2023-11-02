СКА проиграл 3-й матч подряд – 3:5 от «Авангарда». Команда Ротенберга вне зоны плей-офф после 24 игр

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Прежде петербургский клуб проиграл «Сочи» (4:5) и «Ак Барсу» (2:3).

СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.

В нынешнем сезоне СКА одержал 12 побед и проиграл 12 игр.

СКА – Авангард 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Дата проведения
2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Старков (Глотов)
1:1 – 10 Шарипзянов (Спунер, Ткачев)
1:2 – 17 Буше (Спунер, Гуляев)
1:3 – 21 Шарипзянов (Спунер, Ткачев)
1:4 – 27 Шарипзянов (Гераськин, Филатьев)
2:4 – 54 Чивилев (Рендулич, Толчинский)
2:5 – 56 Николишин (Чистяков)
3:5 – 59 Грицюк (Никишин)

109 комментариев

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hamlo001
- А можно, можно я скажу за Романа Ротенберга?

– Мы понимали, что будет такая игра как с «Ак Барсом». «Авангард» силен, очень структурно организован. Это была игра уровня плей‑офф. Хорошее начало от нас. Мы сразу задавили, бросили в перекладину. Создали достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем один гол, в первом периоде. И мы могли в целом по игре забить намного больше.

Мы создали достаточно много голевых моментов, как и в предыдущих играх! Этого должно было быть достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией.

В следующем матче с «Витязем» мы покажем другую игру и у нас будут изменения в составе. Слава богу, у нас есть резервы и те ребята, которые возвращаются в состав. У нас такая ситуация, что мы должны работать ещё больше. И больше улучшать завершение моментов.

Мы изучили статистику – за 24 матча мы создали больше голевых моментов, чем в прошлом сезоне! Надо просто забивать. И тогда мы начнем выигрывать с явным преимуществом. В следующем матче моменты должны придти.

– Мы весь матч играли так, что создали очень много голевых моментов. Очень много бросков. Но нас «Авангард» наказал на контратаках, жестоко наказали. Нельзя допускать ошибок, нужно хладнокровие. Всегда есть полсекунды, чтобы бросить туда, куда нужно.
+120
-1
+119
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Юрец55
Ну вот! А говорили, что Авангард только против лидеров нормально играет. А он и с аутсайдерами неплохо выглядит!
+65
-1
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Андрей Балабаев
Видишь систему Ротенберга? Нет. И я нет, а она есть!
+39
0
+39
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topsatan
Ответ Михаил Блинов
Хочется спросить у болельщиков СКА. Как будете отмечать, увольнение Ротенберга и всей шайки из СКА?
Ахахах, какое увольнение, тут как дедушка > 20 лет у "власти" на мостике будет
+31
0
+31
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Михаил Блинов
Хочется спросить у болельщиков СКА. Как будете отмечать, увольнение Ротенберга и всей шайки из СКА?
+27
-2
+25
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Габорик
12 побед
12 поражений
24 игры
24 очка
Магия чисел, системность, тонкий лёд на самолётных ногах :)
+22
0
+22
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Злобный Конь
Интересная ситуация, и тренер перспективный...
+21
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бык бенни
"Народ все видит" .. .. Видит только то, что ты физрук каких свет не видывал, ещё и блатной...
+21
0
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illest
А я правильно понимаю, что Рома сам себя назначил, а увольнять сам себя не собирается?
+18
0
+18
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Docentr9
Диванные ноги, слишком много игр дома.
+17
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Артем Д
Ответ hamlo001
- А можно, можно я скажу за Романа Ротенберга? – Мы понимали, что будет такая игра как с «Ак Барсом». «Авангард» силен, очень структурно организован. Это была игра уровня плей‑офф. Хорошее начало от нас. Мы сразу задавили, бросили в перекладину. Создали достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем один гол, в первом периоде. И мы могли в целом по игре забить намного больше. Мы создали достаточно много голевых моментов, как и в предыдущих играх! Этого должно было быть достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией. В следующем матче с «Витязем» мы покажем другую игру и у нас будут изменения в составе. Слава богу, у нас есть резервы и те ребята, которые возвращаются в состав. У нас такая ситуация, что мы должны работать ещё больше. И больше улучшать завершение моментов. Мы изучили статистику – за 24 матча мы создали больше голевых моментов, чем в прошлом сезоне! Надо просто забивать. И тогда мы начнем выигрывать с явным преимуществом. В следующем матче моменты должны придти. – Мы весь матч играли так, что создали очень много голевых моментов. Очень много бросков. Но нас «Авангард» наказал на контратаках, жестоко наказали. Нельзя допускать ошибок, нужно хладнокровие. Всегда есть полсекунды, чтобы бросить туда, куда нужно.
Роман?
+13
-2
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Никита Зайцев
Народ все видит, сила в правде. Господи какой же ты жалкий клоун и игроки у тебя такие же истерички Бардаковы
+11
0
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Декларация
Ответ hamlo001
- А можно, можно я скажу за Романа Ротенберга? – Мы понимали, что будет такая игра как с «Ак Барсом». «Авангард» силен, очень структурно организован. Это была игра уровня плей‑офф. Хорошее начало от нас. Мы сразу задавили, бросили в перекладину. Создали достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем один гол, в первом периоде. И мы могли в целом по игре забить намного больше. Мы создали достаточно много голевых моментов, как и в предыдущих играх! Этого должно было быть достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией. В следующем матче с «Витязем» мы покажем другую игру и у нас будут изменения в составе. Слава богу, у нас есть резервы и те ребята, которые возвращаются в состав. У нас такая ситуация, что мы должны работать ещё больше. И больше улучшать завершение моментов. Мы изучили статистику – за 24 матча мы создали больше голевых моментов, чем в прошлом сезоне! Надо просто забивать. И тогда мы начнем выигрывать с явным преимуществом. В следующем матче моменты должны придти. – Мы весь матч играли так, что создали очень много голевых моментов. Очень много бросков. Но нас «Авангард» наказал на контратаках, жестоко наказали. Нельзя допускать ошибок, нужно хладнокровие. Всегда есть полсекунды, чтобы бросить туда, куда нужно.
Один в поле не воин...правду говорят. Ему нужно себя клонировать и создать всю команду из Ротенбергов у которых вместо имен будут номера. Вот тогда система себя покажет!!!
+11
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+11
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suria
Ответ Михаил Блинов
Хочется спросить у болельщиков СКА. Как будете отмечать, увольнение Ротенберга и всей шайки из СКА?
Ждал этого вопроса!
Системно отмечу, а если ещё и на пятницу выпадет, то вообще 🔥
+10
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Dan Boyle
Вротенгерб. После предыдущего матча. "В следующей игре (с Авангардом) мы покажем нашу лучшую игру". Следующая игра 3:5. "Лучшая игра", ничего не скажешь.
+8
0
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illest
Ответ Сидни Кросби 2
А ты сам себя уволил бы?
Так я себя бы и не назначал туда, где вообще не разбираюсь
+8
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My Channels To Watch
Боря сказал, что сила в правде и народ всё видит! Игра есть, а результат будет. Ну Боряяяяя!!! Давай так дальше, держим кулачки и скоро Витязь вас догонит! Дерзай!
+8
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свободу попугаю
Ответ illest
А я правильно понимаю, что Рома сам себя назначил, а увольнять сам себя не собирается?
правильно
+7
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Максим Романов
"Сила в правде, народ всё видит, мы на верном пути и т.п." - сказал Рома на послематчевом интервью и пошел дальше тренировать.
+7
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Damil Saurbaev
Боже как же лестно смотреть на этого обиженного пижона, тот случай когда покупаешь все, команда то реально хороша, но вот тренер оборванец по знакомству)
+6
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Evqenich
Народ всё видит...
Сила в правде... Ромка, вот тебе ещё поговорок:
Не в свои сани не садись.
Дураков не сеют, они сами родятся
Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам
+5
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Dan Boyle
Сила в силе, по системе, народ не тимошка, я тоже картошка
+5
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КараТэ
Никишин по классике,просто мо-ло-дец.
Сделал игру 😂 Ромка говорит-народ все видит.
И ведь,как в воду смотрит
+5
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illest
Ответ Сидни Кросби 2
Так ему ведь бабло не нужно,решил по игратся в тренеры.
Вообще, очень радостно, что Рома решил выбрать как хобби-хоккей, а не, например, медицину. Боюсь представить какие бы были последствия после того, как он назначил бы себя главврачом в какой нибудь больнице
+4
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+4
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Николай Здоровцев
ох не ошибся я , тут сразу нужно в комменты идти, послушать дифирамбы великому тренеру
+4
0
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