Титульным спонсором «Челси» может стать саудовская авиакомпания, принадлежащая владельцам «Ньюкасла». «Синие» хотят получить до 60 млн фунтов
Саудовская компания может стать спонсором «Челси».
Как сообщает The Athletic, руководители «Челси», в том числе генеральный директор Крис Джурасек, провели встречу с представителями саудовской государственной авиакомпании Riyadh Air на «Стэмфорд Бридж».
Клуб предложил компании заключить многолетнее соглашение для мужской и женской команд. Riyadh Air может стать титульным спонсором клуба.
Riyadh Air уже спонсирует мадридский «Атлетико» и принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), мажоритарному владельцу акций «Ньюкасла».
Еще одним претендентом на заключение спонсорской сделки с «Челси» является букмекерский сайт Kaiyun Sports, который на прошлой неделе объявил о сделке с «Ноттингем Форест». Отмечается, что эта компания ориентирована на клиентов в Китае, где азартные игры запрещены законом. Место регистрации компании и ее владельцы неизвестны, она вышла на рынок Великобритании благодаря сотрудничеству с другой компанией на основе концепции White label.
Источники в «Челси» заявляют, что клуб ведет переговоры и с другими сторонами, в том числе с крупной технологической компанией из США. Договоренностей ни с одним из потенциальных спонсоров еще нет.
За заключение партнерской сделки «Челси» хочет получить до 60 миллионов фунтов. Цена может колебаться в зависимости от множества факторов, таких как продолжительность контракта, включенные активы и участие клуба в Лиге чемпионов.
В этом сезоне «Челси» пока играет без логотипа титульного спонсора на футболке – контракт с телекоммуникационной компанией Three истек.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
В ситуации когда 20 команд в лиге , а оба объекта вложений не являются фаворитами ( как команды) в борьбе за первое место, такой сплит вполне оправдан, если не стрельнет основной актив , то можно получить бонус от вложений в другой
В этом сезоне Ньюкасл игровым почерком и результатами напоминает Челси - пока, во всяком случае !
- Верните Абрамовича!))