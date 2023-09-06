У «МЮ» худший трансферный баланс с 2014 года – «минус 1,396 млрд евро». «Челси» и «ПСЖ» – в топ-3, «Сити» – 5-й, «Барса» – 7-я, «Зенит» – 33-й

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«Манчестер Юнайтед» стал самым расточительным клубом мира с 2014 года.

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг футбольных клубов с наибольшими чистыми трансферными расходами с 2014 года. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» – за указанный период клуб потратил на трансферы на 1,396 млрд евро больше, чем заработал.

Лучший баланс у «Бенфики» – чистая прибыль португальского клуба от трансферной деятельности составила 764 миллиона евро. Единственным российским клубом в рейтинге стал «Зенит» – убыток петербургского клуба составляет минус 116 миллионов евро. Сине-бело-голубые заняли 33-е место.

Топ-20 клубов с наибольшим чистым убытком выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (-1,396 млрд евро);

2. «Челси» (-1,033 млрд);

3. «ПСЖ» (-1,010 млрд);

4. «Арсенал» (-872 млн);

5. «Манчестер Сити» (-856 млн);

6. «Ньюкасл» (-671 млн);

7. «Барселона» (-663 млн);

8. «Тоттенхэм» (-609 млн);

9. «Милан» (-545 млн);

10. «Вест Хэм» (-526 млн);

11. «Астон Вилла» (-483 млн);

12. «Ливерпуль» (-462 млн);

13. «Аль-Хилаль» (-457 млн);

14. «Ювентус» (-449 млн);

15. «Эвертон» (-391 млн);

16. «Кристал Пэлас» (-376 млн);

17. «Борнмут» (-344 млн);

18. «Бавария» (-343 млн);

19. «Реал» (-325 млн);

20. «Ноттингем Форест» (-310 млн).

 

196 комментариев

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Кашшай Чакырович
Ответ xxx-xxx
Ливерпуль красавцы 12 место, за эти 10 лет три финала ЛЧ ( один трофей ) один финал ЛЕ, взяли АПЛ и постоянно на равных бодаются с Сити на данный момент один из лучших клубов АПЛ и Европы. P.s. Клопп гений, без тени сомнения !)
На равных ?)) При Клоппе у Ливерпуля три трофея за 8 лет ,при Гвардиоле 15 трофеев за 7 лет ,у Ливерпуля 1 АПЛ за 30 лет ,у Сити 5 АПЛ за 7 лет только при Гвардиоле ,не говоря уже о Требле ,на равных тут и не пахнет ,ну то что Ливерпуль хорош не спорю!
+154
-36
+118
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St.7
Купить Антони и Погба за сотни мультов и ничего не выиграть)Это называется позор 😀
+116
-12
+104
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витя моня
в Питере отчитываются , что они всегда в плюсе бггг
+96
-34
+62
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xxx-xxx
Ливерпуль красавцы 12 место, за эти 10 лет три финала ЛЧ ( один трофей ) один финал ЛЕ, взяли АПЛ и постоянно на равных бодаются с Сити на данный момент один из лучших клубов АПЛ и Европы.
P.s. Клопп гений, без тени сомнения !)
+91
-37
+54
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Владимир Самсонов
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
ПСЖ хотя бы до финала доходил. А МЮ и в ЛЧ умудряется не попадать с такими тратами
+58
-7
+51
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nikonov
Арсенал 4-й)
+44
-2
+42
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Артур Ганненко
И при этом у Юнайтед, в отличии от Челси, Арсенала и даже ПСЖ, почти нет потенциальных молодых звездных игроков. Через пару лет, когда Фернандеш, Казимиро, Варан, Шоу, Эриксен не будут тянуть, надо будет серьезно закупаться. При том что не факт, что других игроков не надо будет менять..
+34
-4
+30
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savik-A.M.
Ответ витя моня
в Питере отчитываются , что они всегда в плюсе бггг
ну они наверняка же маек на 116 млн. напродали )
+41
-18
+23
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Самая быстрая булочка в мире
Хоть где-то мой МЮ первый💪💪
+22
-2
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Сан Икер
Офигеваю с Ливерпуля и Реала. Боеспособный состав у первых последние лет 5-8, у вторых последние лет 12-14 - и в минусе на 300+ млн…
+22
-2
+20
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Roman
Тут на сайте у нас идет такая мантра, что вот мол бедненький Арсенал, вечно денег и трансферов нет. А в прошлом сезоне-то как топили за бедняжку Арсенала против толстосумма Ман Сити! Но факты все расставляют по местам, канониры тратят даже больше Сити. Про Маню и говорить нечего, смех да и только
+32
-15
+17
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Нефанатик
Мешок из Мадрида - 19-й, в то время как семья где играют за хлеб и в основном воспитанники 7-е.
+24
-10
+14
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Olimjon Nazarov
Ах эти жадные Глейзеры😏😏😔😔🤔🤔
+16
-5
+11
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xxx-xxx
Ответ Кашшай Чакырович
На равных ?)) При Клоппе у Ливерпуля три трофея за 8 лет ,при Гвардиоле 15 трофеев за 7 лет ,у Ливерпуля 1 АПЛ за 30 лет ,у Сити 5 АПЛ за 7 лет только при Гвардиоле ,не говоря уже о Требле ,на равных тут и не пахнет ,ну то что Ливерпуль хорош не спорю!
Что ты все смешал в одну кучу ? Причем здесь 30 лет и 7 лет Сити, давай тогда без учета прошлого года, посчитаем все еврочашки за всю историю клубов (ц)
+25
-15
+10
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Давид Agabekyan
Ответ витя моня
в Питере отчитываются , что они всегда в плюсе бггг
Есть такая вещь как призовые. Фанатам борща из Тушино не понять, ведь для этого надо места выше середины таблицы занимать
+29
-19
+10
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vaniaEee
Ответ xxx-xxx
Ливерпуль красавцы 12 место, за эти 10 лет три финала ЛЧ ( один трофей ) один финал ЛЕ, взяли АПЛ и постоянно на равных бодаются с Сити на данный момент один из лучших клубов АПЛ и Европы. P.s. Клопп гений, без тени сомнения !)
Реал тогда кто?)
+11
-3
+8
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Чёрный тюльпан
Ответ Olimjon Nazarov
Ах эти жадные Глейзеры😏😏😔😔🤔🤔
Когда ты берёшь у банков деньги в кредит на трансферы, а кредиты благополучно ложатся на сам клуб, который их потом гасит, ровно как и покупку Глейзерами самого МЮ (за столько времени по нему ещё до сих пор не расплатились, а лишь только рефинансировали не так давно), то о каких вложениях владельцами идёт речь? Они из своих ни копейки не вложили в клуб. По сути за всё расплачивается сам МЮ, генерируя прибыль за счёт своих болельщиков, а Глейзеры - это просто прокладка, которая высасывает часть из этой прибыли себе на счета в виде дивидендов, т.к. они мажоритарные акционеры.
+9
-2
+7
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unreality
Ответ витя моня
в Питере отчитываются , что они всегда в плюсе бггг
116 млн это так-то меньше суммы с трёх участий в ЛЧ, даже без выхода из группы )
+12
-6
+6
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Leon Betov
Ответ витя моня
в Питере отчитываются , что они всегда в плюсе бггг
В этом списке взяты лишь 100 самых активных на рынке клубов. Думаешь московские проекты безубыточные?
+9
-3
+6
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City 100 points
пригород просто посмещище, накупить игроков почти на полтора лярда, большинство из которых просто ослабили клуб, и играть деревянными мактоминеями из академки
+10
-5
+5
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sema mixajlov
Ответ xxx-xxx
Ливерпуль красавцы 12 место, за эти 10 лет три финала ЛЧ ( один трофей ) один финал ЛЕ, взяли АПЛ и постоянно на равных бодаются с Сити на данный момент один из лучших клубов АПЛ и Европы. P.s. Клопп гений, без тени сомнения !)
Также Реал - 19 место
+6
-1
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Андрей
Ответ Roman
Тут на сайте у нас идет такая мантра, что вот мол бедненький Арсенал, вечно денег и трансферов нет. А в прошлом сезоне-то как топили за бедняжку Арсенала против толстосумма Ман Сити! Но факты все расставляют по местам, канониры тратят даже больше Сити. Про Маню и говорить нечего, смех да и только
у сити ключевое всеже зарплаты и персонал, половину персонала из топовой барсы. Когда есть чем привлеч, да и тренер самый дорогой (второе место). А мю долго не менял директора да и вообще персонал там небось не тот что был при Ферги. победы куются не только на поле.
+8
-3
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Bunyod Turgunov
Ответ Владимир Самсонов
Тебас виноват, что Реал и Барса отдельно продают телеправа и из-за этого середняка и аутсайдеры получают крохи с барского стола?
Он виноват за то что не мог раскручивать лигу когда Барса, Реал и Атлетико были на пике. В те годы Севилья стабильно брал ЛЕ, а когда играл в ЛЧ выбивал МЮ.
+6
-1
+5
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Alex Serpen
Перес - гений, конечно! Лучший президент.
За 8 лет - 3 ЛаЛиги, 2 кубка, 3 суперкубка, 5 ЛЧ, 4 суперкубка УЕФА, 5КЧМ и всего всего -320млн.
+4
0
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ramzan-ansar@mail.ru
Многие упрекают Сити за денежные траты. Не спорю, вначале шейхи покупали как сейчас Челси это делает, но со временем они мне кажется образцово себя ведут на рынке. И продавать тоже научились. Ну и конечно результаты у них просто шикарные во всех направлениях.
+3
0
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