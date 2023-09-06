WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады
WADA пригрозило санкциями Антидопинговому агентству Франции.
Дисциплинарная комиссия Антидопингового агентства Франции (AFLD) сообщило о давлении со стороны Всемирного антидопингового агентства.
В комиссии заявили, что в прошлом месяце получили письмо от WADA, в котором «предписывается изменить свое поведение», иначе возникнет риск инициирования процедуры несоблюдения кодексу и возможных санкций.
В письме от WADA говорится о трех допинг-случаях, в которых AFLD было «недостаточно строгим». WADA обвинило агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».
В AFLD отметили, что «с изумлением узнали об этой невероятной попытке давления». А также обвинили WADA в «настоящем шантаже».
«Это угрожает разбирательством, которое может привести к отстранению французских спортсменов от участия в определенных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции принимать такие соревнования», – говорится в заявлении.
По словам AFLD, после письма от WADA дисциплинарная комиссия приняла несколько сотен решений, которые международное агентство не оспаривало.
То есть я думаю все пытаются обмануть, но не все это делают массово и на уровне руководства страны.
А как раз то что WADA наезжает на всех хорошо показывает, что это не "западная марионетка" как любят заявлять пропагандоны.