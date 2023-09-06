Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football

Джуд Беллингем претендует на приз лучшему молодому игроку от France Football.

На награду «Копа Трофи», названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, номинированы 10 футболистов в возрасте не старше 21 года.

В их число вошли («Реал Мадрид»), («Барселона»), Педри («Барселона»), (« »), Эдуардо Камавинга (« »), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Алекс Бальде («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») и Элье Ваи («Ланс»).

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