«Манчестер Юнайтед» стал самым расточительным клубом мира с 2014 года.

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг футбольных клубов с наибольшими чистыми трансферными расходами с 2014 года. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» – за указанный период клуб потратил на трансферы на 1,396 млрд евро больше, чем заработал.

Лучший баланс у «Бенфики» – чистая прибыль португальского клуба от трансферной деятельности составила 764 миллиона евро. Единственным российским клубом в рейтинге стал « » – убыток петербургского клуба составляет минус 116 миллионов евро. Сине-бело-голубые заняли 33-е место.

Топ-20 клубов с наибольшим чистым убытком выглядит следующим образом:

1. « » (-1,396 млрд евро);

2. « » (-1,033 млрд);

3. « » (-1,010 млрд);

4. « » (-872 млн);

5. «Манчестер Сити» (-856 млн);

6. «Ньюкасл» (-671 млн);

7. «Барселона» (-663 млн);

8. «Тоттенхэм» (-609 млн);

9. «Милан» (-545 млн);

10. «Вест Хэм» (-526 млн);

11. «Астон Вилла» (-483 млн);

12. «Ливерпуль» (-462 млн);

13. «Аль-Хилаль» (-457 млн);

14. «Ювентус» (-449 млн);

15. «Эвертон» (-391 млн);

16. «Кристал Пэлас» (-376 млн);

17. «Борнмут» (-344 млн);

18. «Бавария» (-343 млн);

19. «Реал» (-325 млн);

20. «Ноттингем Форест» (-310 млн).