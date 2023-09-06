Премьер-министр Чехии объяснил, как российские игроки смогут попасть в страну.

Петр Фиала сообщил, что футболисты из России и Беларуси получат возможность приезжать в том случае, если будут представлять команды не из своих стран.

«Участие [в соревнованиях на территории Чехии] спортсменов, которые формально не представляют свои страны, а выступают, например, за команды из других европейских стран, не запрещено.

Конечно, при условии, что они не используют символику и не делают политических или других заявлений в поддержку действий России.

В последние недели мы сталкивались с тем, что при определенных условиях чешские футбольные команды подвергались более строгому наказанию, чем белорусские или российские, и дело было связано с белорусскими и российскими спортсменами. Исходя из этого и ориентируясь на подход большинства европейских стран, мы внесли соответствующие правки.

Мы не меняем ничего, что касается явного выражения позиции, санкций, запретов, но уточняем детали и приводим их в соответствие с практической стороной жизни», – приводит Sport.cz слова Фиалы.

Правительство в пресс-релизе также уточнило, что запрет не будет вводиться в отношении спортсменов, выступающих от своего лица (например, теннисистов), при этом использовать государственную символику России и Беларуси, а также демонстрировать какие-либо знаки, связанные со спонсорами из этих стран, им нельзя.

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