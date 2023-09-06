У «МЮ» худший трансферный баланс с 2014 года – «минус 1,396 млрд евро». «Челси» и «ПСЖ» – в топ-3, «Сити» – 5-й, «Барса» – 7-я, «Зенит» – 33-й
«Манчестер Юнайтед» стал самым расточительным клубом мира с 2014 года.
Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг футбольных клубов с наибольшими чистыми трансферными расходами с 2014 года. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» – за указанный период клуб потратил на трансферы на 1,396 млрд евро больше, чем заработал.
Лучший баланс у «Бенфики» – чистая прибыль португальского клуба от трансферной деятельности составила 764 миллиона евро. Единственным российским клубом в рейтинге стал «Зенит» – убыток петербургского клуба составляет минус 116 миллионов евро. Сине-бело-голубые заняли 33-е место.
Топ-20 клубов с наибольшим чистым убытком выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (-1,396 млрд евро);
2. «Челси» (-1,033 млрд);
3. «ПСЖ» (-1,010 млрд);
4. «Арсенал» (-872 млн);
5. «Манчестер Сити» (-856 млн);
6. «Ньюкасл» (-671 млн);
7. «Барселона» (-663 млн);
8. «Тоттенхэм» (-609 млн);
9. «Милан» (-545 млн);
10. «Вест Хэм» (-526 млн);
11. «Астон Вилла» (-483 млн);
12. «Ливерпуль» (-462 млн);
13. «Аль-Хилаль» (-457 млн);
14. «Ювентус» (-449 млн);
15. «Эвертон» (-391 млн);
16. «Кристал Пэлас» (-376 млн);
17. «Борнмут» (-344 млн);
18. «Бавария» (-343 млн);
19. «Реал» (-325 млн);
20. «Ноттингем Форест» (-310 млн).
P.s. Клопп гений, без тени сомнения !)
За 8 лет - 3 ЛаЛиги, 2 кубка, 3 суперкубка, 5 ЛЧ, 4 суперкубка УЕФА, 5КЧМ и всего всего -320млн.