Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой
В среду, 6 сентября, на Филиппинах пройдут два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.
Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой.
Чемпионат мира
Филиппины
1/4 финала
- Дата проведения
- 6 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 6 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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