Никита Кацалапов: «Наш долг – поддерживать российский спорт. Нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о недопуске россиян к турнирам.

Сейчас Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешает российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. Синицина и Кацалапов – чемпионы мира 2021 года в танцах на льду.

– Следите ли вы за тем, что вообще происходит в мире фигурного катания? Интересны ли вам международные турниры в отсутствие наших фигуристов?

Синицина: Конечно, если бы в этих соревнованиях участвовали россияне, они были бы намного интереснее для нас. Сейчас турниры выглядят так, как будто их проводят заведомо нечестно. Ведь когда отсутствуют главные конкуренты, эмоции от побед и поражений ощущаются совсем по-другому, нежели с ними.

– Для российских спортсменов закрыты международные турниры. Как лично вы воспринимаете эту несправедливость и что по этому поводу думают ваши коллеги (наверняка ведь делитесь информацией) – негодуют, смирились и успокоились?

Кацалапов: Мы считаем, что наш долг – поддерживать российский спорт, помогать ему развиваться, пусть даже внутри страны. Ни в коем случае нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров.

В этой ситуации важно наглядно показать, что без российских спортсменов большие соревнования уже не будут прежними. И наши близкие люди из мира спорта тоже поддерживают эту позицию.

– А как вы относитесь к тем спортсменам, которые меняют гражданство, чтобы выступать на международных турнирах?

Синицина: Не нам судить их, это дело каждого отдельного спортсмена. Но мы бы точно не стали так поступать. Сложно представить себе такое после того, как ты всю жизнь представляешь страну на соревнованиях, выступаешь под ее флагом, исполняешь ее гимн. Хочется быть верной своему выбору.

– Общаетесь ли вы со спортсменами из других стран? Что говорят они в частных разговорах по поводу сложившейся ситуации?

Кацалапов: Мы изредка перекидываемся с ними парой фраз в социальных сетях, но не более того. Сомневаюсь в том, что есть смысл обсуждать эту тему именно с зарубежными спортсменами. У каждого своя правда, и то, что мы оторваны от международных соревнований, вряд ли так сильно их тревожит. Скажем так, открыто поддержку или осуждение с их стороны мы не получали.

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39 комментариев

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фуфырка
Сам везде поездил, титулов завоевал, а другие пусть патриотично сидят. хорошая логика за чужой счёт.
+84
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Kontiolahti
Очень легко говорить ‘Мы бы никогда!..’, когда ты закончил.
+64
-2
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Lanna
Но участвовать в российских соревнованиях мы, конечно же, не будем
+50
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Лучшее_враг_хорошего
Офигительные лицемеры.
Сами с белой тряпочкой вместо флага последние годы катались по всем международным стартам, а как завершили, так можно петь « мы бы точно не стали так поступать. Сложно представить себе такое после того, как ты всю жизнь представляешь страну на соревнованиях, выступаешь под ее флагом, исполняешь ее гимн. Хочется быть верной своему выбору».
У них ранний Альцгеймер или тотальное отсутствие совести? Я думаю - второе.
+43
-1
+42
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unknownman
И как же они поддерживают российский спорт сейчас?
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Алексей Агеев
Ответ unknownman
И как же они поддерживают российский спорт сейчас?
Шлют фотки с Мальдив
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Алексей Агеев
С этим персонажем все ясно еще со времен концерта в Лужниках
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Алеся Ткаченко
Ну так в чем дело,пусть поддерживают личным примером пусть тоже выступают.только судя по всему участвовать в волжских пируэтах и мордовских узорах кацалапам не очень интересно
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фуфырка
Ответ Lanna
Но участвовать в российских соревнованиях мы, конечно же, не будем
Мордовские узоры это для нас так низко!
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KMR
Пара приспособленцев. Наверное надеются и за вьюхи премию получить
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Сергей Кондратьев
Ни в коем случае нельзя проявлять слабость перед теми, кто отстранил нас от международных турниров.

А подумать из-за чего отстранили видимо сложно, да?
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Gemma157
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А сам Кацалапов выступать на внутренних соревнованиях, конечно, не будет
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22somebody22
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Сами выиграли ЧМ без главных конкурентов.Почему,их никто не спрашивает,не считают ли они свою победу неубедительной?И какие чувства испытывали,проиграв личку на Олимпиаде?По-моему,они единственные,кого так и не спросили об этом.
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Лия Романова
Ответ unknownman
И как же они поддерживают российский спорт сейчас?
- Видишь суслика?
- Нет
- Вот и я нет. А он есть
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Shveddka
Патриоты. С Мальдив. А что не Анапа с Сочи?
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NTLY
Ну что ж, ждем их на КП. Пусть выполняют свой долг по поддержке спорта внутри страны.
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Realist2022
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Нельзя слабость проявлять? А реальность другая:
1. Водные виды спорта: сколько было понтов, пафоса, пускания пыли в глаза, что мол "мы и сами организуем соревнования круче мировых...."? А в итоге критерии допуска более жёсткие, чем предлагал МОК ещё в марте.
2. С ФК тоже самое и что в итоге? Вообще никто никаких вариантов участия не рассматривает, аргументируя: "сами со своими понтами и величием в Волжских пируэтах и пр. Мордовских узорах выступайте". Так более того, идиоты наши ещё и ограничения в части просмотра ставят, чтобы смотреть только с российского IP можно было, параллельно крича, что пусть весь мир смотрит на топовые соревнования.
3. С лыжами и биатлоном всё аналогично ФК.
Так может нужно по-другому действовать, исходя из причины бана, но, видимо, Кацалапов не способен даже на такой примитивный анализ
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fewral
Не, ну это явно кандидат в депутаты.)
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Сергей Орлов
Ваш долг – полировать филейную часть "президента".
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Melnikov1968
"Сейчас турниры выглядят так, как будто их проводят заведомо нечестно." (с) А в чем заключается нечесность? Судейство не об’ективно, побеждает не сильнейший на данных соревнованиях? Без россиян сами соревнования не такие интересные, но проводятся они честно.
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Аля Иванова
Надоели оба.
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Татьяна Вересова
Но внутрироссийские старты их что-то не сильно интересуют
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catcher69
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В великую эпоху расцвета социалистической культуры советского народа дело физической культуры трудящихся занимает почётное место. Мы, работники советского спорта, вдохновляемые вашими заботами, приложим все свои усилия для создания передового советского спорта, для мощного развития физкультурного движения.
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MARG-la
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Офигительные лицемеры. Сами с белой тряпочкой вместо флага последние годы катались по всем международным стартам, а как завершили, так можно петь « мы бы точно не стали так поступать. Сложно представить себе такое после того, как ты всю жизнь представляешь страну на соревнованиях, выступаешь под ее флагом, исполняешь ее гимн. Хочется быть верной своему выбору». У них ранний Альцгеймер или тотальное отсутствие совести? Я думаю - второе.
Скорее всего комбо.
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MARG-la
Ответ Mikhail 1968
Тот случай, когда жена выглядит умнее мужа
Ой, не надо.
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