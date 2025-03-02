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  • «У нас не футболисты решают исход игры, а люди, у которых есть свисток. Если кто-то не хочет, чтобы «Факел» был в РПЛ – пусть напрямую скажет». Защитник воронежцев Калинин после 0:1 с «Химками»
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«У нас не футболисты решают исход игры, а люди, у которых есть свисток. Если кто-то не хочет, чтобы «Факел» был в РПЛ – пусть напрямую скажет». Защитник воронежцев Калинин после 0:1 с «Химками»

Игорь Калинин раскритиковал судейство в матче с «Химками» (0:1).

Евгений Кукуляк был главным арбитром встречи 19-го тура Мир РПЛ. 

«Ощущения от игры негативные – поражение 0:1. Играли хорошо, к сожалению, у нас не футболисты решают исход игры, а другие люди, у которых есть свисток.

К нам перед рестартом чемпионата приезжали, ролики показывали, положение рук показывали. С 6 метров до руки бьется, попадает мяч в руку, и это не пенальти? Естественное положение руки? Что еще надо, чтобы пенальти поставить? Бака лежит в штрафной, за ногу тянется, это не голова, не травма, но он свистит и надо остановить игру, так еще и при свободном мяче делают замены. Правила для всех одни должны быть, это смешно. Что в том году нам пенальти ставят, смотрят руки, 10 часов ВАР смотрят, а тут 5 секунд и решение делают. 

Если кто-то не хочет, чтобы «Факел» был в РПЛ – пусть напрямую скажет. Зачем мучить пацанов, убивать здоровье? Я сижу на уколах после травмы, а пацаны бьются, отдаются, но все не от нас зависит. Сколько можно? Если слабее на поле – одно дело, никто не скажет, я никогда не сошлюсь на судью, ни на кого, если ты объективно слабее, то да, но, если происходят независимые от нас вещи, одно и то же постоянно, что делать? Я могу привести за минуту примеры, где у нас 5 очков забрали. 

Заговор? Не знаю, что это, у Кукуляка спросите. И сейчас ЭСК снова скажет, что все в порядке, все верно. К нам приезжает человек из судейского корпуса, момент был спорный с нашим участием, человек, который ездит на сборы судейские, говорит – это точно пенальти, это то, нам в игре это не ставят, а потом признают, что это правильное решение, а человек, который объясняет правила, – нет.

Я не знаю, как решать эту проблему. Я всегда обходил судей, но это уже смешно. Давайте просто играть не будем», – заявил защитник «Факела». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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