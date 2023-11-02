НХЛ. «Вашингтон» против «Айлендерс», «Коламбус» примет «Тампу», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Миннесота» – «Нью-Джерси»

«Вашингтон» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » в гостях у « », « » сыграют с «Каролиной», « » встретится с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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