Ротенберг о 3:5 от «Авангарда»: «Чистейшее удаление на Бардакове. Недопустимо такое в хоккее – честно надо играть. Сила в правде! Народ не обманешь»

Теги Авангард СКА судьи видео КХЛ Роман Ротенберг Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг заявил о необходимости честной игры после поражения от «Авангарда».

СКА проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Игра есть. Будем так работать – результат придет. У нас вратарь Серебряков вернулся после травмы – тяжелая игра для него.

Но это только делает нас сильнее. Ребята сейчас прорвали – начали забивать «6 на 5» без вратаря, когда вытаскивали игру.

Бардаков завелся почему? Потому что на нем было чистейшее удаление. Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть.

Сила в правде! Будем работать. Народ все видит. Народ не обманешь», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

134 комментария

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Контрольный выстрел
Народ, Рома, точно все видит ))))
+161
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RusVector
Клоун! Всех болельщиков растеряешь.
+107
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Карпов Стас
Ответ RusVector
Клоун! Всех болельщиков растеряешь.
Да нее. Он просто тупой , очень богатый и тупой!
+79
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Костя Кот
народ видит клоуна у руля команды
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Machine Head
Народ все видит . Сила в правде! Карма такая . Обобрал клубы - получай по полной программе! Народ видит как вас возят красиво!
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И. Сергей
Ответ Контрольный выстрел
Народ, Рома, точно все видит ))))
Он имел в виду, народ Израиля и Финляндии
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Iv110
Ох! Роман, когда же вы уже покините тренерский мостик?!
+37
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Stucker
Ответ RusVector
Клоун! Всех болельщиков растеряешь.
клоуны скорее те, кто за это по-прежнему болеет зачем-то, на матчи ходит
+38
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Розе Ротенбергино
Генератор случайных цитат включился :)
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Алексей Синяков
Народ видит, что у СКА нет тренера
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Карпов Стас
" Сила в правде " ???
Совсем поплыл? Последний козырь?
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Dan Boyle
"Народ все видит". Видит вечно ноющего жалкого мажора, дилетанта, которого ещё хоккейный свет не видел, превратившего лигу в посмешище. Купи себе накладной красный нос!
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lightrip
Утром мажу бутерброд, сразу мысль — а как народ?
+17
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Sergey#46
Вот именно, Роман, народ все видит и второй год смеётся 😂 завязывай уже с тренерством
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pizzatcarizza
А что было то? Может все-таки удаление было, тогда его эмоции понятно хотя на результат это вряд ли бы повлияло
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bear7904
Тут бы классика ввернуть- судья сломал игру, пятый и седьмой голы забиты из офф сайта
+11
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Web_kz
Ответ lightrip
Утром мажу бутерброд, сразу мысль — а как народ?
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. :))
+7
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drfrimen
Как бы в комментариях не пытались ему подражать, все равно каждый раз радует и удивляет)) гений!!!
+7
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Vpered Zenit
Ну вы представьте,если бы СКА тренировал кто то и были бы на 9 месте,уже уволил бы сам Ротенберг.Но вы все поняли .
+5
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Nikolay Ryabchikov
Ахахахахахах
Клиника
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My Channels To Watch
Давай Боря! Тони Борька!
Действительно сила в правде и действительно народ всё видит!
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milya ololo
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Чай пил. После фразы "Сила в правде" от Ротенберга чуть не поперхнулся ахахахах
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Сидни Кросби 2
Правильно он сказал,народ всё видит,что он не тренер.
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Родион Горбачев
Как же приятно видеть позор СКА)
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Огюст
За такую критику судейства могут и круглую сумму штрафа выписать Главтренеру Ска ! Вон Ларионова за корректный отзыв о судьях наказали!
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