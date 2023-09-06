Медведев седьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Кафельникова и сравнялся с Сафиным
Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале US Open обыграл Андрея Рублева – 6:4, 6:3, 6:4.
Медведев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это в Нью-Йорке (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».
Медведев обошел Евгения Кафельникова по количеству полуфиналов на «Шлемах» и догнал Марата Сафина.
За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Но процент выигранных очков (29%) на своей второй подаче удручает, хотя у Рубля этот показатель был даже чуть хуже (28%) сегодня
1.Кафельников - 13 (6 выходов в полуфинал и выше)
2.Давыденко - 10 (4)
3.Сафин - 9 (7)
4.Рублев - 9 (0) - увы(
5.Медведев - 8(7)
6.Метревели - 8(3)
7.Южный - 6(2)
8.Хачанов - 5(2)
9.Чесноков - 4(1)
10.Черкасов -3(0)
11.Волков - 2(1)
Надо сказать, что сразу видно, Медведев и Сафин по игре в четвертьфиналах Шлемов просто на другой планете, по сравнению со всеми остальными нашими игроками, 7-1 и 7-2 соответственно. Даже Кафельников и Давыденко тут выглядят не очень, больше половины своих чф они проиграли...
Полуфиналы(2 и больше)
1.Сафин - 7(4 выхода в финал)
2.Медведев - 7 (4) , пф ЮСО-23 еще не сыгран
3.Кафельников - 6 (3)
4.Давыденко - 4 (0)
5.Метревели - 3 (1)
6-7.Южный, Хачанов - 2 (0)
Даниил по полуфиналам и финалам Шлемов догнал Сафина и обогнал Кафельникова. Эх, возьми он АО-22...
1.Алькарас - 7815
2.Джокович - 7665
3.Медведев - 6110
4.Синнер - 4365
5.Рублев - 3640
За 1-ую строчку Даниил уже вряд ли поборется, с учетом того, что ЮСО скорее всего разыграют именно Новак с Карлосом, а, Медведев, скорее всего останется в полуфинале. Чтобы шансы оставались, надо было забирать Торонто и далеко проходить на РГ-23(например, до финала вместо Рууда по легкой сетке), тогда мог набрать до 8120 (Например, +820 за Торонто и +1190 за РГ-23). Сейчас уже только чудо поможет))
Зато свою 3-ую строчку Даниил держит прямо уверенно.
2021 - 8070 очков, после ЮСО-21 было 6380
2023 - 6110 , год продолжается
2019 - 5705
2022 - 4065
2020 - 4025
2018 - 1977
Да, я знаю, что Медведев и 10000 пробивал в рейтинге. НО!!! Там учитывались лучшие результаты не за 1 год! Это в ковидные времена было, когда рейтинг считали замысловато. А чистые результаты за один год - вот они.
Даниил идет почти по ритму 2021 года, отстает на 270 очков. Если совершит чудо в полуфинале, снова год станет лучшим.
Обогнать 2021 будет непросто. Там , после титула на ЮСО был 4-ый круг на ИУ, финал в Парижском Мастерсе и на Итоговом.
Тут, вместо ИУ будет Шанхай, что, пожалуй, в плюс Даниилу. К тому же, он еще Пекин с Веной сыграет. Будет любопытно.