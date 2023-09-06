Коваленко, Хлусевич, Гладышев, Агкацев, Шитов и Мелехин – в составе сборной России, полетевшей на матч с Египтом

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РФС назвал футболистов, полетевших на первую игру с Египтом в Суэц.

Сборная России встретится с египетской олимпийской командой 7 сентября. Еще один матч с ней состоится 11-го.

ВратариСтанислав АгкацевКраснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН», Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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13 комментариев

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ne4sp
Ответ Камбоджа Иванов
4 защитника из клуба, который за август-сентябрь пропустил 14 мячей? Коваленко, который за этот сезон отыграл 80 минут? А что происходит?
так ведь это молодежная сборная по сути, ты чего хотел?
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Камбоджа Иванов
4 защитника из клуба, который за август-сентябрь пропустил 14 мячей? Коваленко, который за этот сезон отыграл 80 минут? А что происходит?
+13
-9
+4
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selso99
Состав ужасающий и вселяющий страх... в болельщиков сборной Росии.
+6
-3
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ne4sp
Ответ Камбоджа Иванов
А если сборная молодежная, то не нужно смотреть на результаты, которые показывают игроки? 14 голов за месяц. Почему не Кузьмичёв? Волков (Ахмат)? Тесленко?
так они тоже не играют в старте в рпл, в отличии от четырех защитников ростова. Более того, некоторым кандидатам уже за 23
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Артем Дроздов
я так понимаю, мы как бы тоже олимпийскую сборную отправили судя по составу и возрасту
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Serge Vendino
Ответ Камбоджа Иванов
4 защитника из клуба, который за август-сентябрь пропустил 14 мячей? Коваленко, который за этот сезон отыграл 80 минут? А что происходит?
Это сборная до 23 по сути. Основная будет с Катаром играть, а не с непонятной сборной Египта
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Nick Crosier
Всего 22 биста,а остальные багаж им понесут?
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Алекс Самойлов
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MikGera
Блин, а я поставил что не проиграют, а тут похоже вынос будет
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Эдуард Романов
Ответ Камбоджа Иванов
А если сборная молодежная, то не нужно смотреть на результаты, которые показывают игроки? 14 голов за месяц. Почему не Кузьмичёв? Волков (Ахмат)? Тесленко?
Так там по сути вызывали всех у кого паспорт РФ ахаха
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Crosby84
Ответ Камбоджа Иванов
4 защитника из клуба, который за август-сентябрь пропустил 14 мячей? Коваленко, который за этот сезон отыграл 80 минут? А что происходит?
В соперниках Олимпийская сборная Египта.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Алекс Самойлов
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1. Где ты в новости увидел хоть слово про Салаха?
2. С чего ты взял, что Египет с Украиной будет играть?
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Алекс Самойлов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
1. Где ты в новости увидел хоть слово про Салаха? 2. С чего ты взял, что Египет с Украиной будет играть?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Алекс Самойлов
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