Криштиану Роналду: «Тот, кто любит меня, не обязан ненавидеть Месси. Соперничество окончено. Мы не друзья, но уважаем друг друга»
Криштиану Роналду считает, что они с Лионелем Месси больше не соперники.
– Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси.
– Ненавидят? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.
Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.
Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга, – сказал форвард «Аль-Насра».
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Странно кстати, что после 3 АПЛ подряд, финала+победы в ЛЧ (2007-2009) и полуфинала ЧМ с Португалией (2006) Роню ещё кто-то с кем-то сравнивает
А ведь были ещё 2 Серии А подряд + Лига Наций (2019-2020)
Он - легендарный игрок, без вопросов