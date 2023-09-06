Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»

Леонардо назвал Лионеля Месси одним из трех величайших футболистов в истории.

« находится на футбольном Олимпе. Есть Пеле, и Месси – назовем их так, в хронологическом порядке, чтобы не спорить, кто где располагается.

Месси – гений. Парень, который был и остается впереди, невероятно стабильный. Он был Месси не одну неделю, а 20 лет. Уровень мастерства, невероятная скорость – гениальный парень», – сказал бывший спортивный директор « ».

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