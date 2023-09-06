Okko обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024: «Прецедент может привести к дестабилизации рынка»

Okko заявляет, что «Матч ТВ» не имеет права транслировать игры Евро-2024.

«В июле 2021 года онлайн-кинотеатр Okko приобрел у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года.

Компания Okko оплатила АО «Телеспорт Груп» полную стоимость прав за все 6 лет авансом. Подписчики Okko с 2022 года смотрят матчи Лиги наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 годов, а также к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Okko показывал все матчи в 2022 году, в первой половине 2023 года и планирует показывать их и далее до 2028 года в рамках действующего контракта.

Несмотря на наличие действующего контракта с ООО «Окко» летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»).



Okko должным образом уведомил руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав», – сообщила пресс-служба.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024.

В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли.

Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО « (телеканал »), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», – заявил гендиректор Okko Сергей Шишкин.

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