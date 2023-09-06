Джон Старкс: «Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом»
Прославленный игрок «Нью-Йорка» Джон Старкс поделился своим мнением по поводу спора за звание величайшего баскетболиста, на которое претендуют Майкл Джордан и Леброн Джеймс.
«Леброн испортил свое наследие многочисленными переходами. Из-за этого его нельзя сравнивать с Джорданом. Майк не бегал по командам, ему это было не надо. Он хотел соперничать с лучшими. Он полагал, что может обойтись без зазывания в свою команду игроков, чтобы справиться с сильнейшими соперниками. Потому что считал себя лучшим. Мне кажется, в этом разница.
Мне кажется, когда придет время сравнивать, данный фактор сгубит Леброна, если мы будем оценивать его карьеру и то, что было у Майкла, Берда и Мэджика. Эти ребята оставались в одной команде и побеждали с одной командой», – заявил Старкс.
Джеймс за карьеру поиграл за «Кливленд» (дважды), «Майами» и «Лейкерс».
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Вот это была бы карьера!!