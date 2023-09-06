Криштиану Роналду: «Тот, кто любит меня, не обязан ненавидеть Месси. Соперничество окончено. Мы не друзья, но уважаем друг друга»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду считает, что они с Лионелем Месси больше не соперники.

– Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси.

– Ненавидят? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.

Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга, – сказал форвард «Аль-Насра».

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98 комментариев

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Peter Parker
ну, что пацаны, начальник дал отмашку, расходитесь
+197
-6
+191
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Cruel Snake
Климов : Моё сердце 💔. Нет смысла в существование
+91
-8
+83
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Оригинальный Ник
Даже нарцисс Роналду адекватнее фанов Месси и Роналду
+80
-6
+74
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Lifar Skladchikov
Ответ Peter Parker
ну, что пацаны, начальник дал отмашку, расходитесь
подожди, Месси не одобрял. Еще сидим
+44
-3
+41
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Artem Piatkov
Ответ Overkiller
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Почему не после ЧЕ 2016 и 3 ЛЧ подряд?)

Странно кстати, что после 3 АПЛ подряд, финала+победы в ЛЧ (2007-2009) и полуфинала ЧМ с Португалией (2006) Роню ещё кто-то с кем-то сравнивает

А ведь были ещё 2 Серии А подряд + Лига Наций (2019-2020)

Он - легендарный игрок, без вопросов
+64
-28
+36
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Михо
Ответ Peter Parker
ну, что пацаны, начальник дал отмашку, расходитесь
Секундочку, а почему это начальник Криш?! Пацаны остаемся выяснять! 😃
+28
-3
+25
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Газонокосильщик Хави
Мессибои и Криштибои обьеденяйтесь. Забейте вы на этот детский сад с тем, кто чего больше забил или обвел. Перестаньте хранить в заметках голы и пасы этих обоих. Эти двое точно не воспринимают друг друга так, как вы их. И уж тем более не считают, что эти подсёры с тот лучше, этот лучше вообще никак поменяет их мировоззрение
+21
-4
+17
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Aidos9419
ну вы легенды, однозначно! спорят только глорьё, сравнивая лиги разных континентов...
+19
-2
+17
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Remedy
Великие в основном всегда уважительно относятся друг к другу, по сравнению с хейтерами. Потому что они знают, каким колоссальным трудом дались им эти запредельные результаты. Оба величайшие в нашу эпоху.
+16
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Bor2193
Им Было бы неплохо под конец карьеры, сыграть в одной команде. Две легенды, два разных стиля, противостояние на века
+11
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ML26
Ответ Cruel Snake
Климов : Моё сердце 💔. Нет смысла в существование
А как же алег
+10
-2
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Оригинальный Ник
Кстати, как там рекорд по голам и ассистам в лч, Месси уже побил? Вроде фаны говорили, что в этом сезоне побьёт
+20
-14
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mr kovalsky
Ответ ML26
А как же алег
Алег рюкзак собирает, с утра в школу
+5
0
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Комил Мирзаев
Роналду лучше среди людей надо признать. а Месси не человек он инопланетянин👽
+16
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Direct free kick
Победа Роналду техническим нокаутом
+11
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songbilong
повторюсь, интервью Роналду, мессибои тут как тут
+10
-6
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Газонокосильщик Хави
Ответ VERBLYUD
Поздравил бы Месси после победы на ЧМ и сказал бы, что он лучше тебя, тогда сумасшедшие персофаны кришти успокоились бы
чет мессибои не говорили, чтобы месси поздравил его за выигрыш ЧЕ
+5
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Аморалинни
Ответ Overkiller
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Ужас. Фанатизм дошел до того, что люди даты какие-то запоминают
+7
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Кузя Гитарист
Ответ Бьорн Дэли
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Бесподобные пенки были на ЧМ , соглашусь
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mr kovalsky
Ответ ML26
Странно. Он мне рассказывал, что посещает Нью-Йорк каждые выходные, и какие там замечательные рестораны. Наверное, это было на каникулах
Это было в его снах, алежка у нас тот еще фантазер
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songbilong
Ответ VERBLYUD
Ну в новости упоминается Месси, так что ничего удивительного.
тем более, он про Месси говорит хорошо, а вы про ЧМ... классика))
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Dexter Morgan
Роналду всё по факту сказал. То же самое бы и Месси сказал. Роналду и Месси не друзья. Но всегда с уважением относились к друг другу. А сектанты Месси постоянно гонят на Роналду. Будто вас тут заставляют под пытками, любя Месси, ненавидеть Роналду. Я фанат Роналду, но с таким же уважением отношусь к Месси. Терпеть не могу только сектантов, которые пытаются самоутвердиться за счёт оскорблений. Чуваки, мы лет через 20 будем рассказывать всем, что застали великую эпоху. Нам повезло жить в эпоху Роналду и Месси, других великих футболистов.
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Штаны Габора Кирая
Ответ VERBLYUD
Конечно, конечно. Португалия на ЧМ-2014 не вышла из группы с Ганой и США, на ЧМ-2018 вылетела от Уругвая, на ЧМ-2022 от Марокко. И это чемпионы Европы)))
Откуда у тебя такая зацикленность на Португалии? И да, раз уж на то пошло, то победители Копы 2016 года, чилийцы, на следующий ЧМ вообще не вышли. И это чемпионы Южной Америки!
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Вадим flanec
Ответ VERBLYUD
Конечно, конечно. Португалия на ЧМ-2014 не вышла из группы с Ганой и США, на ЧМ-2018 вылетела от Уругвая, на ЧМ-2022 от Марокко. И это чемпионы Европы)))
В 2021 году чемпионами Европы были итальянцы, причём здесь Португалия.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Бронислав Каминский
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Бензема
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