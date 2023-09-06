Okko обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024: «Прецедент может привести к дестабилизации рынка»

Теги бизнес телевидение квалификация Евро-2024 Газпром-Медиа Матч ТВ Okko Телеспорт Евро-2024 Футбол

Okko заявляет, что «Матч ТВ» не имеет права транслировать игры Евро-2024.

«В июле 2021 года онлайн-кинотеатр Okko приобрел у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года.

Компания Okko оплатила АО «Телеспорт Груп» полную стоимость прав за все 6 лет авансом. Подписчики Okko с 2022 года смотрят матчи Лиги наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 годов, а также к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Okko показывал все матчи в 2022 году, в первой половине 2023 года и планирует показывать их и далее до 2028 года в рамках действующего контракта.

Несмотря на наличие действующего контракта с ООО «Окко» летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»).
 
Okko должным образом уведомил руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав», – сообщила пресс-служба.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024.

В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли.

Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», – заявил гендиректор Okko Сергей Шишкин.

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73 комментария

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Дмитрий Станиславович
Ответ savik-A.M.
объясните в какую сторону в комментах воевать ?)
Ни один уважающий себя любитель футбола не будет «воевать» на стороне матч тв
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+111
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Dan Kennedy
Ответ savik-A.M.
объясните в какую сторону в комментах воевать ?)
Поднять щиты за Окко
+63
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+55
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King_X
Ответ luu
Комментарий скрыт
А чем обоснована поддержка МатчТв? Если Окко купил эксклюзивные права, что отражается в стоимости покупки, с какой стати поддерживать продажу Телеспортом прав еще и МатчТВ?

Чуть утрирую, но если вы купили на какой-то матч электр. билет с рук, приходите на стадион, а вам на входе говорят, что по билету кто-то прошёл до вас(а это продавец решил еще одному продать), то вы тож на стороне второго покупателя?

Тот же МатчТВ вообще ныл властям и через админ ресурс давил, когда не мог себе позволить покупку АПЛ)) а здесь тож типа все ок, опять их поддерживать? Какой-то дикий рэкет, никакой поддержки
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damondiamond
матч ТВ с таким же успехом может показывать трансляцию прямо с ОККО))
+35
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savik-A.M.
объясните в какую сторону в комментах воевать ?)
+38
-6
+32
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sashafan2
Но ведь и Окко и Телеспорт принадлежат Сберу
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гилберт
Окко за Окко.
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PsichoEscape
Ответ Константин Эсперов
Как результат поделят между собой трансляции , так как Сбер и Газпром примерно равны по капитализации.
При чем тут капитализация?
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Уха с гренками
Ответ luu
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Каким образом ты на их стороне, если сделка с Матч ТВ незаконна?
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Vasyaaa
Ответ damondiamond
матч ТВ с таким же успехом может показывать трансляцию прямо с ОККО))
Главное подписку оплатить)
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Sobachkin
У нас нет рынка, есть ручное управление. А МатчТВ часть пропаганды, поэтому берет, все что может
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Ярик01
Ответ sashafan2
Но ведь и Окко и Телеспорт принадлежат Сберу
ОККО продали физлицу в мае прошлого года, Телеспорт так и принадлежит Макаренко, что не смог сделку со Сбером закрыть из-за войны
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Zlodimir
Если кто-то тут радуется тому, что типа же матч покажет бесплатно часть игр, а на ОККО всё только по подписке, то вы ребята отстали! У ОККО есть свой собственный бесплатный канал, который можно спокойно смотреть в приложении ОККО без всяких подписок! Потом так же он есть в приложении Кинопоиск, наконец на сайте по запросу есть тоже он. Смотреть можно на любом устройстве. Завтра у них и трансляция есть одна и потом стартует онлайн всех матчей.
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red hikkikomori
Ещё один довод в пользу ОККО - тамошние комментаторы в разы лучше матчтвшных
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fbd
Ответ savik-A.M.
объясните в какую сторону в комментах воевать ?)
Ну тут Сбер против газпрома, по сути. Если у тебя есть тяжелый кредит, то за Матч Тв, а если тебе газ не провели в хату, то за Окко
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Анатолий Magicbrain
Где они здесь честный рынок хотели найти, бедолаги?) вспоминаются слова Тириона из ИП: если ты искал справедливости, то ты пришел не в то место😀
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Ярик01
Ответ Оригинальный Ник
Чтобы смотреть матчи через Окко, нужно скачать приложение, зарегаться и оплтатить подписку. Чтобы смотреть матчи через Матч ТВ, достаточно включить телек или прямую трансляцию на сайте. По-моему, выбор очевиден
Зайти через браузер. И на многое тоже бесплатно у ОККО.
А то, что у МатчТВ один эфирный канал, и часть других трансляций на платном пускает, знаешь?
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0mertas626
Ответ Hong Kil
Жабогадюкинг и его разборки. Какое дело до этого обычному зрителю?! Пираты всегда помогут!
только зрители начали приучаится платить за контент, а сейчас опять всё откатится назад.. обидно(
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Metrostadt11315
жабокадюкинг
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Андрей Балабаев
Тоже удивился увидев анонсы этих игр на матче
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red hikkikomori
Ребят, кто говорит что они за матч ТВ , потому что бесплатно. У вас реально нет 6к в год за максимальную подписку в ОККО, где помимо сборных есть ЛаЛига, кубок Италии, чемпионат Сербии, кубок Нидерландов, есть телеканал старт где показывают корейскую и австрийскую лиги, много других спортивных событий, а так же фильмы, сериалы , мульты.
Это же вообще копейки, тем более часто можно по акции взять подписку (я вот взял за 3500 по новогодней акции на год , в августе тоже была скидка). тем более если вам фильмы не интересны, подписка просто на "ОККО спорт" будет ещё дешевле
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teddy10
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Тут, товарищи, диалектика. Компания, целевой аудиторией которой преимущественно является городской средний класс, справедливо обвиняет в мошенничестве госмонополию, которая при этом показывает трансляции "бесплатно" для всех слоев общества. Считаю, что закон на стороне ОККО, но у Матча перевесит админресурс
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dimamak10
Ответ Supreme Allah
Потому что это бесплатно , понятно и доступно, в отличии окко. Да и тупой пример с билетом , трансляцию и там и там можно смотреть , просто дноко понимает , что никто их смотреть не будет с их заморочено системой , не говоря о том что за это еще и платить возможно придется.
Я не буду потому что не смотрю Ла Лигу и соответственно мне не нужна подписка, а если ЧЕ будет на Окко, заплачу 500р, не обеднею. А что там замороченного не понимаю, почти 3 года смотрел АПЛ, больше нравилось чем по ТВ
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red hikkikomori
Ответ Алексей Гусев
а комментаторы нормальные там есть? Не тухлые стогниенки, а нормальные?
Есть, не веришь - купи подписку и проверь. Там все комментаторы комментируют конкретно матч, то что происходит на поле, а не рассказывают как Геничи про медиафутбол, и о том как они между собой на что-то поспорили, не гавкают и хайпятся в соцсетях
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MosFzz
Ответ King_X
А чем обоснована поддержка МатчТв? Если Окко купил эксклюзивные права, что отражается в стоимости покупки, с какой стати поддерживать продажу Телеспортом прав еще и МатчТВ? Чуть утрирую, но если вы купили на какой-то матч электр. билет с рук, приходите на стадион, а вам на входе говорят, что по билету кто-то прошёл до вас(а это продавец решил еще одному продать), то вы тож на стороне второго покупателя? Тот же МатчТВ вообще ныл властям и через админ ресурс давил, когда не мог себе позволить покупку АПЛ)) а здесь тож типа все ок, опять их поддерживать? Какой-то дикий рэкет, никакой поддержки
Логика простая. Обыватель поддержит Матч только потому, что он покажет бесплатно, а за эфиры ОККО надо будет платить. Юридические детали нищебродам не важны.
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