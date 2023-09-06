Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Леонардо Интер Майами Футбол

Леонардо назвал Лионеля Месси одним из трех величайших футболистов в истории.

«Месси находится на футбольном Олимпе. Есть Пеле, Марадона и Месси – назовем их так, в хронологическом порядке, чтобы не спорить, кто где располагается.

Месси – гений. Парень, который был и остается впереди, невероятно стабильный. Он был Месси не одну неделю, а 20 лет. Уровень мастерства, невероятная скорость – гениальный парень», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».

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92 комментария

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Karl0709
Я думаю всё-таки Роналду должен быть хотя бы в двадцатке великих игроков мира
+47
-11
+36
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Tima_Milan
Ответ Stanislav Cherchesov
ЧМ главный трофей для футболиста, кто бы что не думал. Тот же Криш в истерике уходил в подтрибунку после Марокко.
искал утешения у мароканского друга?
+32
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+24
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Арни Южный
Ответ Artem Piatkov
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Недавно видел интересную статистику, где вычислили, что Диего Армандо на первом месте в истории среди тех, кто чаще решал исход матча. Я думаю по этому.
+27
-5
+22
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Stanislav Cherchesov
ЧМ главный трофей для футболиста, кто бы что не думал. Тот же Криш в истерике уходил в подтрибунку после Марокко.
+26
-9
+17
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Vankouver
Ответ Artem Piatkov
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Получается, Герд Мюллер по той же "бухгалтерской" логике намного круче Армандыча (у него куча трофеев - КЕЧ, Кубок УЕФА, Межконтинентальный Кубок, внутренние чемпионства/кубки, ЗМ, звание чемпиона мира и Европы, звание лучшего бомбардира ЧМ и ЧЕ, звание лучшего бомбардира чемпионата ФРГ, а его голевые показатели за сборную в среднем вообще феноменальные). Однако я не знаю ни одного вменяемого человека, который бы поставил Мюллера на одну ступень с Марадоной (или с Кройфом).

P.S. Даже просто упоминать Роналду рядом с Диего - это уже кощунство. Марадона сильнее Роналду практически во всем. Чтобы не видеть этого, надо не понимать футбол от слова СОВСЕМ.
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Мохнатый55
Ответ St.7
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С 0+0 в плей-офф чемпионатов мира в топ-3 не берут.
+15
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QWertY
А наш Кришти на одном олимпе с Дзюбой и Заболотным. Так что и тут портиш уделал Месси
+17
-9
+8
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stas030988
И это говорит бразилец!!
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Виктор Войнов
Гений , но не Царь - прокомментировал Мостовой
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Бьорн Дэли
Ответ St.7
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Фанатам роналду пора понять простую истину, что забивать это еще не все в футболе, голлеодор не значит лучший игрок.
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Бьорн Дэли
Ответ Artem Piatkov
Понял, это "другое" :))
Артем, смирись уже.
Ты вроде после 18.12.2022 стал делать шаги навстречу разуму, признал что роналду проиграл Лео.
Что опять случилось?
Месси Чемпион Мира, 8 ЗМ.
Может пора признать очевидное, а не бороться с Лео на спортс ру?)
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Бьорн Дэли
Ответ Artem Piatkov
А где Герд Мюллер? Он же ЧЕМПИОН МИРА - или это другое?
Когда Герд Мюллер признавался МВП ЧМ и повсеместно люди приходили в восторг от его выступления, как например от Диего 1986?
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Бьорн Дэли
Ответ Artem Piatkov
✔️ 1-й в списке лучших бомбардиров в истории ✔️ 3-й в списке лучших по гол+пас в истории Лучший бомбардир и ассистент в истории 2 главных турниров Европы: 🌟 Лиги Чемпионов (141+42) 🌟 Чемпионата Европы (14+9) "Роналду должен быть хотя бы в 20-ке" 🤦🤦🤦
1.Месси
2.Пеле
3.Марадона

Без ЧМ к ним в один ряд не встать.
4.Роналду
Разве плохо быть лучшим среди людей ибо впереди только Боги, а Артем?
+13
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Кашшай Чакырович
Ответ Artem Piatkov
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Тем что он брал Наполи и выигрывал титулы ,а Роналду с Ювентусом вылетал от Порту ,Аяксов Лионов ,те с клубом который статусом выше на две бошке выше ,Марадона брал и выигрыал ЧМ выдавая такое что Рональде не снилось никогда в жизни ,Роналду вылетал в 1/8 каждый ЧМ с 0 голов , 0 ассистов и с 0 медалей, Марадона это был хакрактерище,он на жилах мог вытащить ,а что он делал с мячом ,на его фоне Роналду это истеричная девочка 14 летняя ,никогда не сравнивай их даже ,Марадона под коксом играл лучше рональды
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VERBLYUD
Ответ St.7
Так а что вы про это раньше не говорили?Ах да…
Месси делал результативные действия в плей-офф 4-х ЧМ.
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Кашшай Чакырович
Ответ wadwill13
плохой сайт смотрел. роналдо бразилец первый в мире по всем статистика если бы не его травмы. он стабильнее и сильнее играл чем игроки до и помле него. по потенциальным мячам с учётом спада карьеры без травм он забил бы больше месси и роналду) но это никому не нужно. всегда минусуют за мнение вместо того чтобы промолчать.
По каким статистикам если он не выдал ни одного сезона даже близкого к пиковому Месси играя чистого напа причем ,ты этот сайт выдумал что ли ?)) А минусуют за ложь тебя )) На смотри
Голы за календарный мировые рекорды :
1)Месси 91 гол (2012) год
2) Герд Мюллер 85 (1972)год
3)Пеле 75 (1958) год
4) Пеле 73 (1965) год
5)Ромарио 72 (2000) год
6) Зико 70(1978)
7) Левандовский 69( 2021)
8) Роналду 67 (2013) где здесь Роналдо зубастик ? Хотя для меня Роналдо зубастик стоит выше Роналду ,потому что на поле иногда он в одиночку творил такое ,тут соглашусь ! Не всегда дело только в статистике я смотрю на влияние на игру ,Зидан ,Хави ,Иньеста,Модрич для меня будут всегда выше Роналду !например берём Португалию с Фигу она последний раз была в полуфинале Чм ,как главным стал Роналду стали вылетать в 1/8 или вообще из группы не выходить ,потому что он бесхребетный
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Мохнатый55
Ответ St.7
Так а что вы про это раньше не говорили?Ах да…
Надеялись, что Криштиану проявит себя хоть с пятой попытки, но увы и ах...
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Антон Зубов
Ответ Artem Piatkov
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у Мальдини,тоже 5 ушастых и намного раньшен,но он даже не заикался про своё величие
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кто-то
Ответ Андрей Евсеенко
Никогда у него стабильности не было: в барсе пачками голы, а потом унижения со сборной, что в список бомбардиров не может попасть со своим 0 голов. Потом начались провалы в барсе после ухода тех, кто действительно делал результат, а не по мнению пиарщиков. Вылеты из лч после камбеков и разгромов, унижение в лиге фермеров с 6 голами и вылеты из лч в 1/8 с 0+0. Да и Пеле с Марадоной не нужны были горы пенальти, чтобы что-то показать на ЧМ
Ничего себе ты 20-летнюю карьеру в один абзац уместил
Дам совет: успокойся и признай, что Месси - величайший
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Derek Apple
его поведение и отношение оставляет желать лучшего...
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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.
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Кашшай Чакырович
Не люблю Моуриньо ,но иногда он говорит правду ! Моуриньо португалец для меня есть три лучших футболиста в истории футбола Пеле ,Марадона и Месси !
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Metalloid
Ответ Artem Piatkov
Понял, это "другое" :))
А я не согласен, я всегда сравнивал Роналду после МЮ с Гердом Мюллером. Тот тоже на поле только забивал и замыкал, реально больше ничего не умел, но это делал классно. Великий форвард, но не величайший. Хотя взял золото и Евро, и Мира, поэтому тут я бы поспорил, кто из них круче )
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Rus Donskoy
Месси лучший игрок в истории футбола!
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Петр Подберезный
Ответ St.7
Комментарий удален модератором
однозначно лучший за всю историю
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