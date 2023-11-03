Бигмен « » обновил личный рекорд результативности в матче с « » (132:121).

Вембаньяма набрал 38 очков за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии. 19-летний француз проводил пятый матч в НБА.

В активе первого номера драфта-2023 также 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

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