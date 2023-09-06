Никита Кацалапов: «Наш долг – поддерживать российский спорт. Нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о недопуске россиян к турнирам.

Сейчас Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешает российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. Синицина и Кацалапов – чемпионы мира 2021 года в танцах на льду.

– Следите ли вы за тем, что вообще происходит в мире фигурного катания? Интересны ли вам международные турниры в отсутствие наших фигуристов?

Синицина: Конечно, если бы в этих соревнованиях участвовали россияне, они были бы намного интереснее для нас. Сейчас турниры выглядят так, как будто их проводят заведомо нечестно. Ведь когда отсутствуют главные конкуренты, эмоции от побед и поражений ощущаются совсем по-другому, нежели с ними.

– Для российских спортсменов закрыты международные турниры. Как лично вы воспринимаете эту несправедливость и что по этому поводу думают ваши коллеги (наверняка ведь делитесь информацией) – негодуют, смирились и успокоились?

Кацалапов: Мы считаем, что наш долг – поддерживать российский спорт, помогать ему развиваться, пусть даже внутри страны. Ни в коем случае нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров.

В этой ситуации важно наглядно показать, что без российских спортсменов большие соревнования уже не будут прежними. И наши близкие люди из мира спорта тоже поддерживают эту позицию.

– А как вы относитесь к тем спортсменам, которые меняют гражданство, чтобы выступать на международных турнирах?

Синицина: Не нам судить их, это дело каждого отдельного спортсмена. Но мы бы точно не стали так поступать. Сложно представить себе такое после того, как ты всю жизнь представляешь страну на соревнованиях, выступаешь под ее флагом, исполняешь ее гимн. Хочется быть верной своему выбору.

– Общаетесь ли вы со спортсменами из других стран? Что говорят они в частных разговорах по поводу сложившейся ситуации?

Кацалапов: Мы изредка перекидываемся с ними парой фраз в социальных сетях, но не более того. Сомневаюсь в том, что есть смысл обсуждать эту тему именно с зарубежными спортсменами. У каждого своя правда, и то, что мы оторваны от международных соревнований, вряд ли так сильно их тревожит. Скажем так, открыто поддержку или осуждение с их стороны мы не получали.

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