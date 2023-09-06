Месси может выиграть 8-й «Золотой мяч». Он вернулся в число претендентов после пропуска в 2022-м

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч».

Форвард «Интер Майами» вошел в тридцатку претендентов на награду от France Football. В 2022 году аргентинец не был включен в список – впервые с 2005-го.

Всего на счету Месси 7 «Золотых мячей» – рекордное количество. Он имеет возможность оторваться от Криштиану Роналду (5), впервые за 20 лет не попавшего в число номинантов.

Со статистикой выступлений капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.

Месси, Холанд, Хвича, Винисиус, Мбаппе, Левандовски, Онана, Бензема и де Брюйне номинированы на «Золотой мяч»

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127 комментариев

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Бьорн Дэли
Сейчас кэф на Лео 1,05
Кэф на Холанда 7,8

Вручение 30 октября.
Думаю мало сомнений что Чемпион Мира выиграет 8 ЗМ.
ЧМ по значимости, статусу и историческому наследию недосягаемая величина.
Месси Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ, установил рекорд 10 очков по гол/пас.
Подобное удавалось только Диего в 1986 и Пеле в 1970.
+100
-22
+78
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atomio
Ответ Роман
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Альварес выиграл еще больше
+72
-8
+64
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Бьорн Дэли
Ответ madaev
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ЧМ - всегда стоял особняков от других турниров не только в футболе, но и в спорте в целом.
Ни один турнир даже не близко.
ЧМ собирает миллиарды ибо поставить страну, нацию на вершину мира - путь к вечной славе и абсолютному величию.
+56
-6
+50
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Rus Donskoy
естественно Месси выиграет с огромным отрывом, заранее поздравляю болельщиков Аргентины и фанатов Месси!
+21
-7
+14
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Rus Donskoy
Ответ Антон Bratishchev
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мальчик представляешь вот взяли и купили так просто чемпионат мира как компьютер, футбол лучше бы не смотреть. тебе
+12
0
+12
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Игорь Климов
Ответ Lavinka
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Тогда отменили голосование, когда Левандовски заслуживал Золотой Мяч.
+11
-1
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Men77
Интересно почитать комментарии гельков под статьей прошлогоднего оглашения списка).
Да уж, действительно смеется тот, кто смеется последним)
+8
-1
+7
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Экспертное мнение
Ответ Бьорн Дэли
Сейчас кэф на Лео 1,05 Кэф на Холанда 7,8 Вручение 30 октября. Думаю мало сомнений что Чемпион Мира выиграет 8 ЗМ. ЧМ по значимости, статусу и историческому наследию недосягаемая величина. Месси Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ, установил рекорд 10 очков по гол/пас. Подобное удавалось только Диего в 1986 и Пеле в 1970.
Кстати, Франс Футбол давно как-то сделал пересчет ЗМ, как было бы, если награду могли получать не европейцы, на данный момент картина такова:

Пеле - 7
Месси - 7

Может случиться эпохальное событие.
+9
-2
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Andrey Ashhabadskiy
не может, а 10000% выиграет
+7
-1
+6
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Tiestorzn17
Да выиграет он, после такого ЧМ вариантов других просто нет. Максимум чуть интриги натянут.
+8
-2
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Михо
Ответ Роман
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В другой новости справедливо отметил AnMe, что выиграл все Хулиан Альварес, Холланду не хватает совсем немного- чемпионата мира😃
+7
-2
+5
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4:0 на Эттихаде
Ответ St.7
А Месси не хватает требла😀
Месси эти треблы делал, когда Холанду 7 лет было.
+5
0
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Гаврила Ардалионович
Как бы кто ни иронизировал, но ЗМ Месси получит абсолютно заслуженно. А у Холанда всё впереди.
+12
-8
+4
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Тигран Мкртчян
Ответ batterbin
Месси не был лучшим игроком прошлого сезона, но за победу на ЧМ да и по старой памяти накидают голосов в его копилку. Все норм, проходили уже. Когда-то так и Иньесту обворовали, сейчас черепаху опрокинут...
А что выиграла черепаха в том сезоне, кроме лиги1?
+4
0
+4
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BZB
Пожелаем Лео Месси выиграть восьмой золотой мяч! Он достояние футбола!
+6
-3
+3
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4:0 на Эттихаде
Ответ Edwin_Hubble
У одного 50+ матчей, столько же забитых, требл, лучший бомбардир везде, где участвовал У второго 7 матчей, 4 гола с пенок. Угадайте, кому дадут ЗМ?
Дадут тому, за кого проголосует большинство.
Победитель Золотого Мяча - это результат голосования огромного количества людей, непосредственно связанных с футболом, а не решение какого-то жюри.
+3
0
+3
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Бьорн Дэли
Ответ St.7
Удачи в голосовании! Пусть победит сильнейший
Да что вы форсите то Де Брюйне при всем уважении к нему? В топ 3 его не будет, провал на ЧМ учтут.
+4
-1
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Edwin_Hubble
Ответ #SharkTeam
Только Месси уже давно не тот и ЧМ не перевешивает общий спад в игре. Явно уже не играет на ЗМ
Я, конечно, потролливаю фантиков Лео, но даже 36-ий Месси явно круче сыра с его 578900 голами) Ни техники, ни какого-либо намека на тонкую игру, некомандный, где-то неуклюжий, но лучше всех в мире ищет серые зоны в штрафной и замыкает в пустые. Не называйте это крутым футболом, есть ли люди, кто кайфует от Холанда?)) Какой Месси? Ему до футбола Кака никогда не достичь)
+2
0
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Тигран Мкртчян
Месси заслуженно заберёт свой очередной ЗМ., и этот рекорд будет на века..
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Квадрапул
Ответ Бьорн Дэли
Сейчас кэф на Лео 1,05 Кэф на Холанда 7,8 Вручение 30 октября. Думаю мало сомнений что Чемпион Мира выиграет 8 ЗМ. ЧМ по значимости, статусу и историческому наследию недосягаемая величина. Месси Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ, установил рекорд 10 очков по гол/пас. Подобное удавалось только Диего в 1986 и Пеле в 1970.
Особенно это было заметно в 2010 и 2014 годах.
+2
0
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Barbambia
Ответ Бьорн Дэли
Сейчас кэф на Лео 1,05 Кэф на Холанда 7,8 Вручение 30 октября. Думаю мало сомнений что Чемпион Мира выиграет 8 ЗМ. ЧМ по значимости, статусу и историческому наследию недосягаемая величина. Месси Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ, установил рекорд 10 очков по гол/пас. Подобное удавалось только Диего в 1986 и Пеле в 1970.
Символично то что у Месси будет 8 золотых мячей, а цифра восемь повернутый знак бесконечности, недосягаемый игрок для любого из действующих, мне кажется рекорд на десятилетия вперед!
+2
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4:0 на Эттихаде
Ответ Гамарджоба Генацвале
Интересно, конечно. Типа подарок перед пенсией? Не слишком жирно? Почему Мбаппе тогда до сих пор без ЗМ, ведь он чемпион мира 2018года?
Очевидно же: потому что в тот год большинство проголосвало за Модрича.
+2
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Men77
Ответ vladimir.kostrichko
А как вы плясали когда в 2019-ом ЗМ не дали Ван Дайку...Вот теперь и смирись с несправедливостью....Хотя даже я надеюсь,что Месси не дадут очередную липу.
даже ты?😁 ты небось там молишься целыми днями, чтобы не дали.
"Даже"🤣
+2
0
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VERBLYUD
8 ЗМ - бесконечность - вечный рекорд!
+5
-3
+2
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Экспертное мнение
Ответ madaev
Да да бла бла, но кто взял зм за чм с момента как Лео пришел в большой футбол ? И тем более за копу! Я скажу кто! Сам Лео епт
Ривалдо взял за Копу 1999, почему Месси не может?)
+3
-1
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