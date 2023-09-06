Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч».

Форвард « » вошел в тридцатку претендентов на награду от France Football. В 2022 году аргентинец не был включен в список – впервые с 2005-го.

Всего на счету 7 « » – рекордное количество. Он имеет возможность оторваться от Криштиану Роналду (5), впервые за 20 лет не попавшего в число номинантов.

Со статистикой выступлений капитана сборной можно ознакомиться здесь.

Месси, Холанд, Хвича, Винисиус, Мбаппе, Левандовски, Онана, Бензема и де Брюйне номинированы на «Золотой мяч»

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