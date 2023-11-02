Зидан или тренер «Спортинга» Аморим могут сменить тен Хага в «МЮ». Будущее Эрика под угрозой из-за последних результатов
Эрик тен Хаг может быть отправлен «Манчестер Юнайтед» в отставку.
The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в клубе сообщает, что два поражения со счетом 0:3 за последнюю неделю поставили будущее 53-летнего специалиста под угрозу.
В качестве вариантов на замену нидерландцу рассматриваются Рубен Аморим («Спортинг») и Зинедин Зидан (экс-«Реал»). При этом ситуация осложняется неопределенностью в вопросе смены владельца «Юнайтед».
Также отмечается, что некоторые футболисты сомневаются в способности тен Хага вывести команду из ситуации, в которой она оказалась, и связывают чрезмерно интенсивные тренировки с большим числом травм.
На данный момент «Юнайтед» занимает в АПЛ 8-е место, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков после 10 туров.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Теоретически, если поставить Каррика, и не мешать ему, думаю через пару лет построил бы бандочку. Под бренд МЮ можно напылесосить талантливой молодеги со всего шарика. И лепить с нее команду.
Всех кто сегодня в команде, нафиг с пляжа, вот буквально всех. Разве что Мактоминея бы оставил, по сборной видно что парень очень толковый.
Нужен тренер с большим авторитетом и титулами
Аморима на Тен хага менять смысла нет
А Зидан не пойдёт рушить свою карьеру
МЮ будет штормить как когда то Ливерпуль пока не найдет топ тренера с авторитетом и опытом