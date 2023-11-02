«Галицкий – великий человек в масштабах России. Видел, что говорил Тиньков, но что он делает для людей?» Воспитанник «Краснодара» Литвинов о бизнесменах

Теги премьер-лига Россия Олег Тиньков Краснодар Сергей Галицкий Сочи Вячеслав Литвинов Футбол

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о Сергее Галицком.

– Кто для тебя Галицкий?

– Что он сделал для парней, для Краснодарского края, для города, для всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше – все у нас было бы намного лучше.

Я видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом. И много историй, как Галицкий просто так помог ребенку горничной в «Краснодаре».

А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни.

– Как реагировал на эти новости?

– Сильно переживал. Понимаю, Галицкий выстраивает «Краснодар» так, чтобы все существовало и без него. Но мы, воспитанники, в это не верим, – сказал защитник «Сочи». 

Тиньков о Галицком: «Я в шоке, какие все трусы! Сказал ему: «Засунь себе в жопу «Краснодар» и парк»

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

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25 комментариев

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tankist231
Все олигархи делали бы для России столько же, сколько и Галицкий, то Россия бы процветала
+42
-1
+41
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Aleksey Yashin
У Тинькова в России мощный фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями.
(А про Галицкого он конечно несправедливо наговорил)
+30
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+28
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yulay
Ну Тиньков своим бизнесом прилично так повлиял на некоторые отрасли, а его влияние на банкинг сложно переоценить. Это и есть его польза обществу.
И в отличие от олигархата, и Галиций, и Тиньков сделали себя сами.
+16
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Leon Petov
В июле 2020 Олег Тиньков анонсировал создание «Фонда семьи Тиньковых» (ФСТ), нацеленного на системную поддержку развития онкогематологии в России. Среди главных задач — развитие донорства костного мозга, обучение медиков и изменение законодательства. В феврале фонд был официально зарегистрирован, его президентом стала супруга Тинькова Рина Восман. В апреле он рассказал, что запланировал вложить в эндаумент фонда 20 млрд рублей — крупнейшее пожертвование в российской филантропии — и в перспективе довести его объём с помощью сторонних жертвователей до 100 млрд, чтобы за счёт прибыли от размещённого капитала обеспечить ежегодный бюджет фонда в 1-5 млрд рублей[85][90][91].

В августе 2021 стало известно, что фонд работает над созданием регистра стволовых клеток — базы данных потенциальных доноров стволовых клеток с подробными характеристиками HLA-фенотипа[92]. Также в августе представители ФСТ вошли в совет Фонда борьбы с лейкемией для софинансирования адресной помощи онкогематологическим пациентам[93][94]. В октябре фонд объявил о запуске трёхлетней программы, предполагающей дооснащение региональных молекулярно-генетических лабораторий, создание информационной системы и стажировки врачей. Проект стоимостью 400 млн рублей ориентирован на диагностику и лечение ОМЛ и объединяет 24 медучреждения в 19 регионах[95].

В мае 2022 года фонд заявил, что продолжит свою работу и в течение календарного года будет завершено оснащение лабораторий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске, сделан капитальный ремонт отделения трансплантации костного мозга в Челябинске[96][97]. Также в мае фонд закупил 40 тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму более 30 млн рублей для Валуйской центральной районной больницы в Белгородской области[98].
+15
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Rhett Butler
Да уж, здоровья Сергею Николаевичу!
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Leon Petov
Ответ tankist231
Все олигархи делали бы для России столько же, сколько и Галицкий, то Россия бы процветала
Только о процветании России должен думать не Галицкий, а государство. Но оно тратит миллиарды на бессмысленную воблу
+12
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Дмитрий Бервинов
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно справедливо.
Несправедливо. В России сейчас по свободе слова все очень и очень смутно, что таким публичным и богатым людям как Галицкий лучше сидеть и не отсвечивать, если он хочет спокойно заниматься развитием клуба или региона. Я не вижу никаких причин его за это осуждать
+3
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Ничего Смешного
Ответ tankist231
Все олигархи делали бы для России столько же, сколько и Галицкий, то Россия бы процветала
Галицкий по сравнению с остальными олигархами - муравей, который смог изменить многое. В это время другие только воровали, а так могли бы столько городов создать и дать вторую жизнь. Народу и так нормально
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tolobas
Ответ Aleksey Yashin
У Тинькова в России мощный фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. (А про Галицкого он конечно несправедливо наговорил)
Видать, какие-то личные обиды
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yulay
Ответ Leon Petov
Только о процветании России должен думать не Галицкий, а государство. Но оно тратит миллиарды на бессмысленную воблу
скажем нет вобле!
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yulay
Ответ riverman1980
А уж как Галицкий заботился о кассирах Магнита.
кассиры Магнита работают в условиях рынка. Если конкурентная зарплата будет в пять раз выше, то и Магнит будет платить в 5 раз выше.
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yulay
Ответ HK Traktor
Не было бы Тинькова, нашелся бы другой. А вот такое, как Галицкий, никто больше не сделал. Вот и весь ответ.
кабы и дабы, а пока выглядит так что он сделал банковскую сферу невероятно дружелюбной и удобной в масштабах всей страны
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Дмитрий Бервинов
Ответ Leon Petov
В июле 2020 Олег Тиньков анонсировал создание «Фонда семьи Тиньковых» (ФСТ), нацеленного на системную поддержку развития онкогематологии в России. Среди главных задач — развитие донорства костного мозга, обучение медиков и изменение законодательства. В феврале фонд был официально зарегистрирован, его президентом стала супруга Тинькова Рина Восман. В апреле он рассказал, что запланировал вложить в эндаумент фонда 20 млрд рублей — крупнейшее пожертвование в российской филантропии — и в перспективе довести его объём с помощью сторонних жертвователей до 100 млрд, чтобы за счёт прибыли от размещённого капитала обеспечить ежегодный бюджет фонда в 1-5 млрд рублей[85][90][91]. В августе 2021 стало известно, что фонд работает над созданием регистра стволовых клеток — базы данных потенциальных доноров стволовых клеток с подробными характеристиками HLA-фенотипа[92]. Также в августе представители ФСТ вошли в совет Фонда борьбы с лейкемией для софинансирования адресной помощи онкогематологическим пациентам[93][94]. В октябре фонд объявил о запуске трёхлетней программы, предполагающей дооснащение региональных молекулярно-генетических лабораторий, создание информационной системы и стажировки врачей. Проект стоимостью 400 млн рублей ориентирован на диагностику и лечение ОМЛ и объединяет 24 медучреждения в 19 регионах[95]. В мае 2022 года фонд заявил, что продолжит свою работу и в течение календарного года будет завершено оснащение лабораторий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске, сделан капитальный ремонт отделения трансплантации костного мозга в Челябинске[96][97]. Также в мае фонд закупил 40 тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму более 30 млн рублей для Валуйской центральной районной больницы в Белгородской области[98].
Про последнее стоит отметить, что он это уже делал не как олигарх, а скорее как просто обеспеченный человек с проданным бизнесом за бесценок
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milya ololo
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Забавно читать как на Спортсе облизывают Галицкого, учитывая что стоимость парка 50 млн долларов, а его яхта стоит больше 250)))
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Оригинальный Ник
Деятельность Галицкого сильно переоценена. Футбольный клуб — его личная игрушка, типа СКА для Ротенберга. Парк построить — не какое-то великое достижение, тем более сам Краснодар лучше не стал (если у вас нового достопримечательность — парк, значит у вас всё плохо). Ну и ещё Магнитом, а про условия работы в рознице все и так всё понимают
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Александр Трифон0в
У Тинькова был лучший банк в России, так что он сделал много
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S-V-D
Ответ riverman1980
А уж как Галицкий заботился о кассирах Магнита.
А чего ни там работали? Клятский Галицкий их туда прд дулом водил?
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Оригинальный Ник
Ответ yulay
кассиры Магнита работают в условиях рынка. Если конкурентная зарплата будет в пять раз выше, то и Магнит будет платить в 5 раз выше.
Он сам этот рынок и формировал, если что. Мог бы поднять зарплаты сотрудникам минимум в два раза, но тогда же сверхдоходы будут не 500%, а 498, а этого мало
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Avenaro
Ответ Оригинальный Ник
Деятельность Галицкого сильно переоценена. Футбольный клуб — его личная игрушка, типа СКА для Ротенберга. Парк построить — не какое-то великое достижение, тем более сам Краснодар лучше не стал (если у вас нового достопримечательность — парк, значит у вас всё плохо). Ну и ещё Магнитом, а про условия работы в рознице все и так всё понимают
Какой же бессознательный поток мыслей.
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