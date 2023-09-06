Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй был без согласия

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

По информации  El Partidazo de COPE, Эрмосо дает показания в прокуратуре Испании. Она подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия.

Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»

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106 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Дожали её все-таки
+121
-8
+113
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Anton Kortenko
от ты крыса конечно
+75
-4
+71
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Антон Фалафель
А она его по его согласию поднимала и трясла????🤔🤔🤔
+46
-1
+45
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riverman1980
Видео из автобуса приложила как доказательство своих страданий от надругательства?
+36
0
+36
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Liquidozz
Ответ Alex1104
Дожали и её. И какое наказание за "поцелуй без согласия" в испанском УК? Аутодафе? Пожизненное?
Кастрация
+34
0
+34
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Alex1104
Дожали и её.
И какое наказание за "поцелуй без согласия" в испанском УК?
Аутодафе? Пожизненное?
+22
-1
+21
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Антимосковский
показания по поводу чего? неужели будут вменять злоупотребление служебного полномочия, неуважение к женщинам, мачизм уже на правовом уровне?)))
+19
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+19
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<CRISTIANO>
Для таких, как она, отдельный котел в аду, где всё будет без согласия.
+19
-2
+17
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stoudemire
Ответ FrankR
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ага, совершенно чужую, в первый раз ее видит)) она его обнимать стала тоже от страха, а в автобусе веселилась еще не понимая что является жертвой насилия. Но потом опытные советчики подсказали что и как.
+18
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Игорь Пичугин
Интересно, кто нибудь теперь на ней женится? А! Она сама себе жену найдет, у них же это в почёте.
+15
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Hong Kil
Девушка, которую поцеловали без согласия, всегда крепко обнимает и поднимает того, кому она не давала согласия, ага.
+13
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Никита Смолов
Пора ему сказать, что он Гей или Би и трубить что его принижают и все будет ок
+10
-1
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Б81
Скоро взглянуть на женщину будет подсудно.) Раздули знатно.
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OldRedWhite
Ответ Anton Kortenko
от ты крыса конечно
Трудно сопротивляться групповому изнасилованию !
А её пустила по кругу вся неокоммунистическая общественность Европы Леммингов !
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Tango442
100% оказалась под давлением… я все ждал, когда же она заговорит, ну и вот! Либо оставаться ей под давлением и критикой женского общества или же бросить под поезд Рубиалеса! Вариантов было не много! Ну Рубиалес сам виноват… зачем лезть в губы! Но все равно пипец жестко
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Игорь Климов
Теперь за дело возьмётся как было раньше - Испанская Инквизиция)
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Алексей Ильин
Надеюсь, карма ответит тебе с лихвой.
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viktorpavlov70
Проклянёт Рубиалес испанский футбол, чтобы 100 лет сборные ничего не выиграли. И ведь не выиграют. Пусть спросят у Бенфики.
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G.H.O.S.T.
Лысый накуралесил, конечно, знатно с этим поцелуем.
Но, как же на Эрмосо надавили, что она подала жалобу. Даже молчание и нейтралитет не дают ей держать.
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Лимит Лимитович
Считаю, нужно созвать Совбез ООН по такому вопиющему поводу
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Cube Litening C:68X
Вот сволочь..😬
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Jan Paskel
Ответ Антимосковский
показания по поводу чего? неужели будут вменять злоупотребление служебного полномочия, неуважение к женщинам, мачизм уже на правовом уровне?)))
да нет, сразу пойдёт по статье изнасилование
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Александр Иванов
Рубиалес, подавай на Эрмосу встречную жалобу - лапать и поднимать в воздух без согласия тоже нельзя))
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majestic1980
А где-то продолжают женщин забивать насмерть камнями. Но главный злодей Рубиалес
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Доктор*
Всем педомиром набросились на белого гетеросексуального мужика.
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