Ротенберг о 3:5 от «Авангарда»: «Чистейшее удаление на Бардакове. Недопустимо такое в хоккее – честно надо играть. Сила в правде! Народ не обманешь»
Роман Ротенберг заявил о необходимости честной игры после поражения от «Авангарда».
СКА проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Игра есть. Будем так работать – результат придет. У нас вратарь Серебряков вернулся после травмы – тяжелая игра для него.
Но это только делает нас сильнее. Ребята сейчас прорвали – начали забивать «6 на 5» без вратаря, когда вытаскивали игру.
Бардаков завелся почему? Потому что на нем было чистейшее удаление. Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть.
Сила в правде! Будем работать. Народ все видит. Народ не обманешь», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.
На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Совсем поплыл? Последний козырь?
Клиника
Действительно сила в правде и действительно народ всё видит!