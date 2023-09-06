Соболенко вышла в полуфинал на пятом ТБШ подряд

Теги US Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг, вышла в полуфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. В целом это будет ее седьмой полуфинал на ТБШ.

Соболенко одержала 22-ю победу на «Шлемах» в этом сезоне. Только Серена Уильямс (2009, 2015) и Дженнифер Каприати (2001) выиграли больше матчей в XXI веке – по 24.

Дальше белоруска, в Нью-Йорке не проигравшая ни сета, сыграет с Маркетой Вондроушовой или Мэдисон Киз.

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19 комментариев

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dukenukem
Заслуженно, Барби и тут всех разрывает
+12
-1
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Дмитрий Воронцов
Ответ Сергей48
Арина с победой! Не знаю, кто может помешать Соболенко взять титул?
Она сама. И этого вполне достаточно
+14
-3
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Без вариантов. Тяжело было ожидать борьбы, все по делу. Суперский сезон у Соболя
+12
-2
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billy_pilgrim
Арина молодец! Приятно будет увидеть ее на первой строчке рейтинга в понедельник, а если и титул возьмет будет вообще круто! Удачи!
+9
-4
+5
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roentgen
при всем равнодушии к Арине она игроцки куда интереснее Швентек. У обеих мало харизмы, но вторая совсем пресная. Спасибо за минусы)
+5
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+5
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Дмитрий Крутой
Арина входит в самый сок. Киз и Мухова вряд ли что-то покажут.
+4
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Minsk Belarus
умные хейтеры Арыны вроде меня просто молчат или признают очевидное, в этом женском коллапсном туре ей равных нет, проиграть может только себе (то есть кому угодно, когда переклинит и распуляет все мимо, хе-хе), а глупые хейтеры продолжают позориться и верить в чудо)
2019 год - да она никогда не выйдет во вторую неделю шлема)))
2020 год - да она никогда не выиграет шлем)))
2021 год - да она никогда не станет первой ракеткой мира)))
Салесов и Ко (с)
+7
-4
+3
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Сергей48
Арина с победой! Не знаю, кто может помешать Соболенко взять титул?
+4
-2
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Typizza
Лучше бы сыграть с Киз, Арине проще играть в силовыми теннисистками, чем с вариативными.
+2
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goodloser
Ответ Typizza
Лучше бы сыграть с Киз, Арине проще играть в силовыми теннисистками, чем с вариативными.
Мухова не менее силовая, чем Киз, только вдобавок ещё и вариативная.
+3
-1
+2
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Leo Bonart
Потихонечку так серийные полуфиналы на ТБШ стали для Арины рутиной, а звание первой ракетки даже хейтеры не трактуют как незаслуженное
+5
-4
+1
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Typizza
Ответ goodloser
Мухова не менее силовая, чем Киз, только вдобавок ещё и вариативная.
Мухова в другой половине сетки, алё гараж
+1
0
+1
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rubysmith
все чф просто в олну калитку
0
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Alexander Idelevich
Сабаленка - это трактор "Белорус -98"! Титул USO позолотит этот трактор
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ecopromo
Шикарно
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Kudim41
Ответ Дмитрий Крутой
Арина входит в самый сок. Киз и Мухова вряд ли что-то покажут.
Мухова неудобная для Аниры
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