WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады

Теги допинг WADA Французское антидопинговое агентство Легкая атлетика

WADA пригрозило санкциями Антидопинговому агентству Франции.

Дисциплинарная комиссия Антидопингового агентства Франции (AFLD) сообщило о давлении со стороны Всемирного антидопингового агентства.

В комиссии заявили, что в прошлом месяце получили письмо от WADA, в котором «предписывается изменить свое поведение», иначе возникнет риск инициирования процедуры несоблюдения кодексу и возможных санкций.

В письме от WADA говорится о трех допинг-случаях, в которых AFLD было «недостаточно строгим». WADA обвинило агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

В AFLD отметили, что «с изумлением узнали об этой невероятной попытке давления». А также обвинили WADA в «настоящем шантаже».

«Это угрожает разбирательством, которое может привести к отстранению французских спортсменов от участия в определенных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции принимать такие соревнования», – говорится в заявлении.

По словам AFLD, после письма от WADA дисциплинарная комиссия приняла несколько сотен решений, которые международное агентство не оспаривало.

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22 комментария

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Ирина С
Надо же: когда Россию прессовали за допинг - это было правильно, и всех устраивало. А когда Францию всего лишь предупредили о возможных санкциях за подобное же нарушение, то французы почему закричали об угрозах и шантаже! Что же Франции не понравилось?
+42
-13
+29
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ДИОНИС
Ну надо же - французы обвинили WADA в шантаже! А нам специалисты всегда заявляли, что это якобы честное и абсолютно беспристрастное Агентство!
+25
-7
+18
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Александра Волкова
френдли фаер
+16
-3
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Black&White
Ниче не поняла. Что нарушили-то? Наконец нашли вскрытые пробирки Фуркада?
+11
-2
+9
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sergey2022
Французы забыли в WADA отметиться, напомнили
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serber23
Ответ Ирина С
Надо же: когда Россию прессовали за допинг - это было правильно, и всех устраивало. А когда Францию всего лишь предупредили о возможных санкциях за подобное же нарушение, то французы почему закричали об угрозах и шантаже! Что же Франции не понравилось?
В России кричали когда Россию прессовали, Франция недовольна, когда прессуют их. Если немного подумать - все логично
+15
-7
+8
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Shtirly
Это вам за Сипре и Жубера 😁🤣😁🤣
+8
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Валерий Петров
Ответ Black&White
Ниче не поняла. Что нарушили-то? Наконец нашли вскрытые пробирки Фуркада?
Да еще и поцарапанные небось
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Код да Винчи
Чиновники везде одинаковые - изумляется, обижаются, гневаются, требуют....но никогда ничего не признают.
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Виталя Матюнин
Ну это уже не другое
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Валерий Нистратов
Ждем сообщение о новых поставках вооружения со стороны Французов.
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Syndycate
🤣
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Rygeek
Опять из-за денег поругались.)
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ISU заберёт французский этап гран-при в фигурном катании и останется всего пять этапов, Италия не потянет этап вместо Франции, на ресурсах экономят, отдавать этап ещё раз британцам, не вариант.
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Владимир Беспутин
Давай сразу отстраняй их, всемирно честное непристрастное антидоп агенство. Ко всем же честное отношение, да?)
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UnforgivenX2
Ответ Виталя Матюнин
Ну это уже не другое
это всё то же самое. все, кроме амеров будут прессоваться
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Кирковский Александр
Ответ ДИОНИС
Ну надо же - французы обвинили WADA в шантаже! А нам специалисты всегда заявляли, что это якобы честное и абсолютно беспристрастное Агентство!
А может просто французы тоже хитропопые и хотят где-то обмануть систему.

То есть я думаю все пытаются обмануть, но не все это делают массово и на уровне руководства страны.

А как раз то что WADA наезжает на всех хорошо показывает, что это не "западная марионетка" как любят заявлять пропагандоны.
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Саша
Ответ serber23
В России кричали когда Россию прессовали, Франция недовольна, когда прессуют их. Если немного подумать - все логично
ключевые слово подумать всё сравнил и подумал чем думал то если не секрет
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