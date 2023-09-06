Соболенко вышла в полуфинал на пятом ТБШ подряд

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг, вышла в полуфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. В целом это будет ее седьмой полуфинал на ТБШ.

Соболенко одержала 22-ю победу на «Шлемах» в этом сезоне. Только Серена Уильямс (2009, 2015) и Дженнифер Каприати (2001) выиграли больше матчей в XXI веке – по 24.

Дальше белоруска, в Нью-Йорке не проигравшая ни сета, сыграет с Маркетой Вондроушовой или Мэдисон Киз.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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