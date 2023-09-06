Okko разрешит «Матч ТВ» транслировать отбор Евро-2024: «Должны были получить от «Телеспорта» параметры сигнала. В сентябре их не будет, вероятно»

Okko разрешит «Матч ТВ» показывать матчи квалификации Евро-2024.

Ранее компания заявила, что « » не имеет право транслировать матчи отбора Евро-2024, обвинив «Телеспорт» в незаконной продаже « » прав на трансляцию. Несмотря на претензии, «Матч ТВ» не планирует менять сетку вещания, заявив, что телеканал является официальным вещателем УЕФА.

«На данном этапе Okko оставляет поклонникам спорта возможность смотреть квалификационные игры в сервисе на канале « », он доступен в нашем приложении и на сайте.

Дело в том, что параметры сигнала для организации трансляций мы должны были получить от «Телеспорт Груп». На сентябрьские игры мы, вероятно, не получим нужные параметры по причинам, описанным в посте. К следующим турам отбора мы постараемся урегулировать эту ситуацию», – говорится в комментариях к посту о ситуации с «Матч ТВ».

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