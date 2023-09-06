Грассль о пропуске допинг-тестов: «Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль отрицает, что нарушил антидопинговые правила.

Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) ранее подтвердила, что спортсмен допустил три пропуска допинг-тестов.

«Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать.

Но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», – сказал .

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?