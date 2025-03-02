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  • Пятибратов о 0:1 с «Химками» и судействе: «Никто в стране не понимает, когда можно назначать пенальти. Такие поражения злят, потому что сегодня я видел только «Факел»
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Пятибратов о 0:1 с «Химками» и судействе: «Никто в стране не понимает, когда можно назначать пенальти. Такие поражения злят, потому что сегодня я видел только «Факел»

Дмитрий Пятибратов недоволен судейством в матче с «Химками» (0:1).

Евгений Кукуляк был главным арбитром встречи 19-го тура Мир РПЛ

– Первый матч после перерыва, была немножко скованность и зажатость. Первый тайм был ничейный, потом внесли коррективы, второй уже был подавляюще нашим. Я расстроен, что мы проиграли, горд нашими болельщиками. Такие поражения меня злят, потому что сегодня я видел только «Факел».

Я видел сейчас эпизод с пенальти, игра рукой. Нам приезжали и рассказывали трактовки правил, наверное, сейчас никто в стране не понимает, когда можно назначать пенальти, а когда нельзя.

Когда у Фернандеса была рука?

– Да, чистый пенальти, переломный момент. Не могу сказать, что это было предвзято, но это было неправильно. Мне не понравилось сегодняшнее судейство. Мы расстроены, но у нас нет времени переживать. Второй тайм показал, что по всем статьям переиграли соперника. Людей не обманешь, вы все слышали, что кричали наши болельщики, подписываюсь под каждым словом, кроме нецензурных выражений. Они видели футбол и стоя аплодировали нашей команде, – сказал главный тренер «Факела».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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