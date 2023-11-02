Некоторые игроки «МЮ» начали сомневаться в тен Хаге и подозревают его в фаворитизме. Часть футболистов недовольна партнерами (MEN)
Игроки «Манчестер Юнайтед» начинают сомневаться в Эрике тен Хаге.
По информации Manchester Evening News, в раздевалке команды возникают скептические настроения относительно работы главного тренера, а среди нескольких игроков нарастает недовольство партнерами по команде. Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба.
Некоторые футболисты считают, что тен Хаг также склонен защищать своих фаворитов, в то же время подвергая критике других игроков, пускай и не публично.
В текущем сезоне «Юнайтед» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых потерпел 8 поражений. В турнирной таблице АПЛ команда занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 туров.
Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
В этом месте прям живо вспомнил, как в футбольный менеджер играл в былые годы.
Был ли он единственной причиной проблем - нет, приколы Глейзеров только слепым неочевидны)
Что-то такое нормально ожидать от игроков в любительской команде. Типа мы приходим, напрягаемся, а кто-то не напрягается, что за херня.
Вот каким образом такие игроки попадают в МЮ совершенно не понятно. Ну не может быть такого на профессиональном уровне.