Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой

Теги результаты сборная Германии сборная Словении сборная Латвии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В среду, 6 сентября, на Филиппинах пройдут два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой.

Чемпионат мира

Филиппины

1/4 финала

Германия – Латвия
Дата проведения
6 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Канада – Словения
Дата проведения
6 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Tydeus
Канада – Словения прямо топ, надо смотреть
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Сергей Пузанков
Победа гостей в обоих матчах
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