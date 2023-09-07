«Золотой мяч» без Роналду, Медведев выбил Рублева с US Open, Okko против «Телеспорта» и «Матч ТВ», Грассль пропустил 3 допинг-теста, Плющенко нужен грант на 25 млн рублей и другие новости

1. Объявлены претенденты на «Золотой мяч»: это, конечно же, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и еще 25 футболистов. Месси может выиграть 8-й «Золотой мяч», а вот Криштиану Роналду не номинирован впервые с 2003 года.

Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана, Мартинес и еще несколько вратарей поборются за трофей Яшина, а Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку.

2. US Open. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале. Медведев в седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обойдя по этому показателю Кафельникова и сравнявшись с Сафиным. А вот Рублев проиграл все девять четвертьфиналов на «Больших шлемах». Соперником Даниила станет Карлос Алькарас, выбивший Александра Зверева.

Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн в 1/4 финала женской сетки. Соболенко вышла в полуфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. Маркета Вондроушова проиграла Мэдисон Киз.

3. КХЛ. «Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне, «Ак Барс» проиграл «Сочи», «Локомотив» выиграл у «Трактора».

4. Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024. «Матч ТВ» заявил, что все равно покажет матчи: «УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, не видим причин для изменений в сетке вещания». Okko впоследствии сообщил, что разрешит «Матч ТВ» транслировать игры, так как у самого онлайн-кинотеатра в сентябре не будет необходимых параметров сигнала.

5. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. 31 очко и 10 подборов Гилджес-Александера помогли Канаде обыграть Словению, Германия вырвала победу у Латвии.

6. В Чехию разрешат приезжать российским игрокам, выступающим за иностранные клубы. Им нельзя демонстрировать государственную символику и выражать поддержку действиям России.

7. Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов. Сам спортсмен эту информацию опровергает, а вот Антидопинговое агентство Италии – подтверждает.

8. У «МЮ» худший трансферный баланс с 2014 года – «минус 1,396 млрд евро». «Челси» и «ПСЖ» – в топ-3, «Сити» – 5-й, «Барса» – 7-я, «Зенит» – 33-й.

8. Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации был без согласия.

9. Евгений Плющенко запросил у Президентского фонда грант 25 млн рублей на «ледовое шоу, мастер-класс и креативный разговор».

10. Коваленко, Хлусевич, Гладышев, Агкацев, Шитов и Мелехин – в составе сборной России, полетевшей на матч с Египтом.

11. Титульным спонсором «Челси» может стать саудовская авиакомпания, принадлежащая владельцам «Ньюкасла». «Синие» хотят получить до 60 млн фунтов.

12. WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады.

13. Победители зимней Спартакиады получат по 358 400 рублей, их тренеры – 171 500 рублей.

14. Митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой за мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия. Защитник «Коламбуса» не надел радужное джерси для раскатки зимой.

Цитаты дня.

Агент о забеге Марио после гола «Зенита»: «Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Подозреваю, что у Фернандеса обида на армейцев»

Никита Кацалапов: «Наш долг – поддерживать российский спорт. Нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров»

Хендерсон о Саудовской Аравии: «Если радужная повязка является неуважением к их религии, то носить ее – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»

Джон Старкс: «Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом»

Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»

Криштиану Роналду: «Тот, кто любит меня, не обязан ненавидеть Месси. Соперничество окончено. Мы не друзья, но уважаем друг друга»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS