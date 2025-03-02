У Маркиньоса 6 ассистов в 4 последних матчах РПЛ – в «Спартаке» за сезон столько же лишь у Барко

Маркиньос Коста сделал 6 результативных передач в 4 последних матчах Мир РПЛ.

«Спартак» победил «Оренбург » (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ . Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразильский форвард отдал ассист на гол Манфреда Угальде на 51-й минуте, а также ассистировал Пабло Солари, который забил на 96-й. Ранее он сделал по 2 голевые передачи в матчах с «Пари НН» (3:0) и «Локомотивом» (5:2).

В текущем сезоне столько же голевых пасов в «Спартаке » отдал лишь Эсекиэль Барко – на счету аргентинского полузащитника также 6 ассистов.