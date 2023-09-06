Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football

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Джуд Беллингем претендует на приз лучшему молодому игроку от France Football.

На награду «Копа Трофи», названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, номинированы 10 футболистов в возрасте не старше 21 года.

В их число вошли Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Джамал МусиалаБавария»), Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Алекс Бальде («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») и Элье Ваи («Ланс»).

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84 комментария

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Виталий Ан
Беллингем !
+114
-16
+98
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ман сити фейк
Ответ Виталий Ан
Беллингем !
Имхо Мусиала провёл сезон лучше. Он забил важный гол 34 туре Бундеслиги. Беллингем тоже провёл классный сезон. Но этот момент должен быть решающим
+63
-28
+35
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Эксперт Спортс
Ответ poggrugrugr
Беллингем либо Мусила
Мусиала лучше провел прошлый сезон. Чемпион Германии все таки и его вклад неоценимый. Да Джуд хорош сейчас последние четыре матча уж точно но если за прошлый сезон должен получить Мусиала
+38
-9
+29
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mufc05
Беллингем без вопросов
+37
-13
+24
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stpn1503
Ответ QWertY
Самая бесполезная награда в футболе
А самая полезная это трофей бундеслиги, из него поесть можно
+20
-1
+19
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poggrugrugr
Беллингем либо Мусила
+19
-3
+16
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Виктор Никитин
Ответ ман сити фейк
Имхо Мусиала провёл сезон лучше. Он забил важный гол 34 туре Бундеслиги. Беллингем тоже провёл классный сезон. Но этот момент должен быть решающим
Беллингем был признан лучшим игроком лиги в которой играл Мусиала, о чём ты?
+14
-2
+12
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Fona
Ответ ман сити фейк
Имхо Мусиала провёл сезон лучше. Он забил важный гол 34 туре Бундеслиги. Беллингем тоже провёл классный сезон. Но этот момент должен быть решающим
Ты что, какой Мусиала, он ведь не забил в другом сезоне, который не оценивается, 4 мяча в трех турах, и не перешел в Реал, для которого подобные награды созданы. Тот кто на хайпе сейчас - выиграывает
+13
-3
+10
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Rister81
Ответ Эксперт Спортс
Мусиала лучше провел прошлый сезон. Чемпион Германии все таки и его вклад неоценимый. Да Джуд хорош сейчас последние четыре матча уж точно но если за прошлый сезон должен получить Мусиала
Мусиала должен был в прошлом году получать,дали Гави,в этом году чем он лучше Джуда? Джуд лидер Боруссии был,тащил её,лучший игрок чемпионата Германии,тащил Англию а сейчас и Реал,пока Мусиала в лазарете отдыхал )
+11
-2
+9
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Muni Klar
Ответ ман сити фейк
Мусиала принёс трофей а Беллингем нет
в сумке принес?
+8
-2
+6
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Павел Швецов
Хейлунд в списке за то, что в МЮ перешёл?
+6
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Сикарио
Ответ ljolik888
В отличии от тебя и тебе подобных ( Шулер и компания ) . Весь мир видит как прекрасен этот игрок . Завидовать надо молча , но у вас только слюна брызжет.
весь мир это барсаглоры что ли? Весь остальной мир смеется над этим поленом.
+10
-5
+5
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Tristan...
Ответ Сикарио
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На первое место Примеры...
+10
-6
+4
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charly001
Бальде молодец , ушел с спартака а уже в номинации на лучшего молодого игрока Европы
+6
-2
+4
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fatei4
Беллингем везде так тащил или только последние 4 матча? Если везде в прошлом году, то однозначно он.
+7
-3
+4
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Fona
А помните что Мусиалла первым был в котировках до перехода Джуда в Мадрид и его перфоманса в первых матчах? Хотя вроде как награда за сезон выдается. А теперь процентов 90 голосов будет на его стороне, хотя вспомнить один лишь чемпионский гол, которого от победителя не было в прошлом сезоне. Все что нужно знать о подобных наградах, созданных для двух испанских клубов, оставшись он в Дортмунде, не было бы все так легко. Впрочем, Винисиус, ничего не выигравший за сезон, на 4 месте находится
+12
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44ndfwwgbr
Не люблю Реал, но Джуд сейчас нереально хорош. )
+3
0
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International 495
Ответ ман сити фейк
Какие аргументы?
максимально очевидные
+6
-3
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Rister81
Ответ ман сити фейк
Имхо Мусиала провёл сезон лучше. Он забил важный гол 34 туре Бундеслиги. Беллингем тоже провёл классный сезон. Но этот момент должен быть решающим
Мусиала должен был брать в прошлои году,но дали бруску Гави,в этом году Джуд заслужил,лучший игрок бундеслиги по итогу сезона,тащил Боруссию,Англию и теперь еще Реал
+4
-1
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Phantom of Opera
Беллингем, Симонс, Камавинга
+2
0
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зак
опять этого Гави пихают в рейтинги, клоунада..
+4
-2
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nurikkkk
Только Беллингем!!!!
+2
0
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Dexter Morgan
Беллингем должен победить с большим отрывом. Фантастический игрок.
+3
-1
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Muni Klar
Ответ ман сити фейк
Имхо Мусиала провёл сезон лучше. Он забил важный гол 34 туре Бундеслиги. Беллингем тоже провёл классный сезон. Но этот момент должен быть решающим
почему?
+3
-2
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Teodrakis
Сейчас не прошлый
Хорошо, кто за год может похвастаться тем же, что и Мусиала?Никто и близко.
+1
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