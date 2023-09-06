Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

По информации El Partidazo de COPE, Эрмосо дает показания в прокуратуре Испании. Она подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия.

Заявление является необходимым условием для того, чтобы прокуратура смогла передать дело в Национальный суд.

ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»

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