Okko разрешит «Матч ТВ» транслировать отбор Евро-2024: «Должны были получить от «Телеспорта» параметры сигнала. В сентябре их не будет, вероятно»

Теги телевидение квалификация Евро-2024 Газпром-Медиа Матч ТВ Okko Телеспорт Евро-2024 Футбол

Okko разрешит «Матч ТВ» показывать матчи квалификации Евро-2024.

Ранее компания заявила, что «Матч ТВ» не имеет право транслировать матчи отбора Евро-2024, обвинив «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию. Несмотря на претензии, «Матч ТВ» не планирует менять сетку вещания, заявив, что телеканал является официальным вещателем УЕФА.

«На данном этапе Okko оставляет поклонникам спорта возможность смотреть квалификационные игры в сервисе на канале «Матч ТВ», он доступен в нашем приложении и на сайте.

Дело в том, что параметры сигнала для организации трансляций мы должны были получить от «Телеспорт Груп». На сентябрьские игры мы, вероятно, не получим нужные параметры по причинам, описанным в посте. К следующим турам отбора мы постараемся урегулировать эту ситуацию», – говорится в комментариях Okko к посту о ситуации с «Матч ТВ».

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27 комментариев

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flash166
Что ж ты, фраер, сдал назад,
Не по масти я тебе
+31
-6
+25
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Михо
Жаль. У Окко лучший сигнал и комментаторы
+23
-8
+15
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OldRedWhite
Ответ Михо
Жаль. У Окко лучший сигнал и комментаторы
Вы ещё про здоровую конкуренцию нам тут задвиньте !
Пора отвыкать от этих гадостев )))
+15
-2
+13
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King_X
МатчТВ - главная помойка на телевидении. Слили бюджет на 2 года - за 6 месяцев (на дикие з/п Тине и КамедиКлабовцам, дорогие выездные студии и командировки, люкс костюмы ведущим) - наныли на новые бабки с налогов
Не могли оплатить АПЛ - через админресурс убрали конкурентов
И сейчас снова, видимо, надавили на Окко через своих
Позорище

Зато сами при криках о популяризации футбола, продают даже какой-нибудь Факел - Пари НН на сайте за 249 руб(или сколько там), будто сильно много поднимут)) Но нет, за каждую копейку в своих правах цепляются, а Окко можно и кидануть. Российский SkySports, ага🤡

Оч жаль, канал для распила и набивания карманов сначала Тины и Ко, теперь каких-то Тащиных и прочих, причём разрушили все, что было от базы НТВ+ и Спорта(?)

Ну и когда им говорят, что лучшие комментаторы на Окко и др каналах, начинают Журавели и прочие днари истерить и обижаться, пхаах. Если б не админресурс, давно разогнали эту шайку, т. к рейтинги были б на нуле
+15
-6
+9
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Газонокосильщик Хави
Позвонили, обкашляли. Сказали моё вуду сильнее твоего вуду. Скоро на окко будет реклама матч тв
+4
-1
+3
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Иван Новиков
Припугнули отбором лицензии на вещание.
+8
-5
+3
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Killiannnn
Ответ Михо
Жаль. У Окко лучший сигнал и комментаторы
Тяжелое и тормознутое приложение для ТВ. Банально не возможно смотреть в качестве выше 720р.
Телек LG, свежий, с иными приложение никаких проблем. Поддержка говорит одно и тоже, перезагрузите тв
+3
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+3
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Кудри Гендузи
Ответ flash166
Что ж ты, фраер, сдал назад, Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза.
Прочь трепаться о судьбе.
+3
-1
+2
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hov13
Ответ Михо
Жаль. У Окко лучший сигнал и комментаторы
Про лучший сигнал остроумно
+4
-2
+2
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dimamak10
Подписчики Окко возможно хотели посмотреть матч Украина Англия, а будут в это время смотреть Андорра белоруссия.
+2
-1
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Альтависта
Ответ King_X
МатчТВ - главная помойка на телевидении. Слили бюджет на 2 года - за 6 месяцев (на дикие з/п Тине и КамедиКлабовцам, дорогие выездные студии и командировки, люкс костюмы ведущим) - наныли на новые бабки с налогов Не могли оплатить АПЛ - через админресурс убрали конкурентов И сейчас снова, видимо, надавили на Окко через своих Позорище Зато сами при криках о популяризации футбола, продают даже какой-нибудь Факел - Пари НН на сайте за 249 руб(или сколько там), будто сильно много поднимут)) Но нет, за каждую копейку в своих правах цепляются, а Окко можно и кидануть. Российский SkySports, ага🤡 Оч жаль, канал для распила и набивания карманов сначала Тины и Ко, теперь каких-то Тащиных и прочих, причём разрушили все, что было от базы НТВ+ и Спорта(?) Ну и когда им говорят, что лучшие комментаторы на Окко и др каналах, начинают Журавели и прочие днари истерить и обижаться, пхаах. Если б не админресурс, давно разогнали эту шайку, т. к рейтинги были б на нуле
И после этого какой-нибудь Городницкий в своём тг обзывает нехорошими словами тех, кто не хочет платить за контент этому каналу.
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al
Ответ OldRedWhite
Как говаривал один Товарищ : Обманули дурака на четыре кулака !
и "нравится - не нравится..."
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OhneNamee
Ответ Пикачу82
А где не так? На западе все СМИ работают так как позволяют сверху, дают то что надо информацию и если что тоже звонят правильные люди....
А в Омерике вообще негров линчуют
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OldRedWhite
Ответ dimamak10
Подписчики Окко возможно хотели посмотреть матч Украина Англия, а будут в это время смотреть Андорра белоруссия.
Надо бы выявить таких подписчиков !
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King_X
Ответ евГений
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Кстати, реально была мысль такая
Как-то прям только в плюс выходит, сразу столько же минусов до 0 сводит коммент
На соседней ветке про Матч такая же фигня была, пока норм количество обычных пользователей не пришло

Ботоферму "Апостола"(или как называлась контора Тины при ГазпромМедиа) свернули, но дело живёт 😂
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евГений
Ответ King_X
МатчТВ - главная помойка на телевидении. Слили бюджет на 2 года - за 6 месяцев (на дикие з/п Тине и КамедиКлабовцам, дорогие выездные студии и командировки, люкс костюмы ведущим) - наныли на новые бабки с налогов Не могли оплатить АПЛ - через админресурс убрали конкурентов И сейчас снова, видимо, надавили на Окко через своих Позорище Зато сами при криках о популяризации футбола, продают даже какой-нибудь Факел - Пари НН на сайте за 249 руб(или сколько там), будто сильно много поднимут)) Но нет, за каждую копейку в своих правах цепляются, а Окко можно и кидануть. Российский SkySports, ага🤡 Оч жаль, канал для распила и набивания карманов сначала Тины и Ко, теперь каких-то Тащиных и прочих, причём разрушили все, что было от базы НТВ+ и Спорта(?) Ну и когда им говорят, что лучшие комментаторы на Окко и др каналах, начинают Журавели и прочие днари истерить и обижаться, пхаах. Если б не админресурс, давно разогнали эту шайку, т. к рейтинги были б на нуле
Комментарий удален модератором
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Dan Kennedy
Ответ Газонокосильщик Хави
Позвонили, обкашляли. Сказали моё вуду сильнее твоего вуду. Скоро на окко будет реклама матч тв
Там есть трансляция матча кстати
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Михо
Ответ Killiannnn
Тяжелое и тормознутое приложение для ТВ. Банально не возможно смотреть в качестве выше 720р. Телек LG, свежий, с иными приложение никаких проблем. Поддержка говорит одно и тоже, перезагрузите тв
Сочувствую. У меня отлично показывает лучшее качество, тв Сяоми, инет Билайн 100 мбит, хватает на все) может дело в операционке, у LG и Самсунгов свои, не андроид
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Михо
Ответ hov13
Про лучший сигнал остроумно
Я не шутил, Матч не дает 50 fps, Окко дает, картинка плавнее и четче
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6tspey7tb5
Ответ flash166
Что ж ты, фраер, сдал назад, Не по масти я тебе
Тоже звонок из Кремля был?
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Nothing_ToSay
Позвонили откуда надо и сразу вопрос решился. Бизнес по-русски. Класека
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Квадрапул
Да хоть на 1 канале. Я настолько слабых матчей в отборе не видел никогда. Мне не 100 лет, конечно, но отбор стал совсем унылым мероприятием.
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Рахил Тагиев
весь с//ач тв есть в бесплатном доступе на тв, но смотреть нечего. Бундес и РПЛ чисто для любителей, остается лч и Италия, которую на основном канале показывают часто
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