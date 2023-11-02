Сеть клиник Роналду и Джорджины по пересадке волос проверят на уклонение от НДС в Испании. Налоговая считает их услуги эстетическими, а не медицинскими

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Джорджина Родригес Футбол

Клиники Криштиану Роналду и Джорджины Родригес проверят на уклонение от налогов.

По информации El Confidencial, налоговая служба Испании открыла дело в отношении сети клиник Insparya Hair Medical Clinic, принадлежащей Криштиану Роналду и Джорджине Родригес. Предположительно в период с 2019 по 2021 год клиники предоставили счета без учета НДС не менее чем 218 клиентам.

Сообщается, что компания классифицировала услуги по пересадке волос как «медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению алопеции» – согласно законодательству Испании, медицинские услуги не облагаются НДС. Однако налоговая инспекция считает, что услуги по трансплантации волос носят эстетический характер и должны облагаться налогом в размере 21%. Также начато расследование относительно уплаты корпоративного налога в 2019-2020 годах.

Отмечается, что стоимость некоторых операций по пересадке волос в клиниках варьируется от 4500 до 8750 евро.

В Insparya Hair Medical Clinic, в свою очередь, заявили, что все законы налогообложения строго соблюдаются. В частности, компания предоставила отчет ВОЗ и экспертизу врача-дерматолога, чтобы доказать, что алопеция действительно является заболеванием, а не эстетическим дефектом.

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26 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Пересаживали с жопы на голову, а проводили как будто наоборот.
+47
-2
+45
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Spaten
А тебе, лысый некрасивый налоговый инспектор, я телефон не дам!
+31
-5
+26
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Александр Земляков
Алопеция:

МКБ-11 ED70
МКБ-10 L65.9
МКБ-9 704.0
DiseasesDB 14765
MedlinePlus 003246
MeSH D000505

Готов взяться за это дельце за символический для криша прайс
+18
0
+18
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Bill Zapulil
Ответ Wayne Gretzky 99
Пересаживали с жопы на голову, а проводили как будто наоборот.
Ахаххахахахахаха
+7
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+6
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
официально, алопеция это болезнь, так что налоговая умоется почти наверняка.
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+6
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leon01
Единственный в мире кто забил волосами, теперь на этом раскручивает бизнес)
+6
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Земляков
Алопеция: МКБ-11 ED70 МКБ-10 L65.9 МКБ-9 704.0 DiseasesDB 14765 MedlinePlus 003246 MeSH D000505 Готов взяться за это дельце за символический для криша прайс
А можно ли считать трансплантацию луковиц с одного места на другое -- необходимым медицинским вмешательством , а весь этот процесс "лечением", а не косметической процедурой?

Просто интересно за что они цепляются. Ведь 100 процентов инициаторы проверки из налоговой всё проверили и в курсе перечня официальных болезней , на который Вы указали
+5
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+4
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Denis Fomin
Странно вроде спец по ботексу, а занимается волопми.
+4
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Денис Ширинов
Ответ Spaten
А тебе, лысый некрасивый налоговый инспектор, я телефон не дам!
Не скажу
+3
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Ninjah
Ну вообще есть такая болезнь аллопеция.
+2
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bykostya22
Ответ Александр Жук
Мерзавец он, всю жизнь таким был
жук
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Dizzod
Ответ Александр Земляков
Алопеция: МКБ-11 ED70 МКБ-10 L65.9 МКБ-9 704.0 DiseasesDB 14765 MedlinePlus 003246 MeSH D000505 Готов взяться за это дельце за символический для криша прайс
так это ж испанская налоговая эдакий Хамас в мировом налообложении. Морда после операции красивее стала? Стала. Красота это эстетика, так что плати НДС.
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VictorVallecano
Дайте угадаю, директор испанской налоговой лысый?
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NOOhr
Трихологи - врачи!
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everythingiknow00
Ответ Wayne Gretzky 99
Пересаживали с жопы на голову, а проводили как будто наоборот.
С жопы на голову пересаживали, чтобы в следующий раз когда волосами гол забивал было лучше видно
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Kuryanin
Ответ Wayne Gretzky 99
Пересаживали с жопы на голову, а проводили как будто наоборот.
Пересадит кожу с жопы на лицо,
Передвинет вправо левое яйцо
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ML26
Ответ Александр Жук
Мерзавец он, всю жизнь таким был
Ну заплачь
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Александр Жук
Мерзавец он, всю жизнь таким был
Это ещё мягко говоря!
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Плевал я
Ответ Причёска Бэйла
Что несёшь?🤡
А ты забыл его дело в Испании, о обмане при выплате налогов? Он наверное таких же миллионеров обманул, а не самые защищённые слои населения, которые и субссидирует или содержит государство. 😂😂😂
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