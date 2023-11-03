Виктор Вембаньяма набрал рекордные в карьере 38 очков в победном матче с «Финиксом»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обновил личный рекорд результативности в матче с «Финиксом» (132:121).

Вембаньяма набрал 38 очков за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии. 19-летний француз проводил пятый матч в НБА.

В активе первого номера драфта-2023 также 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адепт Суперлиги
Ответ Курбан
Что случилось с Васселом из Сан Антонио, смотрел до 20 мин матча у него было 17 мин - 17 очков. Поставил ТБ 17,5 до матча. Дальше не смотрел, думал 1 Очко ужк до конца первой половины наберёт. После матча захожу смотрю, всё те же 17-17 очков. Просто как такое возможно???!!! 🤣🤣🤣 Что с ним, кто в курсе
Попу пришло уведомление на телефон о твоей ставке
+51
0
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Пробуждение силы.
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван..
Ответ Temer
Дюрэнта кошмарит Дюрэнт из будущего, фантастический фильм какой-то 👽
Т1000 против Т-700 )
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Не думал, что увижу новичка с Европы в ближайшее время сильнее чем Дончич.
Хоть и по 1 игре судить не стоит, но увидев француза в деле- впечатляет.
Бросает,в отрыв бежит, в посте хорош, но и страхует-читает игру в таком возрасте не как все.
Быстр для такой антропометрии.
Понятно 1 сезон и будет достаточно провальных матчей, но 2 игра с Финиксом заметно лучше чем первая.
С Поповичем проблем с психологией или самоотдачей не будет, самое главное, чтобы травмы обошли .
Данкан-Новицки
Вемба- Лука новое техасское райвалри?
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temer
Дюрэнта кошмарит Дюрэнт из будущего, фантастический фильм какой-то 👽
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прогресс Восточной конференции
Ответ everyday4768
Была уже стата: кто еще набирал 38 к пятому матчу в карьере? Что там за граждане?)
Дженнингс набирал 55 в седьмом матче
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Момент, когда Джонс и Джонсон перепасовываются на дуге чтобы довести мяч до Вембаньямы в пост с Букером, а потом Витя отклеивается и на какой-то невероятной высоте ловит мяч, просто спокойно перекладывая его в кольцо - это вышло очень красиво )
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван..
Ответ Курбан
Что случилось с Васселом из Сан Антонио, смотрел до 20 мин матча у него было 17 мин - 17 очков. Поставил ТБ 17,5 до матча. Дальше не смотрел, думал 1 Очко ужк до конца первой половины наберёт. После матча захожу смотрю, всё те же 17-17 очков. Просто как такое возможно???!!! 🤣🤣🤣 Что с ним, кто в курсе
Боли в пахе. Решили не рисковать.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
starina1
Удивляет еще другой факт: в четырех матчах из пяти (кроме Клипперс) в последней четверти Витек резко поднимал свою эффективность. При довольно посредственных первых трех четвертей, во-первых не боялся бросать - и при равном счете и при минус два-три, а во вторых резко возрастало его время контакта с мячом. Партнеры перекладывали на него груз ответственности в концовке за итог матча. И наш герой не подвел уже в двух играх подряд.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
everyday4768
Была уже стата: кто еще набирал 38 к пятому матчу в карьере? Что там за граждане?)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габи Жезус
Беллингем🤝Вембаньяма
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крамбопулос Майкл
Ответ Прогресс Восточной конференции
Дженнингс набирал 55 в седьмом матче
Всякие были, вот Майкл Картер-Уильямс в первом матче почти каадрупл-дабл сделал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Poljakov
Ответ A. V.
Из Африки, братан, из Африки
ну если так судить, то все мы из Африки
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Присоединюсь к предыдущим ораторам, товарищи. Мне нравится наметившаяся тенденция к универсализму в современной НБА. Вембаньяма хорош во всём. Явных недочётов не наблюдается. Идеально, когда игрок способен играть на любом номере. Такое когда-то мог делать Мэджик, такое делал Леброн, и такое может стать основной идеей для развития игроков в перспективе. Не просто ролевик, способный отзащищаться и кинуть трёху, но и играть на любой позиции, несмотря на рост. Это как тот же Грэнт Уильямс, например. Если такая тенденция сохранится, то лига станет гораздо интереснее, чем когда бы то ни было.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GLW
так... ищу комменты, что его тупо пиарят и есть 20 молодых лучше него, что нба суперлига, а не какой-то чемп. франции, что он слишком худой для нба
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван..
Ответ Кирилл
Момент, когда Джонс и Джонсон перепасовываются на дуге чтобы довести мяч до Вембаньямы в пост с Букером, а потом Витя отклеивается и на какой-то невероятной высоте ловит мяч, просто спокойно перекладывая его в кольцо - это вышло очень красиво )
Да это было круто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnTikVar
Шак не прочувствовал момент, когда надо было набрасывать на вентилятор))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Ответ Ed Monix
Присоединюсь к предыдущим ораторам, товарищи. Мне нравится наметившаяся тенденция к универсализму в современной НБА. Вембаньяма хорош во всём. Явных недочётов не наблюдается. Идеально, когда игрок способен играть на любом номере. Такое когда-то мог делать Мэджик, такое делал Леброн, и такое может стать основной идеей для развития игроков в перспективе. Не просто ролевик, способный отзащищаться и кинуть трёху, но и играть на любой позиции, несмотря на рост. Это как тот же Грэнт Уильямс, например. Если такая тенденция сохранится, то лига станет гораздо интереснее, чем когда бы то ни было.
А где собственно эта тенденция видна? Пришел один Вемба, который может быть "универсальным солдатом" на почти любом номере. Остальные-то где? Может быть не зря таких ребят зовут unicorns, так как они в принципе очень редко встречаются в жизни?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Денисов
пришел, чтобы править
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адепт Суперлиги
Вот оно, начало нового величайшего похода Сан-Антонио в истории!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
norg
Ответ Vishenka90
Вполне может стать лучшей версией Карима, если сможет добавить в свой арсенал скайхук бросок.
С трехочковой? )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ Курбан
Что случилось с Васселом из Сан Антонио, смотрел до 20 мин матча у него было 17 мин - 17 очков. Поставил ТБ 17,5 до матча. Дальше не смотрел, думал 1 Очко ужк до конца первой половины наберёт. После матча захожу смотрю, всё те же 17-17 очков. Просто как такое возможно???!!! 🤣🤣🤣 Что с ним, кто в курсе
рептилоилы узнали, что ты поставил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ DirkMavs
МВП игрового дня нельзя не восхищаться мощно конечно
но не Чет, верно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
starina1
Ответ Иван..
Данкан и Джинобили есть нужен еще Паркер. )
Олимпийский чемпион Келдон Джонсон отлично подходит на эту роль Тони. Так-то Кавай нужен этой троице. А с этим проблемы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван..
Вассел и Витя это топ. Им бы еще третьего такого топчика и в путь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий