Прославленный игрок «Нью-Йорка» поделился своим мнением по поводу спора за звание величайшего баскетболиста, на которое претендуют и .

«Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом. Майк не бегал по командам, ему это было не надо. Он хотел соперничать с лучшими. Он полагал, что может обойтись без зазывания в свою команду игроков, чтобы справиться с сильнейшими соперниками. Потому что считал себя лучшим. Мне кажется, в этом разница.

Мне кажется, когда придет время сравнивать, данный фактор сгубит Леброна, если мы будем оценивать его карьеру и то, что было у Майкла, Берда и Мэджика. Эти ребята оставались в одной команде и побеждали с одной командой», – заявил Старкс.

Джеймс за карьеру поиграл за «Кливленд» (дважды), « » и « ».

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