Месси может выиграть 8-й «Золотой мяч». Он вернулся в число претендентов после пропуска в 2022-м
Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч».
Форвард «Интер Майами» вошел в тридцатку претендентов на награду от France Football. В 2022 году аргентинец не был включен в список – впервые с 2005-го.
Всего на счету Месси 7 «Золотых мячей» – рекордное количество. Он имеет возможность оторваться от Криштиану Роналду (5), впервые за 20 лет не попавшего в число номинантов.
Со статистикой выступлений капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.
Месси, Холанд, Хвича, Винисиус, Мбаппе, Левандовски, Онана, Бензема и де Брюйне номинированы на «Золотой мяч»
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Кэф на Холанда 7,8
Вручение 30 октября.
Думаю мало сомнений что Чемпион Мира выиграет 8 ЗМ.
ЧМ по значимости, статусу и историческому наследию недосягаемая величина.
Месси Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ, установил рекорд 10 очков по гол/пас.
Подобное удавалось только Диего в 1986 и Пеле в 1970.
Ни один турнир даже не близко.
ЧМ собирает миллиарды ибо поставить страну, нацию на вершину мира - путь к вечной славе и абсолютному величию.
Да уж, действительно смеется тот, кто смеется последним)
Пеле - 7
Месси - 7
Может случиться эпохальное событие.
Победитель Золотого Мяча - это результат голосования огромного количества людей, непосредственно связанных с футболом, а не решение какого-то жюри.
"Даже"🤣