Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football
Джуд Беллингем претендует на приз лучшему молодому игроку от France Football.
На награду «Копа Трофи», названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, номинированы 10 футболистов в возрасте не старше 21 года.
В их число вошли Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария»), Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Алекс Бальде («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») и Элье Ваи («Ланс»).
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