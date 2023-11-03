Овечкин против «Айлендерс»: 3-й в сезоне матч без очков, 3 броска и «минус 3» за 19:29 при 5:12 в большинстве

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Айлендерс».

«Вашингтон» проиграл клубу с Лонг-Айленда (0:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин прервал свою результативную серию из 6 матчей подряд. Форвард остался без результативных действий в 3-й раз в этом сезоне. 

В активе Овечкина 8 (2+6) очков в 9 играх в текущей регулярке. 

Сегодня Александр (19:29, 5:12 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Диланом Строумом, Томом Уилсоном и Джоном Карлсоном) нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием. 

Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru

13 комментариев

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Eltex Kirin
Дух 👻 появлятся только на забитые?)) Такую стату тоже интересно было бы почитать))
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Великий Кукурузо
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все что-ли? на финишной прямой помер😬
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Бене Гессерит
Ответ Eltex Kirin
Дух 👻 появлятся только на забитые?)) Такую стату тоже интересно было бы почитать))
Персофаны в трудные времена не поддерживают
+5
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Stanley_77
интересно, какие сегодня дифирамбы и оправдания своему кумиру на ютубе будет петь кубрик?
+4
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Бене Гессерит
Ответ Direct free kick
Свидомые пришли похейтить Овечкина. Чуят, что 895 неизбежны
> сегодня Александр худший показатель в команде
> пришли похейтить

Закусывай
+2
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hhlg
Сколько до Грецки? ;)
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vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ну наковыряет он 15 штук к маю, а что толку то
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Кино Музыка
Хорошо погуляли.
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Dmitriy Pugach
С тремя чуваками из АХЛ в обороне обыграть по буллитам Торонто — не самый плохой расклад
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Stan Giroux
Ответ hhlg
Сколько до Грецки? ;)
Все столько же
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Костя Кот
Ответ hhlg
Сколько до Грецки? ;)
до ###
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