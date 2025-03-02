«Сосьедад» забил на 3-й и попал в перекладину на 16-й в игре с «Барсой», но судья оба раза фиксировал офсайд
Высокая линия обороны «Барселоны» ярко проявила себя в игре с «Реал Сосьедад».
Уже на 3-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник баскской команды Серхио Гомес пробил голкипера каталонцев Войчеха Шченсного ударом из района вратарской. Однако судья Алехандро Кинтеро и его ассистент зафиксировали офсайд в начальной стадии атаки.
На 16-й минуте форвард «Сосьедада» Орри Оускарссон убежал один на один и пробил в перекладину. Но вновь был зафиксирован офсайд.
Напомним, что высокая оборона и офсайдные ловушки – одна из постоянных черт игры «Барсы» под руководством тренера Ханси Флика.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад» (2:0, первый тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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