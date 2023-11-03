Марченко забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 6 бросков в 1-й игре после выхода из запаса «Коламбуса»

Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Коламбуса» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2). Результативную передачу отдал Дмитрий Воронков.

В 8 матчах в текущем сезоне в активе россиянина стало 4 (1+3) очка. Сегодня он вернулся в состав после двух матчей в запасе, куда попал по решению тренера. 

Марченко (16:13, 3:33 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ и 2 перехватами. 

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1 комментарий

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Кино Музыка
А гол-то мастерский.
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+1
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