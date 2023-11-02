Зидан или тренер «Спортинга» Аморим могут сменить тен Хага в «МЮ». Будущее Эрика под угрозой из-за последних результатов

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Зинедин Зидан Рубен Аморим Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг может быть отправлен «Манчестер Юнайтед» в отставку.

The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в клубе сообщает, что два поражения со счетом 0:3 за последнюю неделю поставили будущее 53-летнего специалиста под угрозу.

В качестве вариантов на замену нидерландцу рассматриваются Рубен АморимСпортинг») и Зинедин Зидан (экс-«Реал»). При этом ситуация осложняется неопределенностью в вопросе смены владельца «Юнайтед».

Также отмечается, что некоторые футболисты сомневаются в способности тен Хага вывести команду из ситуации, в которой она оказалась, и связывают чрезмерно интенсивные тренировки с большим числом травм.

На данный момент «Юнайтед» занимает в АПЛ 8-е место, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков после 10 туров.

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88 комментариев

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Aibek Mak
Зидан величина сопоставимая с этим великим клубом. Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
+89
-11
+78
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pavlenko_15
Толку менять тренеров, если в руководстве бардак. Уверен, Зидан туда не пойдет
+66
-4
+62
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Зизуха
Ответ Aibek Mak
Зидан величина сопоставимая с этим великим клубом. Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
жена Зидана величина, которая не поедет в Англию
+64
-5
+59
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MU4evainmyheart!!!
Кто готов стать очередным физруком? МЮ уже 10 лет кладбище для тренеров и игроков.
+29
-2
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Амин Чич
Вряд ли Зидан захочет портить себе статистику, ведь после МЮ могут даже и в Марсель не позвать
+25
-2
+23
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Snów
Зидану не интересно, Аморим не вытянет. Опять шило на мыло.
+9
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Шурик Шурик
Ответ slow focus
зидан легендарно сфизручит в мю. аморима тоже в топку. им надо ставить своего каррика (писал это еще после первого крупного поражения лысого датча) и ждать и терпеть, как в свое время с сэром было
Велика вероятность, что Каррик будет а-ля Лэмпс в первом заходе в Челси. Сначала подъем после прихода легенды в клуб, молодые тащили, и такой же быстрый спад. Арсеналу безумно повезло, что к ним пришел Артета, перенявший опыт у Гвардиолы + канониры реально качественно закупаются, а не берут Санчо и Антони по 100 млн. Манчестеру сейчас нужно нормальное антикризисное руководство и тренер, который сможет стабилизировать полет. Клопп и его Ливерпуль - хороший пример
+9
-1
+8
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Ruslan524
Ответ Aibek Mak
Зидан величина сопоставимая с этим великим клубом. Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
Серьезно ? Ему нужно идти в кризисный клуб что бы испортить свою репутацию ?
+7
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DavidRobertJosephBeckham
Зидан умеет только на всем готовом работать, вытянуть клуб из системного кризиса он не в состоянии, только резюме себе испортит.
+13
-6
+7
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Руслан1313
Конте по моему свободен. Его надо ставить если ТХ уволят, потому что этот псих на бровке задумчиво смотреть не будет на тот бардак который творится на поле
+9
-2
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Алексей Ненахов
Ответ pavlenko_15
Толку менять тренеров, если в руководстве бардак. Уверен, Зидан туда не пойдет
МЮ это как у нас Спартак и великое прошлое и ужасное настоящие и непонятное будущее, а главное и там там были великое тренеры , а теперь бестолковое руководство
+4
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Lindeman
Ответ Амин Чич
Вряд ли Зидан захочет портить себе статистику, ведь после МЮ могут даже и в Марсель не позвать
Зидана и после провала в Ковентри Сити всё равно в топ клуб позовут
+5
-1
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slow focus
зидан легендарно сфизручит в мю. аморима тоже в топку. им надо ставить своего каррика (писал это еще после первого крупного поражения лысого датча) и ждать и терпеть, как в свое время с сэром было
+6
-2
+4
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Шурик Шурик
Ответ rude.
Лемпс сразу на все готовое встал в Челси, а Каррик показал действительно интересную работу в Боро, где с не самым сильным составом в шипе боролся за промоут. Теоретически, если поставить Каррика, и не мешать ему, думаю через пару лет построил бы бандочку. Под бренд МЮ можно напылесосить талантливой молодеги со всего шарика. И лепить с нее команду. Всех кто сегодня в команде, нафиг с пляжа, вот буквально всех. Разве что Мактоминея бы оставил, по сборной видно что парень очень толковый.
Не могу не согласиться. Сам бы очень сильно хотел верить в такой сценарий для любимого МЮ)
+3
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+3
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rude.
Ответ Шурик Шурик
Велика вероятность, что Каррик будет а-ля Лэмпс в первом заходе в Челси. Сначала подъем после прихода легенды в клуб, молодые тащили, и такой же быстрый спад. Арсеналу безумно повезло, что к ним пришел Артета, перенявший опыт у Гвардиолы + канониры реально качественно закупаются, а не берут Санчо и Антони по 100 млн. Манчестеру сейчас нужно нормальное антикризисное руководство и тренер, который сможет стабилизировать полет. Клопп и его Ливерпуль - хороший пример
Лемпс сразу на все готовое встал в Челси, а Каррик показал действительно интересную работу в Боро, где с не самым сильным составом в шипе боролся за промоут.
Теоретически, если поставить Каррика, и не мешать ему, думаю через пару лет построил бы бандочку. Под бренд МЮ можно напылесосить талантливой молодеги со всего шарика. И лепить с нее команду.
Всех кто сегодня в команде, нафиг с пляжа, вот буквально всех. Разве что Мактоминея бы оставил, по сборной видно что парень очень толковый.
+5
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<~Inter~>
Ответ Руслан1313
Конте по моему свободен. Его надо ставить если ТХ уволят, потому что этот псих на бровке задумчиво смотреть не будет на тот бардак который творится на поле
он не берет команды по ходу сезона. Для стиля Конте жизненно важна предсезонка
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Harut Hovsepyan
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Зидан умеет только на всем готовом работать, вытянуть клуб из системного кризиса он не в состоянии, только резюме себе испортит.
А что, были неудачные попытки? Откуда такой вывод? Начитался мнения "авторитетных экспертов" со спортса?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Aibek Mak
Зидан величина сопоставимая с этим великим клубом. Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
Зидан в таком супер проблемном клубе как МЮ ничего не добьётся. Пока в МЮ не решат проблему Глейзеров, клуб так и останется в трясине.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Руслан1313
Конте по моему свободен. Его надо ставить если ТХ уволят, потому что этот псих на бровке задумчиво смотреть не будет на тот бардак который творится на поле
Он и в Тоттенхэме не смотрел, а получилась какая-то фигня в итоге.
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Амин Чич
Ответ Lindeman
Зидана и после провала в Ковентри Сити всё равно в топ клуб позовут
так его даже сейчас не зовут...
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QWertY
Ответ <~Inter~>
он не берет команды по ходу сезона. Для стиля Конте жизненно важна предсезонка
Кто это сказал? А для Ттх он специально сделал исключение, мол клуб сердца?
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Answer1
Ответ pavlenko_15
Толку менять тренеров, если в руководстве бардак. Уверен, Зидан туда не пойдет
Того же мнения, менять нужно от менеджмента до мед. персонала и физ терапевтов, без грамотного руководства приглашать можно хоть Гвардиолу, результата не будет. Игроки в ужасной физической форме, лазарет постоянно полный, игроки покупаются постоянно по завышенным ценам, а продаются за копейки, получается вопросы не только к тренеру, но и ко всему персоналу.
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Зидан вряд ли согласится, тут риск за полсезона разрушить всю ауру величия и трёх лч подряд вокруг себя
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Eziz Sopyyyew
МЮ нужен тренер вроде Папа Карло или Зидан
Нужен тренер с большим авторитетом и титулами
Аморима на Тен хага менять смысла нет
А Зидан не пойдёт рушить свою карьеру
МЮ будет штормить как когда то Ливерпуль пока не найдет топ тренера с авторитетом и опытом
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Stretford End
Ответ Руслан1313
Конте по моему свободен. Его надо ставить если ТХ уволят, потому что этот псих на бровке задумчиво смотреть не будет на тот бардак который творится на поле
и что он сделает? психанёт?
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