«Галицкий – великий человек в масштабах России. Видел, что говорил Тиньков, но что он делает для людей?» Воспитанник «Краснодара» Литвинов о бизнесменах

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о Сергее Галицком.

– Кто для тебя ?

– Что он сделал для парней, для Краснодарского края, для города, для всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше – все у нас было бы намного лучше.

Я видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом. И много историй, как Галицкий просто так помог ребенку горничной в «Краснодаре».

А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни.

– Как реагировал на эти новости?

– Сильно переживал. Понимаю, Галицкий выстраивает «Краснодар» так, чтобы все существовало и без него. Но мы, воспитанники, в это не верим, – сказал защитник « ».

Тиньков о Галицком: «Я в шоке, какие все трусы! Сказал ему: «Засунь себе в жопу «Краснодар» и парк»

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

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