Медведев седьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Кафельникова и сравнялся с Сафиным

Теги Марат Сафин US Open ATP Евгений Кафельников Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале US Open обыграл Андрея Рублева – 6:4, 6:3, 6:4.

Медведев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это в Нью-Йорке (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».

Медведев обошел Евгения Кафельникова по количеству полуфиналов на «Шлемах» и догнал Марата Сафина.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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16 комментариев

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M.
Должен выиграть турнир!. Зверев должен обыграть зазнавшегося Алькараса, и в свою очередь слить Медведеву в полуфинале, ибо клиент. Ну а финале Джокович, расслабившийся после легкой сетки, по-любому сольет. Изи вин!
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Vano from Tbilisi
Ответ Дмитрий Герцен
Хорошая была битва Но процент выигранных очков (29%) на своей второй подаче удручает, хотя у Рубля этот показатель был даже чуть хуже (28%) сегодня
да по такой жаре чудо что вообще матч доиграли. Они оба уже в 1-м сете убитыми были
+11
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Огюст
С победой Даниил в таком трудном ,тяжёлом по условиям погодным матче -молодец ! Отдыхай и готовься к ещё более тяжёлому полуфиналу , а мы будем болеть за тебя и ждать очередной победы !
+7
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Игорь Удалов
Словно батя с сыном играли на отжимания. Батя вроде иногда позволял что-то в матче, но в итоге показывал, что ещё рановато батю отжиматься заставлять. А Андрею не хватило тех эмоций, которые он обычно в свою пользу использовал с другими соперниками. Видимо из-за близкой дружбы не позволял себе этого.
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Дмитрий Герцен
Хорошая была битва
Но процент выигранных очков (29%) на своей второй подаче удручает, хотя у Рубля этот показатель был даже чуть хуже (28%) сегодня
+4
-1
+3
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Евгений Птицын
Из действующих теннисистов столько же или больше полуфиналов ТБШ только у Джоковича (47), Надаля (38), Маррея (21) и Вавринки (9).
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Антон Тимофеев
Четвертьфиналы Шлемов(2 и больше):
1.Кафельников - 13 (6 выходов в полуфинал и выше)
2.Давыденко - 10 (4)
3.Сафин - 9 (7)
4.Рублев - 9 (0) - увы(
5.Медведев - 8(7)
6.Метревели - 8(3)
7.Южный - 6(2)
8.Хачанов - 5(2)
9.Чесноков - 4(1)
10.Черкасов -3(0)
11.Волков - 2(1)

Надо сказать, что сразу видно, Медведев и Сафин по игре в четвертьфиналах Шлемов просто на другой планете, по сравнению со всеми остальными нашими игроками, 7-1 и 7-2 соответственно. Даже Кафельников и Давыденко тут выглядят не очень, больше половины своих чф они проиграли...

Полуфиналы(2 и больше)
1.Сафин - 7(4 выхода в финал)
2.Медведев - 7 (4) , пф ЮСО-23 еще не сыгран
3.Кафельников - 6 (3)
4.Давыденко - 4 (0)
5.Метревели - 3 (1)
6-7.Южный, Хачанов - 2 (0)

Даниил по полуфиналам и финалам Шлемов догнал Сафина и обогнал Кафельникова. Эх, возьми он АО-22...
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Under
Ответ M.
Должен выиграть турнир!. Зверев должен обыграть зазнавшегося Алькараса, и в свою очередь слить Медведеву в полуфинале, ибо клиент. Ну а финале Джокович, расслабившийся после легкой сетки, по-любому сольет. Изи вин!
почему Алькарас зазнался?
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DeltaForce
Ответ M.
Должен выиграть турнир!. Зверев должен обыграть зазнавшегося Алькараса, и в свою очередь слить Медведеву в полуфинале, ибо клиент. Ну а финале Джокович, расслабившийся после легкой сетки, по-любому сольет. Изи вин!
Все будет с точностью до наоборот
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brace
Даниил молодец, однако.
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Антон Тимофеев
В гонке-2023 он 3-ий
1.Алькарас - 7815
2.Джокович - 7665
3.Медведев - 6110
4.Синнер - 4365
5.Рублев - 3640

За 1-ую строчку Даниил уже вряд ли поборется, с учетом того, что ЮСО скорее всего разыграют именно Новак с Карлосом, а, Медведев, скорее всего останется в полуфинале. Чтобы шансы оставались, надо было забирать Торонто и далеко проходить на РГ-23(например, до финала вместо Рууда по легкой сетке), тогда мог набрать до 8120 (Например, +820 за Торонто и +1190 за РГ-23). Сейчас уже только чудо поможет))

Зато свою 3-ую строчку Даниил держит прямо уверенно.
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Евгений Птицын
Также Медведев стал всего лишь 5-м теннисистом в Открытой Эре, победившим в первых 6 четвертьфиналах на хардовых ТБШ. Впереди него Федерер (17), Коннорс (9), Маррей и Макинрой (оба по 7).
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Антон Тимофеев
Если брать очки, набранные именно за календарный год:
2021 - 8070 очков, после ЮСО-21 было 6380
2023 - 6110 , год продолжается
2019 - 5705
2022 - 4065
2020 - 4025
2018 - 1977

Да, я знаю, что Медведев и 10000 пробивал в рейтинге. НО!!! Там учитывались лучшие результаты не за 1 год! Это в ковидные времена было, когда рейтинг считали замысловато. А чистые результаты за один год - вот они.

Даниил идет почти по ритму 2021 года, отстает на 270 очков. Если совершит чудо в полуфинале, снова год станет лучшим.
Обогнать 2021 будет непросто. Там , после титула на ЮСО был 4-ый круг на ИУ, финал в Парижском Мастерсе и на Итоговом.

Тут, вместо ИУ будет Шанхай, что, пожалуй, в плюс Даниилу. К тому же, он еще Пекин с Веной сыграет. Будет любопытно.
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M.
Ответ Under
почему Алькарас зазнался?
То мне неизвестно
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