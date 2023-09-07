«Золотой мяч» без Роналду, Медведев выбил Рублева с US Open, Okko против «Телеспорта» и «Матч ТВ», Грассль пропустил 3 допинг-теста, Плющенко нужен грант на 25 млн рублей и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Объявлены претенденты на «Золотой мяч»: это, конечно же, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и еще 25 футболистов. Месси может выиграть 8-й «Золотой мяч», а вот Криштиану Роналду не номинирован впервые с 2003 года.

Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана, Мартинес и еще несколько вратарей поборются за трофей Яшина, а Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку.

2. US Open. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале. Медведев в седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обойдя по этому показателю Кафельникова и сравнявшись с Сафиным. А вот Рублев проиграл все девять четвертьфиналов на «Больших шлемах». Соперником Даниила станет Карлос Алькарас, выбивший Александра Зверева.

Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн в 1/4 финала женской сетки. Соболенко вышла в полуфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. Маркета Вондроушова проиграла Мэдисон Киз.

3. КХЛ. «Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне, «Ак Барс» проиграл «Сочи», «Локомотив» выиграл у «Трактора».

4. Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024. «Матч ТВ» заявил, что все равно покажет матчи: «УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, не видим причин для изменений в сетке вещания». Okko впоследствии сообщил, что разрешит «Матч ТВ» транслировать игры, так как у самого онлайн-кинотеатра в сентябре не будет необходимых параметров сигнала.

5. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. 31 очко и 10 подборов Гилджес-Александера помогли Канаде обыграть Словению, Германия вырвала победу у Латвии.

6. В Чехию разрешат приезжать российским игрокам, выступающим за иностранные клубы. Им нельзя демонстрировать государственную символику и выражать поддержку действиям России.

7. Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов. Сам спортсмен эту информацию опровергает, а вот Антидопинговое агентство Италии – подтверждает.

8. У «МЮ» худший трансферный баланс с 2014 года – «минус 1,396 млрд евро». «Челси» и «ПСЖ» – в топ-3, «Сити» – 5-й, «Барса» – 7-я, «Зенит» – 33-й.

8. Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации был без согласия.

9. Евгений Плющенко запросил у Президентского фонда грант 25 млн рублей на «ледовое шоу, мастер-класс и креативный разговор».

10. Коваленко, Хлусевич, Гладышев, Агкацев, Шитов и Мелехин – в составе сборной России, полетевшей на матч с Египтом.

11. Титульным спонсором «Челси» может стать саудовская авиакомпания, принадлежащая владельцам «Ньюкасла». «Синие» хотят получить до 60 млн фунтов.

12. WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады.

13. Победители зимней Спартакиады получат по 358 400 рублей, их тренеры – 171 500 рублей.

14. Митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой за мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия. Защитник «Коламбуса» не надел радужное джерси для раскатки зимой.

Цитаты дня.

Агент о забеге Марио после гола «Зенита»: «Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Подозреваю, что у Фернандеса обида на армейцев»

Никита Кацалапов: «Наш долг – поддерживать российский спорт. Нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров»

Хендерсон о Саудовской Аравии: «Если радужная повязка является неуважением к их религии, то носить ее – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»

Джон Старкс: «Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом»

Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»

Криштиану Роналду: «Тот, кто любит меня, не обязан ненавидеть Месси. Соперничество окончено. Мы не друзья, но уважаем друг друга»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

37 комментариев

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Сергей Сурков
Из года в год команду вспоминаем,
На небе ярко звёздочки горят.
Оттуда шлют привет наши ребята
И небосвод улыбками объят.

Наш «бронепоезд», наши «зажигалки»,
Они играли, бились от души!
А мы скандировали им свои кричалки:
«Как наши парни были хороши»!

Но было суждено им, не прощаясь,
Всем вместе воспарить на небеса…
И город облачился в черный траур,
Несчастья пелена заволокла.

Навзрыд рыдали, день и ночь молились,
Когда прощались с «Локо» навсегда…
И, если б миг, переписать могли мы…
Но… Время не вернётся никогда…

С тем золотым составом, что остались
В укромных уголках наших сердец,
Не думали, не знали, не гадали,
Какой им предначертан был конец…

12 лет, а будто бы вчера лишь,
Трагичный вылет: Ярославль-Минск…
7 сентября в чёрной вуали
Оставил нам печальный обелиск…

И в ярославцах кровоточит рана,
И вряд ли боль опишут тут слова…
Забрал, вас молодыми, слишком рано
+64
-9
+55
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Сергей Сурков
Ответ Andrey Ashhabadskiy
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сегодня день памяти о Ярославском Локомотиве ,почему не по теме?
+39
-2
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Вова Пупкин
Там Плющенко самого не плющит от таких запросов? 25 лямов на какую-то фигню. Пусть из своего кармашка достанет такие деньги, а не позорно попрошайничает. За свои, бесполезные для общества шоу, нахапать небось успел порядком?
+17
-1
+16
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Pushka Zotova
Кварацхелия - номинант на "ЗМ", обалдеть, как всё повернулось. Очень жаль Рубин и лично Лео Слуцкого, подготовившего такого игрока, но для самого нападающего всё сложилось исключительно удачно. Успехов!
+12
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Vatikan
Ответ reverence
Эрмосо же до этого говорила, что все по согласию. Сейчас ее согласие резко изменилось в противоположную сторону? А вообще, судя по всем осуждениям Рубиалеса, ему такими темпами могут даже срок дать
Судя по развернутой против него программе, скоро вся сборная заявит, что он сексом с ними занимался без согласия и разрешения
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+9
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Диметрио21
Ответ Pushka Zotova
Кварацхелия - номинант на "ЗМ", обалдеть, как всё повернулось. Очень жаль Рубин и лично Лео Слуцкого, подготовившего такого игрока, но для самого нападающего всё сложилось исключительно удачно. Успехов!
Хвича - это самородок, которого приметил Сёмин ищё в Локомотиве.. Никто его персонально не готовил.
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Сергей Петлин
Фанатам Роналду и Месси не надоело ругаться в комментах? Что вы там выясняете? Нет критерия выбора лучшего футболиста, слишком много нюансов. Просто радуйтесь игрой своего кумира и всё!
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reverence
Эрмосо же до этого говорила, что все по согласию. Сейчас ее согласие резко изменилось в противоположную сторону? А вообще, судя по всем осуждениям Рубиалеса, ему такими темпами могут даже срок дать
+11
-6
+5
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Игорь Пичугин
Плющ! Губу закатай!
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Ложный Латераль
Ответ Vedved
Комментарий удален модератором
Разница в том, что комменты от фанов Рона заминусованы, а фанаты Месси сидят днями и плюсуют друг друга. Вот и разница. А насчёт забавности, к с парнями своими будете так кокетничать милая
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Трент Резнор
Смотреть матчи отборочного турнира Евро-2024 за деньги? 😂
Okko, ты что гонишь?
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Игорь Пичугин
Ответ Вова Пупкин
Там Плющенко самого не плющит от таких запросов? 25 лямов на какую-то фигню. Пусть из своего кармашка достанет такие деньги, а не позорно попрошайничает. За свои, бесполезные для общества шоу, нахапать небось успел порядком?
Меня за это похоже Плющ заминусовал. Держу от меня плюс.
+4
-2
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Maluma Amulam
Ларионов красава
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Сергей Школин
Ответ Диметрио21
Хвича - это самородок, которого приметил Сёмин ищё в Локомотиве.. Никто его персонально не готовил.
всё сам всё сам... любой самородок требует обработки и правильного подхода. мог сидеть на банке и не стать тем кем стал в итоге. тогда ты бы обвинил тренера. но это другое....
+1
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Вадим flanec
Ответ Сергей Сурков
сегодня день памяти о Ярославском Локомотиве ,почему не по теме?
Всё правильно написано и абсолютно в тему.
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Трент Резнор
Ответ AlexSwalko
На Окко ты можешь не только это посмотреть по подписке. а еще Ла Лигу, например. С хорошим комментарием
Acestream решает все эти вопросы.
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Alexander Tryapyshko
Придумал название автобиографии для Хендерсона:
"Джордан Хендерсон: путешествие из тузов в короли"
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Andrey Ashhabadskiy
окко гуляй лесом, матч тв молодцы за трансяцию,
+3
-2
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shulimov82
Криш без номинации - это вполне закономерно. А Лео красавчик!
+8
-7
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AlexSwalko
Ответ Трент Резнор
Acestream решает все эти вопросы.
Или 300 рублей в месяц за удобство. Но вы правы, выбор каждого
0
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mastersolist
Ответ AlexSwalko
Или 300 рублей в месяц за удобство. Но вы правы, выбор каждого
А чем не удобен эйсстрим? Иногда быстрее подключиться к определенному матчу через него , чем пробираться через кучу красивой мешуры на окко. Хотя и мешура иногда доставляет, согласен...
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Vedved
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
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reverence
Ответ Vatikan
Судя по развернутой против него программе, скоро вся сборная заявит, что он сексом с ними занимался без согласия и разрешения
Даже доказательств никто не потребует
+2
-2
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kokakoka
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Комментарий скрыт
Годовщина ужасной трагедии. Всё по теме
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Брайн Крикс
♥♥
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