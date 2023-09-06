Грассль о пропуске допинг-тестов: «Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль отрицает, что нарушил антидопинговые правила.
Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) ранее подтвердила, что спортсмен допустил три пропуска допинг-тестов.
«Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать.
Но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», – сказал Грассль.
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