Ротенберг о 3:5 от «Авангарда»: «Чистейшее удаление на Бардакове. Недопустимо такое в хоккее – честно надо играть. Сила в правде! Народ не обманешь»

Роман Ротенберг заявил о необходимости честной игры после поражения от «Авангарда».

СКА проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата .

«Игра есть. Будем так работать – результат придет. У нас вратарь Серебряков вернулся после травмы – тяжелая игра для него.

Но это только делает нас сильнее. Ребята сейчас прорвали – начали забивать «6 на 5» без вратаря, когда вытаскивали игру.

Бардаков завелся почему? Потому что на нем было чистейшее удаление. Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть.

Сила в правде! Будем работать. Народ все видит. Народ не обманешь», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.