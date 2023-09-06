Митрополит Митрофан наградил Проворова грамотой за мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия. Хоккеист не надел радужное джерси зимой
Митрополит Митрофан встретился с Иваном Проворовым.
В Москве состоялась встреча председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана с хоккеистом «Коламбуса».
За мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия в спортивном сообществе митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой, пожелав спортсмену крепкого здоровья и успехов в профессиональной карьере.
В прошлом сезоне российский защитник отказался от радужного джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
С 1 января 2024 года пособие по безработице на одного человека в Германии составит €563 (~ 60000 рублей).
52% опрошенных посчитали, что при таком высоком пособии нет смысла работать вообще. Также были известны случаи, когда люди увольнялись с работы, чтобы получать пособие и брать подработки где-то
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