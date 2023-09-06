В Чехию разрешат приезжать российским игрокам, выступающим за иностранные клубы. Им нельзя демонстрировать государственную символику и выражать поддержку действиям России

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия высшая лига Беларусь Политика Футбол

Премьер-министр Чехии объяснил, как российские игроки смогут попасть в страну.

Петр Фиала сообщил, что футболисты из России и Беларуси получат возможность приезжать в том случае, если будут представлять команды не из своих стран.

«Участие [в соревнованиях на территории Чехии] спортсменов, которые формально не представляют свои страны, а выступают, например, за команды из других европейских стран, не запрещено.

Конечно, при условии, что они не используют символику и не делают политических или других заявлений в поддержку действий России.

В последние недели мы сталкивались с тем, что при определенных условиях чешские футбольные команды подвергались более строгому наказанию, чем белорусские или российские, и дело было связано с белорусскими и российскими спортсменами. Исходя из этого и ориентируясь на подход большинства европейских стран, мы внесли соответствующие правки.

Мы не меняем ничего, что касается явного выражения позиции, санкций, запретов, но уточняем детали и приводим их в соответствие с практической стороной жизни», – приводит Sport.cz слова Фиалы.

Правительство в пресс-релизе также уточнило, что запрет не будет вводиться в отношении спортсменов, выступающих от своего лица (например, теннисистов), при этом использовать государственную символику России и Беларуси, а также демонстрировать какие-либо знаки, связанные со спонсорами из этих стран, им нельзя. 

Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч против «Виктории». Клуб может отказаться выходить на поле

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130 комментариев

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Dexter Morgan
Вообще очень странная постановка вопроса. То есть Чехия сознательно запрещает людям быть свободными. Вот вам и Европа. Свободная.
+74
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Amalfitano
А еще лучше обязать русских ходить с нашивкой звезды. Только на этот раз не Давида, а просто Красной Звезды. У них огромный опыт в этих делах.
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FilinMD
Ответ Dexter Morgan
Вообще очень странная постановка вопроса. То есть Чехия сознательно запрещает людям быть свободными. Вот вам и Европа. Свободная.
Поменять «россияне» на «израильтяне» и получим чистейший нацизм. Осталось череп измерять начать Но это другое, здесь можно
+28
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majestic1980
Спорт вне политики)
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Dexter Morgan
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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За себя говори.
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heyoka
Ответ Русофоб9322
Комментарий удален модератором
Флаг России был принят до Путина. Если я россиянин - хочу и ношу футболку с флагом вне зависимости от того, как я отношусь к этому или другому презику страны. Если бы это флаг был принят Путиным и строго ассоциациировался с ним - нет вопросов. Учите историю, дети. Ну и постоянные сравнения с немцами - это уже неуместно. Там по соседству чуть больше немцев любят, можете почитать ведь много где написано)
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ddddan 2
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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настоящее имя: анюшван Хачатурян
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Nothing_ToSay
Ответ Dexter Morgan
Вообще очень странная постановка вопроса. То есть Чехия сознательно запрещает людям быть свободными. Вот вам и Европа. Свободная.
Свобода не предполагает делать все, что тебе вздумается. Хватит уже извращать это понятие
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Доктор Верховцев
Ответ Amalfitano
А еще лучше обязать русских ходить с нашивкой звезды. Только на этот раз не Давида, а просто Красной Звезды. У них огромный опыт в этих делах.
Да ходили уже русские с красными звёздами по европам. Я бы не советовал снова доводить до подобного.
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Mihamoscow
Ответ Русофоб9322
Комментарий удален модератором
Демократия подразумевает оккупацию Афганистана и бомбежку Югославии ? Подскажи какие запреты там были для стран НАТО ?
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mrx483
Ответ mitos
Скоро чехам придется свечи ставить в одно место. Сейчас все что сказано храниться долго) Не трудно найти кто и что говорил.
Тогда одному чешскому вратарю , придется делать пластику и прятаться на островах...
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radziecki
Ответ Dexter Morgan
А теперь представьте, чтобы иностранным гражданам перед въездом запретили что-то в России. Я лично никогда такого не мог представить. И никогда такого не было. Любой человек должен соблюдать законы той страны, в которой находится. Но запрещать кому-то что-то говорить... Ну что сказать. Тоталитаризм в Европе, в США.
С Украинским флагом можно у вас ходить? Буквально недавно арестовали девушку на красной площади за это. Хотите вы этого или нет, Россия в Европе считается агрессором и ходить с ее флагом или открыто поддерживать это тоже самое, как если бы во время второй мировой ходить с флагом Германии
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OldRedWhite
Ответ dudufufu
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Тут почитай всем комментаторам под этой новостью она не помешает ))
Нашли главного врага и источник всех наших временных трудностей - Чехию !
Хорошо хоть не Великое Герцогство Люксембург )))
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Dexter Morgan
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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Сочувствую. А мне всё нравится.
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Ганжубасс
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Русофоб9322
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Если демократия не подразумевает поддержки войны, то почему Чехия поставляет украм тяжелую технику?
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Доктор Верховцев
Ответ Mihamoscow
Демократия подразумевает оккупацию Афганистана и бомбежку Югославии ? Подскажи какие запреты там были для стран НАТО ?
Это другое же! А так же Ливия, Сирия, Иран, Ирак и многие другие «тирании», процветающие нынче благодаря своевременному вмешательству демократических ангелов с бомбами.
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heyoka
Ответ Русофоб9322
Забавно слушать про учите Историю. А что было бы, если бы после 2 мировой граждане ФРГ приехали в СССР и размахивали флагами ФРГ, и говорили бы что они не связаны с ни каким канцлером, итог я думаю вы знаете сами)) а почему сравнения с фашистами не уместно?
Потому что мы воевали между собой. Я еще раз у опытного историка спрашиваю: когда начались боевые действия между Чехией и Россией? Раз вы упорно параллель между Германией и СССР выводите как умалишенный. И, если действия начались, не подскажите, где именно чешские части воюют?) Как ты на диване?)
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heyoka
Ответ Русофоб9322
Обожаю когда русские включают редим жертвы 😂😂😂 Великая империя, рашизм, все остальные страны нам завидуют, а потом почеиу нас обижают, почему нас все ненавидят, и Прибалты, и Кавказ, и Казахстан, и Европе, и Америка, все соседи в общем. Моэет проблемы в вас?)
Я вас удивлю, но китайцев, американцев и арабов, а тем более, евреев не любят такое огромное количество людей на планете. Вы, наверное, никогда не были в центральной Америке или латинской. В Африке не бывали. На ближнем востоке. Вас ждет сюрприз)
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heyoka
Ответ Русофоб9322
А что нужно обязательно воевать?) Почему то в истории много примеров когда помогают и без войны. Например почему СССР помогал Вьетнаму, Северной корее, она же не воевала с США, или почему например Россия помогала Донбассу и Луганску в 2014,хотя войны с Украиной не было. Интересные вопросики не правда?
Нет, не правда. В те годы не было запретов на ношение символик друг друга. Чехия вот одной из первых запретила. Ссср в период войны во вьетнаме не требовал бойкота американских спортсменов или запретов на их символику. Еще раз, учите историю внимательнее, поможет грамотнее выстраивать беседу 🤮
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колючий ёжик
Ответ Dexter Morgan
А теперь представьте, чтобы иностранным гражданам перед въездом запретили что-то в России. Я лично никогда такого не мог представить. И никогда такого не было. Любой человек должен соблюдать законы той страны, в которой находится. Но запрещать кому-то что-то говорить... Ну что сказать. Тоталитаризм в Европе, в США.
вы это представителям ЛГБТ расскажите, что им ничего не запрещено в России.

"Любой человек должен соблюдать законы той страны, в которой находится."

Вот, и россияне в Чехии должны соблюдать законы страны. Ну, вот такие вот законы. Законы ведь можно разные придумать: можно запретить поддерживать войну, можно запретить людям целоваться... У кого на что фантазии хватает.
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Nothing_ToSay
Ответ Dexter Morgan
Ты серьёзно? Ну страны, которые ограничивают как-то граждан другого государства в таких моментах, не могут быть свободными и демократическими. И уж точно не могут получать других. В России с любым флагом можно ходить. Как угодно себя позиционировать.
То есть можно выйти на Красную площадь с украинским флагом, да?
Как угодно себя позиционировать?)) ахаха расскажи об этом всем полит заключенным, уверен они тебя поддержат (нет)
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heyoka
Ответ IStranger
Когда Израиль запрещает навсегда въезд за посещение, например, Ирана - это не измерение черепа? Кругом такая херня творится.
У меня была маза съездить в Иран как-то. Просто посмотреть. Там были друзья, которые бесплатно бы дали комнату в квартире, повозили бы по стране, в общем шикарный план. Но мне тогда по работе приходилось летать в сша. Одна виза закончилась, надо было продлевать новую. И мне настойчиво так намекнули, что если я поеду в Иран, то визы скорее всего не увижу. Даже при том, что продление визы всегда проще в сша, чем новую получать. Это лет 8 назад. Пришлось не ехать
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heyoka
Ответ Русофоб9322
Комментарий скрыт
Ох уж эти «все») Вот недавно украинские власти сказали, что 35 стран (если не путаю) готовы бойкотировать Игры, если российские будут допущены. Эти те самые «все»? Или еще другие «все» где-то прячутся?
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Ганжубасс
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну и пускай забанена государственная символика, можно ходить с имперским триколором или коловратом
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heyoka
Ответ Русофоб9322
Забавно слушать про учите Историю. А что было бы, если бы после 2 мировой граждане ФРГ приехали в СССР и размахивали флагами ФРГ, и говорили бы что они не связаны с ни каким канцлером, итог я думаю вы знаете сами)) а почему сравнения с фашистами не уместно?
Потому что я могу найти тебе примерно тысячу видео со свастикой, вскидываемыми руками в приветствии и так далее. И угадай с какой стороны все эти видео будут? А вот тебе на этой войне будет тяжело такое количество видео найти с этой стороны
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