Овечкин против «Айлендерс»: 3-й в сезоне матч без очков, 3 броска и «минус 3» за 19:29 при 5:12 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Айлендерс».

« » проиграл клубу с Лонг-Айленда (0:3) в игре регулярного чемпионата .

Россиянин прервал свою результативную серию из 6 матчей подряд. Форвард остался без результативных действий в 3-й раз в этом сезоне.

В активе 8 (2+6) очков в 9 играх в текущей регулярке.

Сегодня Александр (19:29, 5:12 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Диланом Строумом, Томом Уилсоном и Джоном Карлсоном) нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием.

Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru