Okko разрешит «Матч ТВ» транслировать отбор Евро-2024: «Должны были получить от «Телеспорта» параметры сигнала. В сентябре их не будет, вероятно»
Okko разрешит «Матч ТВ» показывать матчи квалификации Евро-2024.
Ранее компания заявила, что «Матч ТВ» не имеет право транслировать матчи отбора Евро-2024, обвинив «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию. Несмотря на претензии, «Матч ТВ» не планирует менять сетку вещания, заявив, что телеканал является официальным вещателем УЕФА.
«На данном этапе Okko оставляет поклонникам спорта возможность смотреть квалификационные игры в сервисе на канале «Матч ТВ», он доступен в нашем приложении и на сайте.
Дело в том, что параметры сигнала для организации трансляций мы должны были получить от «Телеспорт Груп». На сентябрьские игры мы, вероятно, не получим нужные параметры по причинам, описанным в посте. К следующим турам отбора мы постараемся урегулировать эту ситуацию», – говорится в комментариях Okko к посту о ситуации с «Матч ТВ».
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Не по масти я тебе
Пора отвыкать от этих гадостев )))
Не могли оплатить АПЛ - через админресурс убрали конкурентов
И сейчас снова, видимо, надавили на Окко через своих
Позорище
Зато сами при криках о популяризации футбола, продают даже какой-нибудь Факел - Пари НН на сайте за 249 руб(или сколько там), будто сильно много поднимут)) Но нет, за каждую копейку в своих правах цепляются, а Окко можно и кидануть. Российский SkySports, ага🤡
Оч жаль, канал для распила и набивания карманов сначала Тины и Ко, теперь каких-то Тащиных и прочих, причём разрушили все, что было от базы НТВ+ и Спорта(?)
Ну и когда им говорят, что лучшие комментаторы на Окко и др каналах, начинают Журавели и прочие днари истерить и обижаться, пхаах. Если б не админресурс, давно разогнали эту шайку, т. к рейтинги были б на нуле
Телек LG, свежий, с иными приложение никаких проблем. Поддержка говорит одно и тоже, перезагрузите тв
Прочь трепаться о судьбе.
Как-то прям только в плюс выходит, сразу столько же минусов до 0 сводит коммент
На соседней ветке про Матч такая же фигня была, пока норм количество обычных пользователей не пришло
Ботоферму "Апостола"(или как называлась контора Тины при ГазпромМедиа) свернули, но дело живёт 😂