У Маркиньоса 6 ассистов в 4 последних матчах РПЛ – в «Спартаке» за сезон столько же лишь у Барко
Маркиньос Коста сделал 6 результативных передач в 4 последних матчах Мир РПЛ.
«Спартак» победил «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бразильский форвард отдал ассист на гол Манфреда Угальде на 51-й минуте, а также ассистировал Пабло Солари, который забил на 96-й. Ранее он сделал по 2 голевые передачи в матчах с «Пари НН» (3:0) и «Локомотивом» (5:2).
В текущем сезоне столько же голевых пасов в «Спартаке» отдал лишь Эсекиэль Барко – на счету аргентинского полузащитника также 6 ассистов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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