НХЛ. «Вашингтон» против «Айлендерс», «Коламбус» примет «Тампу», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Миннесота» – «Нью-Джерси»

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«Вашингтон» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Миннесота» встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Тампа-Бэй
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Флорида
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Лос-Анджелес
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Айлендерс
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Торонто
Дата проведения
3 ноября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Нью-Джерси
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Даллас
Дата проведения
3 ноября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Монреаль
Дата проведения
3 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Нэшвилл
Дата проведения
3 ноября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Виннипег
Дата проведения
3 ноября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Ванкувер
Дата проведения
3 ноября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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30 комментариев

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Bartez1986
Ови, пора забивать. Желательно из офиса и в пустые. А то Варенцов, Варлампий и иже с ними не знают, как объяснить 6 передач в 8 играх от абсолютно некомандного игрока. Накинь им пищу для контента
+7
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
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Куда уж мне до твоих прогнозов с 3, максимум 6 месяцев ;) Там вон твой хозяин перемирие хочет, представляю, как ты горишь)
+4
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Тампу!
+2
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+1
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hhlg
Ответ Авл Агерий
Сегодня островитянам надо обязательно обыгрывать полудохлый Вашингтон. Потом соперники будут гораздо серьёзнее.
Полудохлый Вашингтон - 9 очков в 8 играх, живая тошниловка Айлендерс - 10 очков 8 матчах. Пиши есчо ;)
+3
-2
+1
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
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Помню как ты раньше пел ;) Опять тебя жизнь наказала, делай выводы
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Я ничего уже писать не буду, может как угодно сложиться. Я пол года назад ещё писал, что у Украины не всё может получится, ты это помнишь прекрасно. Вполне возможно будет какое то перемирие и оставят как есть сейчас. Но я не думаю, что это будет для тебя хорошей новостью... Замахивались то на целую европейскую столицу. А тут вон как выходит
Что ж ты фраер сдал назад, АХАХ)
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ИваннИванов
Они охренели... Четыре матча, которые хочется посмотреть, в одно время. То густо, то пусто..
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
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утиный пляжик
Монреалю победы)
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hhlg
Где мигрант то? Там Торонта принимать сегодня будет у Бостона, а он молчит)
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Что ж ты фраер сдал назад, АХАХ)
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hhlg
Нормально там самка работает с 9 pm, сразу видно рабочая ;)
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Суворов Антон
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Авл Агерий
Ответ hhlg
Полудохлый Вашингтон - 9 очков в 8 играх, живая тошниловка Айлендерс - 10 очков 8 матчах. Пиши есчо ;)
Вашу командочку никакущие пингвины грохнули и мёртвые огоньки в первом периоде громили как детей. Жаль рано расслабились.
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hhlg
Ответ Авл Агерий
Вашу командочку никакущие пингвины грохнули и мёртвые огоньки в первом периоде громили как детей. Жаль рано расслабились.
А про вашу командочку рассказать не хочешь? ;)
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Авл Агерий
Ответ hhlg
А про вашу командочку рассказать не хочешь? ;)
У нас все победы в основное время. Никаких халяв типа побед по буллитам. Посмотри табличку.
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hhlg
Ответ Авл Агерий
У нас все победы в основное время. Никаких халяв типа побед по буллитам. Посмотри табличку.
Ты победы с отскоками имени SoroKINGa перепутал ;)
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Как дела на заводе
Ответ hhlg
Варламов в раме, сразу вспомнию, как забив ему, Ови обошёл Ягра и стал самым крутым снайпером из Европы ;)
да судя по всему, у тебя жизнь состоит из флэшбеков голов Овечкина))
Например: на работе начальник отчитывает тебя при всех за опоздание, а ты вспоминаешь какой - нибудь легендарный гол в пустые ворота Сашки))или когда в Дикси ты ругаешься из за неправильных цен, то вспоминаешь ругань Саши на Самсонова)))
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