Игроки «Манчестер Юнайтед» начинают сомневаться в Эрике тен Хаге.

По информации Manchester Evening News, в раздевалке команды возникают скептические настроения относительно работы главного тренера, а среди нескольких игроков нарастает недовольство партнерами по команде. Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба.

Некоторые футболисты считают, что тен Хаг также склонен защищать своих фаворитов, в то же время подвергая критике других игроков, пускай и не публично.

В текущем сезоне « » провел 15 матчей во всех турнирах, в которых потерпел 8 поражений. В турнирной таблице команда занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 туров.

Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)

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