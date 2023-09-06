Агент о забеге Марио после гола «Зенита»: «Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Подозреваю, что у Фернандеса обида на армейцев»
Агент Вагнера Лава высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».
В 7-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с ЦСКА (1:1). После того как «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.
«Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось.
Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», — сказал Эвандро Феррейра.
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Заболотный отыграл 2 сезона в зените.
рассеяниин фернандес 10 сезонов.
Ты серьёзно их сравниваешь?
лол
P.S. а ты же за зенит, тогда всё ясно.
Схавали быстрова, схаваете и эту проститутку.
10 лет живёт в стране и языка не знает) Уникум)
А злобы на проституток никакой нет)
Меня просто забавляет, когда его пытаются отмазать.
Причем те, которые месяц назад говорили - зачем его подписали)))
Может быть меньше балаболить языком надо?
Ну а вы всё схаваете)))
Вам рот затыкал широков, схавали быстрова, схаваете фернадеса) тем более свой)) бразильский рассеянец)всё как вы любите.
Марио же сказал, что пошел клубу на встречу, потому что он уехал в Бразилию, и ЦСКА может не платить ему деньги, потому что он великодушно решил расторгнуть контракт с ЦСКА.
В каком предложении описана легенда, а в каком сантехник разработки японского геймдева?
У меня к Забе отношение ещё с периода игры за Зенит - "Вот, смотрите - дерево, а в футбол играет! Молодец какой!"
А про Марио - надеюсь, ему хоть Оливейра поможет русский выучить.
Слышал звон...
Хотя я бы закрасил.
УУУУУПС!