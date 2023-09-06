Хендерсон о Саудовской Аравии: «Если радужная повязка является неуважением к их религии, то носить ее – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»

Джордан Хендерсон прокомментировал свою презентацию в «Аль-Иттифаке».

– Давай рассмотрим то, что произошло, когда « » объявил о твоем подписании. В социальных сетях клуба появилось видео, где многим людям показалось, что на одной из фотографий твоя повязка, которая в оригинале была радужной, стала серой. И многие люди истолковали это как признак цензуры. Ты не знаешь, так ли это было на самом деле?

– Я ничего не знал об этом, пока об этом не стали писать. И мне трудно все знать и понимать, потому что это часть религии. Так что, если то, что я ношу радужную повязку, является неуважением к их религии, то это тоже неправильно. Каждый должен с уважением относиться к религии и культуре. Это то, за что, я думаю, мы все пытаемся бороться здесь с точки зрения инклюзивности и всего остального.

Вы знаете, много лет назад, например, женщины или дети, вероятно, не могли играть в футбол [в Саудовской Аравии], но сейчас там множество женщин и девочек играют в футбол, так что постепенно все может измениться.

Я ничего не могу обещать, но могу сказать, что у меня есть свои ценности и убеждения. И я твердо верю, что то, что я играю в Саудовской Аравии, – это положительный момент, – сказал английский полузащитник.

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