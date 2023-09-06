Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов («Р-Спорт»)

Итальянский фигурист Даниэль Грассль нарушил антидопинговые правила.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом. Ранее спортсмен объявил, что покинул группу , где тренировался с января, и вернулся в Италию.

По информации агентства, допустил три пропуска допинг-тестов.

Источник отмечает, что наиболее вероятной причиной послужила техническая ошибка – фигурист указал для антидопинговых служб, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве. В результате допинг-офицеры пытались провести забор пробы по итальянскому адресу, в то время как он был в России.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе