Грассль о пропуске допинг-тестов: «Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать»

Теги допинг сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль отрицает, что нарушил антидопинговые правила.

Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) ранее подтвердила, что спортсмен допустил три пропуска допинг-тестов.

«Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость – неправда: я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать.

Но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», – сказал Грассль.

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12 комментариев

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EmperorNazer
Итальянскому антидопинговому агентству это скажи, а то они там от тебя объяснение уже ждут)
+6
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Анна Лисина
Может вадовская приложуха без ВПН не работает?)
+5
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chespo
Грассль пытается держать лицо, а факт нарушения и пропуск 3 тестов подтвердило итальянское антидопинговое агентство; понятно, что требуется время на рассмотрение этого вопроса, и в настоящее время дисквалификации еще действительно нет.
+4
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Е...С
Все интереснее и интереснее.
+3
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Anna
Ну, либо это провокация наших СМИ, либо Грассль реально сказочный персонаж
+2
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Алексей Токарев
Антидопинговая организация Италии подтвердила не правдивые слухи?
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Лия Романова
итальянское антидопинговое агенство зато в курсе и ждёт объяснения в рамках разбирательства, после которого и будет возможное решение о дисквале, дружочек
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Зиля Бадриева
Дальше все интереснее. А что делал его менеджер, раз проворонил три теста? Даниэлю терпения и выдержки перенести эту странную ситуацию.
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Док Аксель
Пока ещё не отстранили, но если три флажка есть, то будет разбирательство, а за ним и принятие решения.
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Е...С
Камила уже больше года катается.
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Самая цитируемая и вообще недура
Наказали парня за ход против правильной политики партии. Жёстко, конечно, наказали.
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Mion
Надеюсь, у Даниэля все будет хорошо. Видно, что он хороший парень
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