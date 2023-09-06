Медведев седьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Кафельникова и сравнялся с Сафиным

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале US Open обыграл Андрея Рублева – 6:4, 6:3, 6:4.

Медведев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это в Нью-Йорке (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».

Медведев обошел Евгения Кафельникова по количеству полуфиналов на «Шлемах» и догнал Марата Сафина.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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