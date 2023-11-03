Виктор Вембаньяма набрал рекордные в карьере 38 очков в победном матче с «Финиксом»
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обновил личный рекорд результативности в матче с «Финиксом» (132:121).
Вембаньяма набрал 38 очков за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии. 19-летний француз проводил пятый матч в НБА.
В активе первого номера драфта-2023 также 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
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Хоть и по 1 игре судить не стоит, но увидев француза в деле- впечатляет.
Бросает,в отрыв бежит, в посте хорош, но и страхует-читает игру в таком возрасте не как все.
Быстр для такой антропометрии.
Понятно 1 сезон и будет достаточно провальных матчей, но 2 игра с Финиксом заметно лучше чем первая.
С Поповичем проблем с психологией или самоотдачей не будет, самое главное, чтобы травмы обошли .
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