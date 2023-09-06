Коваленко, Хлусевич, Гладышев, Агкацев, Шитов и Мелехин – в составе сборной России, полетевшей на матч с Египтом

РФС назвал футболистов, полетевших на первую игру с Египтом в Суэц.

встретится с египетской олимпийской командой 7 сентября. Еще один матч с ней состоится 11-го.

Вратари: (« »), (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, , Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН», Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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