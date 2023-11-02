«Реал» и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Родриго Футбол

Родриго продлил контракт с «Реалом».

22-летний вингер подписал соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сообщалось, что в контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года. В составе «Реала» он провел 179 матчей, в которых забил 39 голов. 

Подробную статистику Родриго можно найти здесь

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25 комментариев

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Arthurino
Родриго пахарь, всегда свою работу делает четко, но только если это не работа центрального нападающего, хотя и здесь бывает полезен. Ему точно есть куда расти. Удачи ему в дальнейшем!

✅ Винисиус
✅ Родриго
⌛️ Милитао
⌛️ Вальверде
⌛️ Камавинга

Лучшая молодежь в мире!
+19
-6
+13
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
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Ааа вспомнил. ты же тот гуру который сказал что Гюлер перейдёт бчк...ты же сказал что Гюлер подписал контракт с бчк.

А где же щас Гюлер???😂😂😂😂
+9
0
+9
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дамьен
Ответ Arthurino
Родриго пахарь, всегда свою работу делает четко, но только если это не работа центрального нападающего, хотя и здесь бывает полезен. Ему точно есть куда расти. Удачи ему в дальнейшем! ✅ Винисиус ✅ Родриго ⌛️ Милитао ⌛️ Вальверде ⌛️ Камавинга Лучшая молодежь в мире!
Вальверде уже не молодой. 25 или 26 ему. Это уже средний возраст футболиста
+6
-2
+4
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Dottore
Правильное решение! Необходимо сохранить молодежь и укрепиться за счёт новых молодых игроков во всех линиях.
Пусть молодые скорее перенимают опыт у ветеранов Модрича и Кросса !
+4
-1
+3
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wshnmn
Ответ 7gbvr8rj2c
Ты и ригоберка уже достали честно говоря
это один и тот же человек, просто есть проблемы с головой ))
+3
0
+3
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7gbvr8rj2c
Ответ GuruFutbola
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Ты и ригоберка уже достали честно говоря
+5
-2
+3
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Ханс Ланда
Ответ Arthurino
Родриго пахарь, всегда свою работу делает четко, но только если это не работа центрального нападающего, хотя и здесь бывает полезен. Ему точно есть куда расти. Удачи ему в дальнейшем! ✅ Винисиус ✅ Родриго ⌛️ Милитао ⌛️ Вальверде ⌛️ Камавинга Лучшая молодежь в мире!
Сейчас тебе местные адепты независимости Каталонии пояснят, где играет лучшая молодежь мира
+4
-1
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
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Нет слов👌. Ты и есть в каждом посте о Реале. Даже фанаты «Реала» не следят за каждой статистикой «Реале», как ты.
+4
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Harut Hovsepyan
2 есть, осталось еще 3 - и за будущее Реала можно вообще не переживать!
+3
-2
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Олег Барабаш
Ответ Arthurino
Родриго пахарь, всегда свою работу делает четко, но только если это не работа центрального нападающего, хотя и здесь бывает полезен. Ему точно есть куда расти. Удачи ему в дальнейшем! ✅ Винисиус ✅ Родриго ⌛️ Милитао ⌛️ Вальверде ⌛️ Камавинга Лучшая молодежь в мире!
а Беллингем?
+1
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7gbvr8rj2c
Ответ wshnmn
это один и тот же человек, просто есть проблемы с головой ))
С последним невозможно не согласиться
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ дамьен
Вальверде уже не молодой. 25 или 26 ему. Это уже средний возраст футболиста
кто тогда МОдрич в свои 38?)
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GuruFutbola
Ответ Arthurino
Родриго пахарь, всегда свою работу делает четко, но только если это не работа центрального нападающего, хотя и здесь бывает полезен. Ему точно есть куда расти. Удачи ему в дальнейшем! ✅ Винисиус ✅ Родриго ⌛️ Милитао ⌛️ Вальверде ⌛️ Камавинга Лучшая молодежь в мире!
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Remedy
Ответ Reread
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Он спортсобот
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Cruel Snake
Ответ Reread
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Это ещё сдержанно и мягко сказано, на самом деле там всё на много хуже
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Reread
Ответ GuruFutbola
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DonBrazzo
Отступные - бюджет Испании...
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гилберт
Ну вроде норм.
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гилберт
Ща хайлайты посмотрю, заценю парня.
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Мельников Михаил
Я не понимаю такого отношения к Родриго. Игрок хороший. Но не ровня тому же Вини.
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