Джон Старкс: «Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом»

Теги Майкл Джордан Чикаго Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Джон Старкс Баскетбол

Прославленный игрок «Нью-Йорка» Джон Старкс поделился своим мнением по поводу спора за звание величайшего баскетболиста, на которое претендуют Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом. Майк не бегал по командам, ему это было не надо. Он хотел соперничать с лучшими. Он полагал, что может обойтись без зазывания в свою команду игроков, чтобы справиться с сильнейшими соперниками. Потому что считал себя лучшим. Мне кажется, в этом разница.

Мне кажется, когда придет время сравнивать, данный фактор сгубит Леброна, если мы будем оценивать его карьеру и то, что было у Майкла, Берда и Мэджика. Эти ребята оставались в одной команде и побеждали с одной командой», – заявил Старкс.

Джеймс за карьеру поиграл за «Кливленд» (дважды), «Майами» и «Лейкерс».

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76 комментариев

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smartass
Ответ Влад Егоров
Еслиб Леброну в Кливленде завозили игроков уровня Пиппена, Родмана, Кукоча, то он бы и не уходил никуда. Я уж молчу про тех, с кем Мэджик и Берд играли.
Пиппен - единственный оллстар, с которым играл Джордан. Ты хочешь сказать, что Дэвис, Лав, Кайри, Вэйд, Бош хуже Родмана и Кукоча? Гыыы))
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smartass
Ответ Stephan Carrypenko
Майкл не зазывал. Думаю он тоже влиял на фронт офис... тогда просто не так афишировалось , отсутсвие соц сетей и другие факторы
Ок. Скольких тренеров уволил Майкл? Скольким своим корешам он заставил дать зарплату в разы больше их реальной стоимости? Сколько раз он ставил менеджмент перед фактом, что будет играть в регулярке в полноги?..
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Илья Воронов
А кто то наоборот скажет, что не сидел на насесте и бросал себе новые вызовы. И те и другие по сути просто факты за уши притягивают, для оправдания той или иной позиции
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Андрей Габдрахманов
Да уже многие не знают с кем там соперничал Джордан .. что за топ звёзды играли против него . Но все знают что играя за Кэвс Леброн ничего не выиграл бы , даже играя лучше любого в НБА. Кэвс команда из маленького рынка была , без истории.. не одна звезда туда не хотела идти , платёжка была забита .. + пиков не было потому что Леброн затаскивал дно состав довольно высоко . Думаю он был в тупике вот и перешёл .. Постоянно проигрывать не каждому захочется . Думаю если у МД не появился Пипен такой то он тоже из Чикаго ушел вполне
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Иван Кужилин
Ответ smartass
Пиппен - единственный оллстар, с которым играл Джордан. Ты хочешь сказать, что Дэвис, Лав, Кайри, Вэйд, Бош хуже Родмана и Кукоча? Гыыы))
Ну так ради подобных игроков Леброн и уходил из Кливленда в первый раз. А Джордан наверное 10 чемпионств подряд выиграл бы с Илгаускасом, Делонте Уэстом и Мо Уильямсом?
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ВладиславМартынов
Ответ Mr.BadGuy
Старкс херни не скажет. Батя Майами
В первую очередь, сын Хакима, благодаря 2 из 18 в 7 игре
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smartass
Я уже не вывожу 10 параллельных дискуссий) Завершу тем, что напомню про слова Берда и Мэджика, что они даже подумать не могли о том, чтобы объединиться с какой-то другой звездой и куда-то бегать. Реджи Миллер сказал, что если бы ему позвонил Джордан и предложил играть вместе, то он бы послал его на три русские буквы. Каждый из "великих королей прошлого" достойно шел по жизни, соперничая с другими великими игроками. И самым великим из них в результате оказался Джордан. А Леброн - это бездушный расчетливый робот-бизнесмен. Он с первого дня думал о том, как стать миллиардером; как набить статистику, как переплюнуть наследие Джодана (попытаться), как стать величайшим игроком всех времен (т.е. самому себя провозгласить). Отсюда и десижены, перевозы талантов, бизнес-решения, шантаж, вмешательство и т.п. В этом Леброн действительно король)
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Leo Bonart
Ответ ты не прав
Как вы это считаете? По попадание при Джордане? Тогда да, только с Скотти. Амстронг и Грант поехали сразу же, как Джордан перерыв взял. А вообще лучше смотреть на пятерки , они, в отличии от алл-стара, более показательные. Ну и тут чувак не написал, но Грант > чем любая третья звезда за карьеру Леброна.
А ещё без Джордана у Чикаго на целых две победы в регулярке меньше, чем с ним, такая вот слабенькая команда, не то что Кливленд нулевых
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Иван Кужилин
Ответ Stephan Carrypenko
Майкл не зазывал. Думаю он тоже влиял на фронт офис... тогда просто не так афишировалось , отсутсвие соц сетей и другие факторы
А потом в итоге сделал злодея из Краузе, который ему дважды собрал команду для три-пита
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Lavrentiy0602
Старкс дело говорит. Леброну далеко до Джордана, который делал команду сильнее в любом возрасте. Леброн же всегда старался подтянуть доп ресурсы и переходил туда, где пожирнее состав.
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Антон Кривоногов
Лучше Джордана никого нет да и не будет никогда.
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smartass
Ответ paster_bibo
Многочисленные - это всего три штуки?
Три с половиной. Этого мало?
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smartass
Ответ Иван Кужилин
А потом в итоге сделал злодея из Краузе, который ему дважды собрал команду для три-пита
Т.е., по-твоему, не любить ГМ-а - это то же самое, что самому быть фактическим ГМ-ом, шантажируя офис и продавливая свои темы?
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Light Yagami
Жирнейший наброс, моё почтение господину Старксу. 🎩
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nikitosdaipoltos
Ответ smartass
Я уже не вывожу 10 параллельных дискуссий) Завершу тем, что напомню про слова Берда и Мэджика, что они даже подумать не могли о том, чтобы объединиться с какой-то другой звездой и куда-то бегать. Реджи Миллер сказал, что если бы ему позвонил Джордан и предложил играть вместе, то он бы послал его на три русские буквы. Каждый из "великих королей прошлого" достойно шел по жизни, соперничая с другими великими игроками. И самым великим из них в результате оказался Джордан. А Леброн - это бездушный расчетливый робот-бизнесмен. Он с первого дня думал о том, как стать миллиардером; как набить статистику, как переплюнуть наследие Джодана (попытаться), как стать величайшим игроком всех времен (т.е. самому себя провозгласить). Отсюда и десижены, перевозы талантов, бизнес-решения, шантаж, вмешательство и т.п. В этом Леброн действительно король)
Естественно, Берд и Мэджик подумать не могли об объединении с другими звёздами, т к у них и так в командах были звёзды, любящая публика и команды с большого рынка)
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DevilBrO
Ответ smartass
Пиппен - единственный оллстар, с которым играл Джордан. Ты хочешь сказать, что Дэвис, Лав, Кайри, Вэйд, Бош хуже Родмана и Кукоча? Гыыы))
Лебронофилам уже нечего даже придумать чтобы своего идола оправдать
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Илья Воронов
Ответ smartass
В Кливленде он два раза играл. Можно сказать, что это две команды были. Но название одно. Отсюда соломоново решение - половина)
Тогда 2,5 перехода получается по вашей логике
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Олег Кучтраев
Ответ Фредди Пушной
А чего Старкс не вспомнит переход МД, который тоже нехило так подпортил тому наследие? Леброн хоть гайки брал везде куда переходил, фактически создавая команды-контендеры и этим он велик. А вообще глупо спорить кто круче, и ЛД и МД легенды не только своего времени, но и баскетбола в целом. Имхо они равнозначны.
Он вышел за команду, частью которой владел
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smartass
Ответ armageddon123456
А Дэвис, Лав, Кайри, Вэйд, Бош были в Кливленде первого захода Леброна? Насколько я помню, второй лучший игрок (прости Господи) там был Илгаускас. А еще были такие монстры как Эрик Сноу, Дрю Гуден, Ларри Хьюз, Даниель Гибсон... Уххх, вот это имена, вот это игрочища. Да тут не то что Джеймс, даже я, не будучи игроком НБА свалил бы из команды с таким составом. А, ну да, потом был еще Шак (который был уже так, чисто поржать) и Антуан Джеймисон... Не, все равно фигня какая-то
Так в Чикаго "первого захода" (т.е. начала) Джордана даже Пиппена не было. Там были одни торчки и отморозки. И любой из перечисленных тобой (Сноу и т.п.) точно лучше Бушлера, Барелла, Веннингтона и х.з. что там еще за ноунеймы бегали за три копейки. Или трупы Пэриша, Салли, Эдвардса и т.п., которые выходили на три минуты в год.
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jabbar
Представляю параллельную Вселенную. Майк после 1993: "Что-то мне надоело играть в баскетбол. Надоело играть в баскетбол...в Чикаго. Перейду-ка я в Рокетс!" Потом он бы вернулся в Чикаго на 3 сезона, потом отдохнул бы и с 2000 года присоединился бы к Лейкерс!
Вот это была бы карьера!!
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TurboMen
Всегда принижают талант Джексона, а ведь после Чикаго он его подтвердил с Лэйкерс, доказав что это великий тренер, один из лучших.
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smartass
Ответ ты не прав
Как вы это считаете? По попадание при Джордане? Тогда да, только с Скотти. Амстронг и Грант поехали сразу же, как Джордан перерыв взял. А вообще лучше смотреть на пятерки , они, в отличии от алл-стара, более показательные. Ну и тут чувак не написал, но Грант > чем любая третья звезда за карьеру Леброна.
Т.е. Грант лучше Боша? Кстати, напомню, что у нас контекст обсуждения связан с беготней Леброна. А Гранта взяли на драфте, как и Пиппена (хоть и через обмен, неважно).
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smartass
Ответ Иван Кужилин
По-моему быть фактическим Гмом, продавливать свои темы и при этом выходить в финал каждый год, иногда даже выигрывать эти финалы гораздо лучше чем гнобить Гма, который тебе собрал идеальную команду. Потом мы, кстати, увидели все управленческие навыки Джордана, когда он стал владельцем Шарлот.
Идеальная команда - это демагогическая хрень. Идеальная с Лонгли в старте? С Бушлером и Рэнди Брауном в качестве ключевых резервистов? С косым Керром, который кроме одного баззера всегда лажал? Сравни скамейку команд Леброна и, если ты человек чести, застрелись ))
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Уха с гренками
Ответ Рахил Тагиев
прочитай еще раз. Леброн переходил туда, где команда лучше, а Джордан не нуждался в этом
Типо Лейкерс были хорошей командой? Лучше чем Кливленд?
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Андрей Габдрахманов
Да уже многие не знают с кем там соперничал Джордан .. что за топ звёзды играли против него . Но все знают что играя за Кэвс Леброн ничего не выиграл бы , даже играя лучше любого в НБА. Кэвс команда из маленького рынка была , без истории.. не одна звезда туда не хотела идти , платёжка была забита .. + пиков не было потому что Леброн затаскивал дно состав довольно высоко . Думаю он был в тупике вот и перешёл .. Постоянно проигрывать не каждому захочется . Думаю если у МД не появился Пипен такой то он тоже из Чикаго ушел вполне
Думаю, если бы Грин в пятой игре руки и рот на замке держал, сейчас вопрос про «Джордан-Джеймс» вообще не стоял. Та победа всё же особняком стоит
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