Месси, Холанд, Хвича, Винисиус, Мбаппе, Левандовски, Онана, Бензема и де Брюйне номинированы на «Золотой мяч»

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Лионель Месси стал одним из претендентов на «Золотой мяч».

В число претендентов на награду от France Football включены 30 футболистов.

В список попали Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал МусиалаБавария»), Андре ОнанаМанчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Рубеш Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ким Мин Чжэ («Бавария»), Лука Модрич («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»).

В 2022 году обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере стал Карим Бензема.

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71 комментарий

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AnMe
Ответ Денис Фёдоров
Имхо,это должен быть Холанд. Выиграл все в этом году.
Альварес выиграл все вообще-то)
+55
-3
+52
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Homelender_666
Йошко Гвардиол попал в список за то, что его сам Месси отвозил?)
P.S. Как не попал Араухо - загадка.
+40
-8
+32
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Roman
Ответ Михо
Месси конечно. Вопросов нет после 18.12.22
Почему вопросов не было после ЧМ, где блистал Гризманн, Нойер, Снейдер, Иньеста, Томас Мюллер?
+25
-12
+13
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Денис Фёдоров
Имхо,это должен быть Холанд. Выиграл все в этом году.
+20
-11
+9
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Отец Абду
Ответ Roman
А почему Горецка не попал, который сожрал самого Месси и выплюнул его из 1/8 ЛЧ?
Просто японцы из немцев сделали суши на ЧМ:)
+10
-2
+8
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Последние 4 года это максимально профурсеточная, необьективная награда Обделили - Ван Дейка, Левандовского Дали 2 незалуженных мяча гному Только ЗМ Бензема был справедлив и с натяжкой ЗМ Модричу Но ЗМ Модричу - лицемерие, на фоне отобранных ЗМ у Хави, Иньесты и Снейдера (требл и ЧМ)
У Артёмки в глубине души боль и тебе каждый год приходится болеть за других, да?:) Так как твой кумир с 18 года перестал быть претендентом... Увы
+13
-5
+8
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Виктор Петров
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Ответ Денис Фёдоров
Имхо,это должен быть Холанд. Выиграл все в этом году.
пропал во всех решающих матчах..
+8
-1
+7
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error505
Месси должен забрать 8 мячик
+11
-6
+5
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spiritbreacker
А заголовок, как будто только семеро в списке
+7
-3
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Universal1000
Ой а где КристианО РоналльдО? Почему его нет? Заговор
Потому что выделенные вами буковки - это цифры, отражающие результативные действия португальца, за карьеру, на чемпионатах мира
+10
-6
+4
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Universal1000
Ой а где КристианО РоналльдО?
Почему его нет?
Заговор
+11
-7
+4
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OldRedWhite
Была бы Хорватия чемпионом - отдали бы Модричу !
+5
-3
+2
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AnMe
Ответ JENNINGS
Если в этом году «Золотой мяч» получит не Холланд🇳🇴 или Де Брюйне🇧🇪 - это будет самым настоящим ограблением! Ну как при такой великолепной и самое главное эффективной игре ключевых футболистов «Сити», клуба, который в этом году выиграл исторический первый требл, можно обделить данной наградой? . Объясните мне логику всяких Верблюдов и Климовых?! Почему там, где удобно, они вклинивают личную статистику, а в другом месте, где она явно проигрывает статистике другим футболистам - ЧМ. Если для вас ЧМ более важен как аргумент, почему Месси получил «ЗМ» 2010, когда он исчез в ЮАР абсолютно во всех матчах?! А если статистика - почему по-вашему он должен получить в этом году? Напомню, что «ЗМ» 2023 будет вручаться по итогам сезона 2022/23, а не по итогу 7 матчей в декабре. . Да, Месси - чемпион мира, но очередной вылет со стадии 1/8 финала ЛЧ, 10-й бомбардир Лиги 1, 3-й по системе Г+П - против того, что сделали Холланд и Де Брюйне? Вы серьёзно?
А я думал ты норм из фанатских баз)
Кстати, у него столько же г/п как у Холланда) сейчас бы еще писать, что он 10й бомбардир в лиге 1)) а что ты тогда не написал место кевина в списке бомбардиров? 😁😁😁 или это другое?))) очередной артемка
+3
-1
+2
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Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Геннадий Тимченко
ну да, после кубка Мира, полученному благодаря вратарю аргов Эмильену, Месси вообще забил на игру за ПСЖ, оставив на память болельщикам свой рекорд в плей-офф ЛЧ за любой другой клуб кроме Барсы ~ ΖΕRO по системе гол+пас🤢
16+16 в 32 матчах и это в 35 лет.. всем бы так забивать на игру))))
+3
-1
+2
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Yury Fedoseev
Ответ Roman
1) Де Брюйне 2) Холанд 3) Месси 4) Родри 5) Мбаппе
Вместо Мбаппе - Барелла
+3
-1
+2
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Barbambia
Ответ Денис Фёдоров
Имхо,это должен быть Холанд. Выиграл все в этом году.
😂😂😂
+2
0
+2
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Михо
Месси конечно. Вопросов нет после 18.12.22
+23
-22
+1
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Scary/Clown
Педри нет,зато Модрич тут,там совсем чтоле?
+3
-2
+1
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sawa.666
Только победит Месси💪🏻
+2
-1
+1
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Artem Piatkov
Последние 4 года это максимально профурсеточная, необьективная награда

Обделили - Ван Дейка, Левандовского
Дали 2 незалуженных мяча гному

Только ЗМ Бензема был справедлив и с натяжкой ЗМ Модричу

Но ЗМ Модричу - лицемерие, на фоне отобранных ЗМ у Хави, Иньесты и Снейдера (требл и ЧМ)
+22
-21
+1
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AnMe
Ответ OldRedWhite
Была бы Хорватия чемпионом - отдали бы Модричу !
Дело не только в чемпионстве, а больше в награде лучшего игрока турнира.
+1
0
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Михо
Месси конечно. Вопросов нет после 18.12.22
ну да, после кубка Мира, полученному благодаря вратарю аргов Эмильену, Месси вообще забил на игру за ПСЖ, оставив на память болельщикам свой рекорд в плей-офф ЛЧ за любой другой клуб кроме Барсы ~ ΖΕRO по системе гол+пас🤢
+16
-15
+1
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AnMe
Ответ Roman
Почему вопросов не было после ЧМ, где блистал Гризманн, Нойер, Снейдер, Иньеста, Томас Мюллер?
У всех адекватных есть вопросы как бы)
+2
-1
+1
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as009595@icloud.com
Де Брейне
0
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Ностальгическое Дерьмо
Мартинес))) Лучше бы Бастони включили
0
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