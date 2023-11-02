Сеть клиник Роналду и Джорджины по пересадке волос проверят на уклонение от НДС в Испании. Налоговая считает их услуги эстетическими, а не медицинскими
Клиники Криштиану Роналду и Джорджины Родригес проверят на уклонение от налогов.
По информации El Confidencial, налоговая служба Испании открыла дело в отношении сети клиник Insparya Hair Medical Clinic, принадлежащей Криштиану Роналду и Джорджине Родригес. Предположительно в период с 2019 по 2021 год клиники предоставили счета без учета НДС не менее чем 218 клиентам.
Сообщается, что компания классифицировала услуги по пересадке волос как «медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению алопеции» – согласно законодательству Испании, медицинские услуги не облагаются НДС. Однако налоговая инспекция считает, что услуги по трансплантации волос носят эстетический характер и должны облагаться налогом в размере 21%. Также начато расследование относительно уплаты корпоративного налога в 2019-2020 годах.
Отмечается, что стоимость некоторых операций по пересадке волос в клиниках варьируется от 4500 до 8750 евро.
В Insparya Hair Medical Clinic, в свою очередь, заявили, что все законы налогообложения строго соблюдаются. В частности, компания предоставила отчет ВОЗ и экспертизу врача-дерматолога, чтобы доказать, что алопеция действительно является заболеванием, а не эстетическим дефектом.
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МКБ-11 ED70
МКБ-10 L65.9
МКБ-9 704.0
DiseasesDB 14765
MedlinePlus 003246
MeSH D000505
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