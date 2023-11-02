«Реал» и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро
Родриго продлил контракт с «Реалом».
22-летний вингер подписал соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сообщалось, что в контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.
Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года. В составе «Реала» он провел 179 матчей, в которых забил 39 голов.
Подробную статистику Родриго можно найти здесь.
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А где же щас Гюлер???😂😂😂😂
Пусть молодые скорее перенимают опыт у ветеранов Модрича и Кросса !