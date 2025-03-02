«Спартак» одержал 10 сухих побед в Мир РПЛ. Команда Станковича не пропустила в 12 из 19 туров
«Спартак» не пропустил в большей части матчей в Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича сегодня обыграла «Оренбург» (2:0) в 19-м туре.
Красно-белые одержали уже 10 сухих побед в текущем чемпионате. Также у них было две ничьих без голов. Таким образом, московская команда пропустила лишь в 7 из 19 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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