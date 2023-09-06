Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»
Леонардо назвал Лионеля Месси одним из трех величайших футболистов в истории.
«Месси находится на футбольном Олимпе. Есть Пеле, Марадона и Месси – назовем их так, в хронологическом порядке, чтобы не спорить, кто где располагается.
Месси – гений. Парень, который был и остается впереди, невероятно стабильный. Он был Месси не одну неделю, а 20 лет. Уровень мастерства, невероятная скорость – гениальный парень», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».
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P.S. Даже просто упоминать Роналду рядом с Диего - это уже кощунство. Марадона сильнее Роналду практически во всем. Чтобы не видеть этого, надо не понимать футбол от слова СОВСЕМ.
Ты вроде после 18.12.2022 стал делать шаги навстречу разуму, признал что роналду проиграл Лео.
Что опять случилось?
Месси Чемпион Мира, 8 ЗМ.
Может пора признать очевидное, а не бороться с Лео на спортс ру?)
2.Пеле
3.Марадона
Без ЧМ к ним в один ряд не встать.
4.Роналду
Разве плохо быть лучшим среди людей ибо впереди только Боги, а Артем?
Голы за календарный мировые рекорды :
1)Месси 91 гол (2012) год
2) Герд Мюллер 85 (1972)год
3)Пеле 75 (1958) год
4) Пеле 73 (1965) год
5)Ромарио 72 (2000) год
6) Зико 70(1978)
7) Левандовский 69( 2021)
8) Роналду 67 (2013) где здесь Роналдо зубастик ? Хотя для меня Роналдо зубастик стоит выше Роналду ,потому что на поле иногда он в одиночку творил такое ,тут соглашусь ! Не всегда дело только в статистике я смотрю на влияние на игру ,Зидан ,Хави ,Иньеста,Модрич для меня будут всегда выше Роналду !например берём Португалию с Фигу она последний раз была в полуфинале Чм ,как главным стал Роналду стали вылетать в 1/8 или вообще из группы не выходить ,потому что он бесхребетный
Дам совет: успокойся и признай, что Месси - величайший
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.