Хендерсон о Саудовской Аравии: «Если радужная повязка является неуважением к их религии, то носить ее – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ религия Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал свою презентацию в «Аль-Иттифаке».

– Давай рассмотрим то, что произошло, когда «Аль-Иттифак» объявил о твоем подписании. В социальных сетях клуба появилось видео, где многим людям показалось, что на одной из фотографий твоя повязка, которая в оригинале была радужной, стала серой. И многие люди истолковали это как признак цензуры. Ты не знаешь, так ли это было на самом деле?

– Я ничего не знал об этом, пока об этом не стали писать. И мне трудно все знать и понимать, потому что это часть религии. Так что, если то, что я ношу радужную повязку, является неуважением к их религии, то это тоже неправильно. Каждый должен с уважением относиться к религии и культуре. Это то, за что, я думаю, мы все пытаемся бороться здесь с точки зрения инклюзивности и всего остального.

Вы знаете, много лет назад, например, женщины или дети, вероятно, не могли играть в футбол [в Саудовской Аравии], но сейчас там множество женщин и девочек играют в футбол, так что постепенно все может измениться.

Я ничего не могу обещать, но могу сказать, что у меня есть свои ценности и убеждения. И я твердо верю, что то, что я играю в Саудовской Аравии, – это положительный момент, – сказал английский полузащитник.

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95 комментариев

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SaH4r.
молодцы арабы, вправили ему мозги
+152
-20
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Bartez1986
а какая религия одобряет радужные повязки?
+118
-8
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градус ненависти
За деньги он и гомофобом станет
+98
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TiNO
Спортсу надо себя переименовать в Спид-Инфо.
Каждый чих про ЛБГТ и поцелуй Рубиалеса в мельчайших подробностях освещают. Зато про ФНЛ раз-два и обчелся нормальных материалов.
+82
-3
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Роман
Ответ TiNO
Спортсу надо себя переименовать в Спид-Инфо. Каждый чих про ЛБГТ и поцелуй Рубиалеса в мельчайших подробностях освещают. Зато про ФНЛ раз-два и обчелся нормальных материалов.
Так редакторы сайта являются яркими представителями меньшинств
+71
-4
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d.xoxlov
Ответ Bartez1986
а какая религия одобряет радужные повязки?
Педерастианство
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Друг ИА
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий скрыт
Баблом
+47
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BARCA_10
В следующем интервью ЛГБТ это плохо и вообще противоречит моим ценностям
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Daas Holding
Ответ TiNO
Спортсу надо себя переименовать в Спид-Инфо. Каждый чих про ЛБГТ и поцелуй Рубиалеса в мельчайших подробностях освещают. Зато про ФНЛ раз-два и обчелся нормальных материалов.
багаж Дудя....
+35
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Денис Свиридов
Джордан Хендерсон: "За деньги да"
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Bartez1986
а какая религия одобряет радужные повязки?
Религия, судя по всему, никакая. А вот отдельные церковные организации, которым с этого что-то перепадает — уже есть.
+28
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AmanEsen
Когда европейцы такое говорят по отношению к мигрантам в своей стране, то такие как Хендерсон записывают их в ультраправых нацистов
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Покерный Футбол
Феерическое лицемерие. Типичный пример любой «борьбы» за чьи то права. Перед ЧМ кричали из каждого утюга, что надо уважать права ЛГБТ и далее по списку. Но как только эти же люди оказываются на денежном поводке той страны в которых по их мнению права выше перечисленных не соблюдаются, так сразу «надо уважать их культуру и религию». Какие восхитительные двойные стандарты.

Знаете, в книге Джереми Кларксон, в главе про Москву он пишет, что очевидно, что человек с большими деньгами в этом городе имеет гораздо больше прав и свобод чем обычный человек, и это не скрывается и все это понимают. При этом же он пишет что и в Лондоне происходит тоже самое,только прикрыто все это разными «борьбами за равенство» и честно признаться что лучше честно и понятно как у них (у нас в России) чем так как это сделано у нас (В Британии).

В этом вот вся суть, везде происходит одно и тоже,но просто где то это красиво маскируется и замыливается.

Книга(Джереми Кларксон «Рождённый разрушать»)
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Кашшай Чакырович
Вот что доллар животворящий делает с западными лицемерами ,все западное общество построено ещё и на лицемерии !
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Красный чай
Ответ Dizzod
а в Библии есть запрет носить паранджу?
А в коране есть запрет носить радужную повязку?
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Вадим Сидоров
"В Европе я за, а здесь против. Что тут не понятного")
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Мартинелли
Ответ d.xoxlov
Педерастианство
Судя по тому сколько священников имеют интимные связи с молодыми алтарниками, то все это не осуждают
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Вадим Сидоров
Ответ AmanEsen
Когда европейцы такое говорят по отношению к мигрантам в своей стране, то такие как Хендерсон записывают их в ультраправых нацистов
"А сами живут в элитных районах, где нет этих эмигрантов, а вы бы..ло терпите их"
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Santa-Barbara
И христианство, и ислам не одобряют гомосексуализм, просто игнорировать христиан безопаснее, потому что те не настолько дикие, чтобы резать голову за религию. Вобще, сейчас в Европе и США только ленивый не пинает христианство, потому что всех остальных нельзя. Это как Карлин, который высмеивал белых мужчин, потому что за это ничего ему не могло прилететь (черных, латиносов и прочих он трогать боялся). Жалкое зрелище. Что Хендерсон, что другие.
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johnnyknoxville
Хендерсон: "Своего первого кяфира я закидал камнями в 16 лет, ИНШАЛЛАХ"
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Rus83
Ответ BARCA_10
В следующем интервью ЛГБТ это плохо и вообще противоречит моим ценностям
в следующем интервью Ислам примет
+4
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Eden Hazard
в Европе это тоже неуважение к нормальным людям
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Dizzod
Ответ Красный чай
А в коране есть запрет носить радужную повязку?
именно на повязку нет, а любовь между мужчинами запрещена.
жаль что ЛГБТ приватизировали радугу.
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torik80
Ответ Друг ИА
Баблом
Новая казнь. Полностью уничтожает репутацию
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Красный чай
Ответ Dizzod
именно на повязку нет, а любовь между мужчинами запрещена. жаль что ЛГБТ приватизировали радугу.
Ну если ты допустим не покупаешь мороженое из за изображения радуги то это чисто твои заморочки, которые ты сам себе навязал.
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