Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй был без согласия
Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
По информации El Partidazo de COPE, Эрмосо дает показания в прокуратуре Испании. Она подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия.
Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.
ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
И какое наказание за "поцелуй без согласия" в испанском УК?
Аутодафе? Пожизненное?
А её пустила по кругу вся неокоммунистическая общественность Европы Леммингов !
Но, как же на Эрмосо надавили, что она подала жалобу. Даже молчание и нейтралитет не дают ей держать.