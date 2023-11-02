«Галицкий – великий человек в масштабах России. Видел, что говорил Тиньков, но что он делает для людей?» Воспитанник «Краснодара» Литвинов о бизнесменах
Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о Сергее Галицком.
– Кто для тебя Галицкий?
– Что он сделал для парней, для Краснодарского края, для города, для всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше – все у нас было бы намного лучше.
Я видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом. И много историй, как Галицкий просто так помог ребенку горничной в «Краснодаре».
А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни.
– Как реагировал на эти новости?
– Сильно переживал. Понимаю, Галицкий выстраивает «Краснодар» так, чтобы все существовало и без него. Но мы, воспитанники, в это не верим, – сказал защитник «Сочи».
Тиньков о Галицком: «Я в шоке, какие все трусы! Сказал ему: «Засунь себе в жопу «Краснодар» и парк»
Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
(А про Галицкого он конечно несправедливо наговорил)
И в отличие от олигархата, и Галиций, и Тиньков сделали себя сами.
В августе 2021 стало известно, что фонд работает над созданием регистра стволовых клеток — базы данных потенциальных доноров стволовых клеток с подробными характеристиками HLA-фенотипа[92]. Также в августе представители ФСТ вошли в совет Фонда борьбы с лейкемией для софинансирования адресной помощи онкогематологическим пациентам[93][94]. В октябре фонд объявил о запуске трёхлетней программы, предполагающей дооснащение региональных молекулярно-генетических лабораторий, создание информационной системы и стажировки врачей. Проект стоимостью 400 млн рублей ориентирован на диагностику и лечение ОМЛ и объединяет 24 медучреждения в 19 регионах[95].
В мае 2022 года фонд заявил, что продолжит свою работу и в течение календарного года будет завершено оснащение лабораторий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске, сделан капитальный ремонт отделения трансплантации костного мозга в Челябинске[96][97]. Также в мае фонд закупил 40 тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму более 30 млн рублей для Валуйской центральной районной больницы в Белгородской области[98].