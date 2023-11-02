НХЛ. «Вашингтон» против «Айлендерс», «Коламбус» примет «Тампу», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Миннесота» – «Нью-Джерси»
«Вашингтон» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Миннесота» встретится с «Нью-Джерси».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Например: на работе начальник отчитывает тебя при всех за опоздание, а ты вспоминаешь какой - нибудь легендарный гол в пустые ворота Сашки))или когда в Дикси ты ругаешься из за неправильных цен, то вспоминаешь ругань Саши на Самсонова)))