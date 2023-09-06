Агент о забеге Марио после гола «Зенита»: «Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Подозреваю, что у Фернандеса обида на армейцев»

Теги ЦСКА Зенит Вагнер Лав премьер-лига Россия Марио Фернандес Эвандро Феррейра Футбол

Агент Вагнера Лава высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с ЦСКА (1:1). После того как «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

«Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось.

Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», — сказал Эвандро Феррейра.

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98 комментариев

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QWertY
обида на что? На хорошее отношение?
+61
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Dvin
Было золотое время, когда Гинер начал привозить качественных легионеров. Ярошик, Лав, Олич, Карвальо, Чиди Одиа, Жо. Мечта, а не команда!
+48
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Локоть Артеста
Ответ Dvin
Было золотое время, когда Гинер начал привозить качественных легионеров. Ярошик, Лав, Олич, Карвальо, Чиди Одиа, Жо. Мечта, а не команда!
Этот ЦСКА сейчас всех в одни ворота выносил бы.
+32
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Доктор Верховцев
Ох уж это сослагательное наклонение в историческом контексте! Никогда бы не поступил бы... Бы-бы-бы.
+31
-11
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Всё знаю
Ответ иван кочубей
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Ты серьёзно сравниваешь их?
Заболотный отыграл 2 сезона в зените.
рассеяниин фернандес 10 сезонов.
Ты серьёзно их сравниваешь?
лол
P.S. а ты же за зенит, тогда всё ясно.
Схавали быстрова, схаваете и эту проститутку.
+32
-17
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Локоть Артеста
Сам смылся в Бразилию. А теперь видите ли обида у него.
+11
-3
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sergey2022
Не надо создавать себе кумиров(идолов) в жизни, не будет и разочарований
+9
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wshnmn
Марио простой наёмник, где предложили больше туда и пошел. А то, что он балабол и клялся в любви к ЦСКА это уже другое дело.
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Владимир Бегляков
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ramon Mercader
Действительно, на что обижаться? Подумаешь, ушат помоев вылили в прессе, графити закрасили, Брейдо со своим бойфрендом Карпом с пеной у рта несколько недель гадости говорили про Марио, а он обижаться вздумал, и посмел отпраздновать гол своей команды.
Слово ,,своей" главное, Быстров тоже так думает когда целовал стрелку, ромбик, потом опять стрелку. Вообщем своя в доску.
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Всё знаю
Ответ ne ravnodushen
Остановись в своей злобе, не зная всех обстоятельств! Марио уникальный игрок. Лично я очень благодарен ему за все годы!! Он не раб и вправе сам распоряжаться своей судьбой.
Конечно уникальный)
10 лет живёт в стране и языка не знает) Уникум)
А злобы на проституток никакой нет)
Меня просто забавляет, когда его пытаются отмазать.
Причем те, которые месяц назад говорили - зачем его подписали)))
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Всё знаю
Ответ Zenith forever
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А почему болельщики цска стали вести себя так по отношение к проститутке фернадесу?
Может быть меньше балаболить языком надо?
Ну а вы всё схаваете)))
Вам рот затыкал широков, схавали быстрова, схаваете фернадеса) тем более свой)) бразильский рассеянец)всё как вы любите.
+12
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Алексей Полиенков
Ответ QWertY
обида на что? На хорошее отношение?
Видимо на то что не стали за него платить полную сумму бразильском клубу, договорившись о частичной оплате, и то что зарплату ему и комиссию агенту меньше зенита предложили.
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*MVP*
Ответ ZenitFan
мы взяли не плохого игрока за не большие деньги. а ты можешь обосновать свой вывод? или это для тебя непосильная задача ?
вы взяли игрока за столько, сколько попросили агенты. из-за вашего клуба теперь к России навсегда такое отношение у агентов - выламывай руки, все равно заплатят. поэтому вы и бездумный мешок
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Pok_Toholo
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мне всегда казался Марио с приветом, извините меня но человек который не меняется во внешности на протяжении 10 лет явно чем то болеет,в психиатрии называют обсессивно-компульсивным расстройством личности. Это состояние характеризуется навязчивой обеспокоенностью порядком, перфекционизмом и контролем, в котором нет места для гибкости.
Что за чушь? На его фото 10-летней давности посмотри, и при чём тут этот диагноз, чьи симптомы вообще с Марио не совпадают
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*MVP*
Ответ ZenitFan
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так зенит в очередной раз показал, что он мешок, причем бездумный
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Михаил Дворников
Ответ Доктор Верховцев
Ох уж это сослагательное наклонение в историческом контексте! Никогда бы не поступил бы... Бы-бы-бы.
Скажем так, с Лавом согласовали контракт, который отменил лично Гинер. Не думаю, что ему было приятно, но он вспомнил, что клуб шел ему на встречу и не стал выносить это на публичное обсуждение.
Марио же сказал, что пошел клубу на встречу, потому что он уехал в Бразилию, и ЦСКА может не платить ему деньги, потому что он великодушно решил расторгнуть контракт с ЦСКА.
В каком предложении описана легенда, а в каком сантехник разработки японского геймдева?
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Андрей Бирюков
Ответ Доктор Верховцев
Ох уж это сослагательное наклонение в историческом контексте! Никогда бы не поступил бы... Бы-бы-бы.
А что тут непонятного? Есть люди с устойчивой системой жизненных ценностей... Например ЦСКА, Гинер это ценно для Вагнера...
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Shock In
Ответ Pok_Toholo
Что за чушь? На его фото 10-летней давности посмотри, и при чём тут этот диагноз, чьи симптомы вообще с Марио не совпадают
подожди немного ещё, сейчас ещё череп начнет измерять
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Михаил Рыбкин
Ответ QWertY
обида на что? На хорошее отношение?
Не дали денежку.
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Caerly
Ответ vvdimirov
Марио как человек гораздо симпатичнее туповатого Заболотного
Двояко.
У меня к Забе отношение ещё с периода игры за Зенит - "Вот, смотрите - дерево, а в футбол играет! Молодец какой!"
А про Марио - надеюсь, ему хоть Оливейра поможет русский выучить.
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RSI
Ответ Ramon Mercader
Действительно, на что обижаться? Подумаешь, ушат помоев вылили в прессе, графити закрасили, Брейдо со своим бойфрендом Карпом с пеной у рта несколько недель гадости говорили про Марио, а он обижаться вздумал, и посмел отпраздновать гол своей команды.
Покажешь закрашенное граффити?
Слышал звон...
Хотя я бы закрасил.
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Caerly
Очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанату «Спартака» или «Зенита». Это свой мир и надо его уважать. Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в игре в порыве страсти ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам клубам, где я был, присутствует», — сказал Заболотный в интервью, опубликованном на канале ЦСКА на YouTube.

УУУУУПС!
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юра георгиевский
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Марио молодец. Великолепно насмехается над так называемыми армейцами.
Они такие «армейцы», как мой дедушка Мао Дзедун.
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Владимир Бадаев
Такой "забег" вызывает более, чем неприятные чувства. 😏
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theDoctor
Ответ RSI
Я скажу в защиту Забы, что не думаю, что в Зените он "выступал". Скорее был унижен и потом изгнан в Сочи без возможности себя проявить. Что-то типа нынешнего Адольфо Гайча в ЦСКА. Помню, его выпустили после завоевания Зенитом чемпионства в его (Забы) последнем сезоне и позволили забить один из 6 голов, а потом смеялись над ним... Типа дерево забило!!! Поэтому я бы его простил на месте болельщиков Зенита. И ещё. Я тех зенитовцев, что здесь тусуются, никогда не пойму: народ, вам что, всегда и всего мало? Клуб с самым богатым спонсором, самым дорогим стадионом, самыми сильными легионерами на космической зарплате. 5 лет чемпионства!!! Вот чего вы к Забе прикопались: неужели потому что крыса Марио, которого вы еще год назад помоями поливали, перешел к вам и продолжает крысятничать? Так? Самим не смешно?
Без возможности себя проявить? Ты угараешь что ли, он сыграл за Зенит 44 полных матча, в которых забил 4 гола. Мало кому вообще давали столько шансов.
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