Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой

В среду, 6 сентября, на Филиппинах пройдут два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Германия сыграет с Латвией, Словения сразится с Канадой.

мира

Филиппины

1/4 финала

Германия – Латвия Дата проведения 6 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Канада – Словения Дата проведения 6 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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