Агент о забеге Марио после гола «Зенита»: «Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Подозреваю, что у Фернандеса обида на армейцев»

Агент Вагнера Лава высказался о радости Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с (1:1). После того как «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

«Я подозреваю, что у какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось.

Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», — сказал Эвандро Феррейра.

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