Некоторые игроки «МЮ» начали сомневаться в тен Хаге и подозревают его в фаворитизме. Часть футболистов недовольна партнерами (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» начинают сомневаться в Эрике тен Хаге.

По информации Manchester Evening News, в раздевалке команды возникают скептические настроения относительно работы главного тренера, а среди нескольких игроков нарастает недовольство партнерами по команде. Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба.

Некоторые футболисты считают, что тен Хаг также склонен защищать своих фаворитов, в то же время подвергая критике других игроков, пускай и не публично.

В текущем сезоне «Юнайтед» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых потерпел 8 поражений. В турнирной таблице АПЛ команда занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 туров. 

Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Бугаев
Ответ М.Ю!!!
Они бы в себе лучше начали сомневаться !!!команда из средненьких игроков !!!
Боюсь спросить, а кто всяких Антони за 100 миллионов приводит в клуб?
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антибаскет Поповича
"Некоторые игроки «МЮ»... подозревают его в фаворитизме"

В этом месте прям живо вспомнил, как в футбольный менеджер играл в былые годы.
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Десять лет прошло, а в МЮ ничего не меняется. Ничего абсолютно; и это шапито никак не прекращается. Круговорот тренерских взлётов и отставок, посредственных игроков за баснословные ценники.
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Антибаскет Поповича
"Некоторые игроки «МЮ»... подозревают его в фаворитизме" В этом месте прям живо вспомнил, как в футбольный менеджер играл в былые годы.
играю и сейчас , там пишется это как " потеряли веру в менеджера " )
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ten Hug
Самое время им начать сомневаться в себе, ибо уже третьего тренера сливают, таланты поколения :)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Semenik
При всей моей симпатии к тен Хагу, он всем всё продемонстрировал с фаворитизмом, когда выгреб кучу игроков из Аякса.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ CriminalJoint62
Неженки. Я бы на их месте только усерднее бы работал. Тен Хаг выиграл первый трофей МЮ за 7 лет, вывел команду в ЛЧ, обыграл Барселону. В его способностях сомневаться не стоит
Выигрывает Тен Хаг проигрывает команда. Удобно
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ rigobersong
Санчо оказался настоящим мужиком, пожертвовал собой ради команды и сразу же раскусил шарлатана:) После того как уволят 7хага должен быть капитаном!:)
Он еще при Сульшере играл как говно. Видимо что-то чувствовал и решился на жертву заранее.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
"Меня терзают смутные сомнения"....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
М.Ю!!!
Они бы в себе лучше начали сомневаться !!!команда из средненьких игроков !!!
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
САФ в своей прощальной речи в качестве главного тренера сказал, что настанут плохие времена и нужно будет поддерживать менеджера) он сказал, что это наша работа теперь) поэтому я поддерживаю Тен Хага и осуждаю игроков, которые не хотят выполнять свою работу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️Juve⚽️
Ответ Александр Бугаев
Боюсь спросить, а кто всяких Антони за 100 миллионов приводит в клуб?
За откат он его привёл , сплавить легенду футбола что бы не мешал ему темы мутить . А все фаны поддержали , пусть теперь пожинают плоды
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ten Hug
Ответ Парень со двора Шмурнова
Забавно, как местные тролли сперва вешали всех собак на Роналду - мол, отравляет коллектив, обуза и тд. Без него будет лучше и ЭТХ наведет порядок. Роналду нет уже год, а воз и ныне там, при этом тролли совершенно не гнушаются влетать на ветки МЮ с подколами про 7Хаг и по сути разваливающуюся команду.
То, что Роналду был обузой - факт

Был ли он единственной причиной проблем - нет, приколы Глейзеров только слепым неочевидны)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Малащицкий
Ответ vincere
Десять лет прошло, а в МЮ ничего не меняется. Ничего абсолютно; и это шапито никак не прекращается. Круговорот тренерских взлётов и отставок, посредственных игроков за баснословные ценники.
И мы зайдем на новый круг!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Как неожиданно, что Тен Хаг предпочитает своих бездарей, задвигая остальных бездарей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiZ0893
Долго же до них доходило😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Начали о чём-то догадываться))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша Деревянко
Насколько же все-таки велика фигура Фергюссона. С 2013 года МЮ из-под отбрасываемой ей тени выползти не может
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ Ten Hug
Идиотский менеджмент, он в начале ТО раза в 2 дешевле стоил, великие переговорщики как всегда переплатили, когда могли раньше купить
Ещё раз, каким образом цена игрока влияет на то, что он не способен играть лучше, чем умеет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Я после легендарного "Во втором тайме нам пришлось атаковать" начал сомневаться, что он вообще профессиональный тренер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ten Hug
Ответ Александр Бугаев
Боюсь спросить, а кто всяких Антони за 100 миллионов приводит в клуб?
Идиотский менеджмент, он в начале ТО раза в 2 дешевле стоил, великие переговорщики как всегда переплатили, когда могли раньше купить
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Марсьяль недоволен, в фаворитизме тен Хага.:)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Думая и в следующие годы мю с такими игроками уже ничего не светит , даже если поменять тренера , это уже полный беспредел , с каждым новым тренером если кто то заметил всегда в конце игроки чем то не довольны или не доверяют друг другу или тренеру , крч сильно капризные и и ленивые игроки , толку от них ноль хотя все эти же игроки за исключением Аяковскиз при хвост ней больше 5-6 лет в клубе и ничего не меняется , думаю нужно все сново начинать с начала , начиная с руководства клуба заканчивая полным изменением состава и тренерского штаба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Ermakov
"Некоторые игроки ... подозревают в фаворитизме".

Что-то такое нормально ожидать от игроков в любительской команде. Типа мы приходим, напрягаемся, а кто-то не напрягается, что за херня.

Вот каким образом такие игроки попадают в МЮ совершенно не понятно. Ну не может быть такого на профессиональном уровне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ten Hug
Ответ ПравдоРуб
В кое то веке нормальный тренер пришел, если и его сольют то МЮ еще не скоро попадет в топ-4 а про чемпионство вообще можно забыть на ближайшие 20 лет
При таком подходе ждём скатывания на стабильные 10-15 места, пока Глейзеры не продадут клуб, или не поймут что их подход неверен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий