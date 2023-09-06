Митрополит Митрофан наградил Проворова грамотой за мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия. Хоккеист не надел радужное джерси зимой

Митрополит Митрофан встретился с Иваном Проворовым.

В Москве состоялась встреча председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана с хоккеистом «Коламбуса».

За мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия в спортивном сообществе митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой, пожелав спортсмену крепкого здоровья и успехов в профессиональной карьере.

В прошлом сезоне российский защитник отказался от радужного джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».