Хендерсон о Саудовской Аравии: «Если радужная повязка является неуважением к их религии, то носить ее – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»
Джордан Хендерсон прокомментировал свою презентацию в «Аль-Иттифаке».
– Давай рассмотрим то, что произошло, когда «Аль-Иттифак» объявил о твоем подписании. В социальных сетях клуба появилось видео, где многим людям показалось, что на одной из фотографий твоя повязка, которая в оригинале была радужной, стала серой. И многие люди истолковали это как признак цензуры. Ты не знаешь, так ли это было на самом деле?
– Я ничего не знал об этом, пока об этом не стали писать. И мне трудно все знать и понимать, потому что это часть религии. Так что, если то, что я ношу радужную повязку, является неуважением к их религии, то это тоже неправильно. Каждый должен с уважением относиться к религии и культуре. Это то, за что, я думаю, мы все пытаемся бороться здесь с точки зрения инклюзивности и всего остального.
Вы знаете, много лет назад, например, женщины или дети, вероятно, не могли играть в футбол [в Саудовской Аравии], но сейчас там множество женщин и девочек играют в футбол, так что постепенно все может измениться.
Я ничего не могу обещать, но могу сказать, что у меня есть свои ценности и убеждения. И я твердо верю, что то, что я играю в Саудовской Аравии, – это положительный момент, – сказал английский полузащитник.
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Каждый чих про ЛБГТ и поцелуй Рубиалеса в мельчайших подробностях освещают. Зато про ФНЛ раз-два и обчелся нормальных материалов.
Знаете, в книге Джереми Кларксон, в главе про Москву он пишет, что очевидно, что человек с большими деньгами в этом городе имеет гораздо больше прав и свобод чем обычный человек, и это не скрывается и все это понимают. При этом же он пишет что и в Лондоне происходит тоже самое,только прикрыто все это разными «борьбами за равенство» и честно признаться что лучше честно и понятно как у них (у нас в России) чем так как это сделано у нас (В Британии).
В этом вот вся суть, везде происходит одно и тоже,но просто где то это красиво маскируется и замыливается.
Книга(Джереми Кларксон «Рождённый разрушать»)
жаль что ЛГБТ приватизировали радугу.