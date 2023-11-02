Эрик тен Хаг может быть отправлен «Манчестер Юнайтед» в отставку.

The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в клубе сообщает, что два поражения со счетом 0:3 за последнюю неделю поставили будущее 53-летнего специалиста под угрозу.

В качестве вариантов на замену нидерландцу рассматриваются (« ») и (экс-«Реал»). При этом ситуация осложняется неопределенностью в вопросе смены владельца «Юнайтед».

Также отмечается, что некоторые футболисты сомневаются в способности тен Хага вывести команду из ситуации, в которой она оказалась, и связывают чрезмерно интенсивные тренировки с большим числом травм.

На данный момент « » занимает в 8-е место, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков после 10 туров.

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