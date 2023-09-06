Митрополит Митрофан наградил Проворова грамотой за мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия. Хоккеист не надел радужное джерси зимой

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Иван Проворов Хоккей

Митрополит Митрофан встретился с Иваном Проворовым.

В Москве состоялась встреча председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана с хоккеистом «Коламбуса».

За мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия в спортивном сообществе митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой, пожелав спортсмену крепкого здоровья и успехов в профессиональной карьере.

В прошлом сезоне российский защитник отказался от радужного джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

22 комментария

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sintenced
Такие вот новости сверхдержавы из 21 века.
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Einfach Safari
предлагаю причислить к лику святых
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Maxim Shumov
Рука-лицо. Конечно, Проворов отказался от радужной Джерси именно в угоду рпц.
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Илья Савчук
Ответ Геннадий Тёкин
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лучше видеть новости как на пенсионерку за кражу масла из-за нехватки денег прессуют по полной. К чему вы это вообще написали, как это относится к новости про данную клоунаду?
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kyky
Ответ Геннадий Тёкин
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Да и госдолг у них ого-го какой! Забыли добавить. Мы ж в штатах живём, это наши проблемы
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AERN
ахахахаха Ванька не прогнулся под силы демонов))) Настоящий русский богатырь!
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mpFreeman
Новый великомученик намечается.
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Ярослав Ройс
Ответ Геннадий Тёкин
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В Германии люди отказываются работать из-за слишком высокого пособия по безработице.

С 1 января 2024 года пособие по безработице на одного человека в Германии составит €563 (~ 60000 рублей).

52% опрошенных посчитали, что при таком высоком пособии нет смысла работать вообще. Также были известны случаи, когда люди увольнялись с работы, чтобы получать пособие и брать подработки где-то
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Александр Войнович
Ответ Илья Савчук
Икону в его честь еще не нарисовали?
в хоккейной форме и с клюшкой в виде креста😂
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6kMz
Ответ Геннадий Тёкин
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Про 1000 долларов фейковая новость же
https://t.me/iv?url=https://provereno.media/blog/2023/08/11/pravda-li-chto-v-shtatah-ssha-krazhi-do-1000-nenakazuemy/&rhash=c6d5ff99015d6f
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Mechel**
А на сво не пойдёт воевать с сатанистами?!
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Ковид 07.10.52
Вот такие они герои нашего времени...
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Анатолий Magicbrain
Русский витязь в огне не горит, русский витязь в воде не тонет! Орден мужества ждет героя!)
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Иван Коваленко
Это ведь геи истребили миллиарды себе подобных во имя веры
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Kareglazaya
Уважаю этого хоккеиста за его точку зрения, но с грамотой - это, кажется, перебор. Осталось еще канонизировать
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Uliss_fc
Ответ Maxim Shumov
Рука-лицо. Конечно, Проворов отказался от радужной Джерси именно в угоду рпц.
Да уж, хрень получилась.
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Nikita Nikitin
Вот что крест животворящий делает!
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Илья Савчук
Икону в его честь еще не нарисовали?
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fewral
Грамотой?
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забил на оборону
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Как митрополит Митрофан относится к сексу до брака? Жить под одной крышей не обвенчавшись? Что за религия? Друг интересуется.
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