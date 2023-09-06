Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов («Р-Спорт»)

Теги допинг сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль нарушил антидопинговые правила.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом. Ранее спортсмен объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января, и вернулся в Италию.

По информации агентства, Грассль допустил три пропуска допинг-тестов.

Источник отмечает, что наиболее вероятной причиной послужила техническая ошибка – фигурист указал для антидопинговых служб, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве. В результате допинг-офицеры пытались провести забор пробы по итальянскому адресу, в то время как он был в России.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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30 комментариев

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Vera Goncharova
какой треш. такая глупость может стоить пары лет карьеры. а может и в принципе карьеры.
+25
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Ярик01
Техническая ошибка – фигурист указал для антидопинговых служб Италию, находясь в Москве.
Вот так в очередной раз доказано, что дельфины умнее спортсменов.
+12
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EmperorNazer
Эм, что? Взрослый спортсмен, которому с детства вдалбливали в голову как отче наш все эти нюансы антидопингового контроля, просто забыл указать в Адамс, что на несколько месяцев переезжает в другую страну? Если это действительно так, то Грассль просто сказочный, извините. А вообще ситуация, конечно, крайне неприятная для ТШТ, которым последнее, что было нужно перед слушанием по делу Валиевой - стать косвенными участниками еще одного допингового скандала.
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Iuliia Timofeyeva
он что, сумасшедший?
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Иван Иванов
Пацан к успеху шёл...
не получилось, не фартануло
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Лия Романова
какая безалаберность… вроде взрослый спортсмен, неужели нельзя было своевременно внести инфу
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Anna
Боже.. Он нормальный вообще? Спасибо, перед делом Ками самое время так подставиться..
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Ярик01
Ответ Лия Романова
какая безалаберность… вроде взрослый спортсмен, неужели нельзя было своевременно внести инфу
Более того, этот взрослый спортсмен не увидел, что у него уже два пропуска допинг-теста.
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Ярик01
Ответ ретроградный меркурий
Феерическая глупость. Впрочем, это типично по-итальянски - те ещё раздолбаи. Но для профессионального спортсмена так относиться к допинг-контролю недопустимо, особенно когда перед глазами пример Каро Костнер
Каро вроде за её парня дисквалифицировали?
Даже не за себя
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Мэй Касахара
Ответ rtun
И почему я совсем не удивлена😆 сейчас тут в комментариях прачечная начнется😆 а ведь пора бы уже задуматься, что два раза это уже совпадение, ну а дальше по классике: "Совпадение?! Не думаю!"🤔🤗😁
От фаната Плющенко другого и не услышишь, хотя у его ученицы тоже допинг-кейс имеется)
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elene.elene
Это дисквалификация? Вот он и потренировался у Тутберидзе...
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ИннаВБ
Вот балда Даниэль (((
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ретроградный меркурий
Феерическая глупость. Впрочем, это типично по-итальянски - те ещё раздолбаи. Но для профессионального спортсмена так относиться к допинг-контролю недопустимо, особенно когда перед глазами пример Каро Костнер
+6
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chespo
Вроде бы взрослый человек, как можно было такое случайно перепутать, странно все это.
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UserFreud
Если правда, а не утка, то у Даниэля большие проблемы. За такое на пару сезонов дисквал влепить могут. Из последних случаев помню, что биатлонистов банили пару раз (Маргарита Васильева, Андрей Расторгуев). Можно попытаться оспорить хотя бы один флажок как какую-то техническую ошибку, но вряд ли это поможет. Расторгуев что-то подобное пытался делать, но его послали.
Васильева вообще больше не соревнуется (возвращение не задалось), Расторгуев вернулся не хуже и не лучше, чем был. Но это биатлон. В ФК два сезона дороже могут обойтись.
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Mari Karimova
Ответ Ярик01
Техническая ошибка – фигурист указал для антидопинговых служб Италию, находясь в Москве. Вот так в очередной раз доказано, что дельфины умнее спортсменов.
Дельфины в принципе очень умные животные, нам фору дадут, не только спортсменам.
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Manukello
Дисквал ему
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Вячеслав Пустохин
Уже который случай, что спортсмены такие выкрутасы делают с этой системой Адамс. И ведь не только такие случаи как здесь, когда сменил место жительства и тренировок. Такие особо одаренные личности встречаются почти во всех странах и почти во всех сборных.
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Svetlana Yablonskaya
Это похоже на дурную шутку
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Анна Беляева
Ответ NowN
А подскажите, кто знает, сейчас эти допинг-офицеры теоретически могли бы к Даниэлю в Москву приехать?
Конечно. Совершенно не проблема
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Viktoria dek
Ответ Black&White
Мамма миа, и даже тут торчат уши невинного доктора Шветского)))))). Ой ни магу.
28 июля дисквалифицировали спортсменку из Италии по художественной гимнастики также за пропуск допинг - тестирования.. Тоже Шветский виноват?
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NowN
А подскажите, кто знает, сейчас эти допинг-офицеры теоретически могли бы к Даниэлю в Москву приехать?
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Russ Ivan
Ларчик-то просто открывался, а домохозяйки устроили Везувий вчера...
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Ramindze
Такие все наивные в комментариях:)))
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Ебздрогыч
Почему-то сразу Филипп Шветский вспомнился...
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