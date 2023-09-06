Титульным спонсором «Челси» может стать саудовская авиакомпания, принадлежащая владельцам «Ньюкасла». «Синие» хотят получить до 60 млн фунтов

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Саудовская компания может стать спонсором «Челси».

Как сообщает The Athletic, руководители «Челси», в том числе генеральный директор Крис Джурасек, провели встречу с представителями саудовской государственной авиакомпании Riyadh Air на «Стэмфорд Бридж».

Клуб предложил компании заключить многолетнее соглашение для мужской и женской команд. Riyadh Air может стать титульным спонсором клуба. 

Riyadh Air уже спонсирует мадридский «Атлетико» и принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), мажоритарному владельцу акций «Ньюкасла».

Еще одним претендентом на заключение спонсорской сделки с «Челси» является букмекерский сайт Kaiyun Sports, который на прошлой неделе объявил о сделке с «Ноттингем Форест». Отмечается, что эта компания ориентирована на клиентов в Китае, где азартные игры запрещены законом. Место регистрации компании и ее владельцы неизвестны, она вышла на рынок Великобритании благодаря сотрудничеству с другой компанией на основе концепции White label. 

Источники в «Челси» заявляют, что клуб ведет переговоры и с другими сторонами, в том числе с крупной технологической компанией из США. Договоренностей ни с одним из потенциальных спонсоров еще нет. 

За заключение партнерской сделки «Челси» хочет получить до 60 миллионов фунтов. Цена может колебаться в зависимости от множества факторов, таких как продолжительность контракта, включенные активы и участие клуба в Лиге чемпионов. 

В этом сезоне «Челси» пока играет без логотипа титульного спонсора на футболке – контракт с телекоммуникационной компанией Three истек. 

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41 комментарий

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Миша Воробьёв
Как у английских экспертов будет гореть)
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Ебздрогыч
Контракт будет заключен по любимой схеме "7 + 1"
+38
-5
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rigobersong
Жаль, форма челси очень круто смотрелась без спонсора:) Единственное светлое пятно команды:)
+20
-4
+16
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
Сомневаюсь, что для них имеет значение разница между сороками и челси.
+10
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ddddan 2
Ответ Ебздрогыч
Нехилая цена для 12 команды чемпионата
Челси это бренд,за него даже если он вылетит в чемпионшип,будут платить больше чем условному фулхэму
+12
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unreality
АПЛ = арабская премьер лига
+7
-1
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Aleksey Yashin
60 млн, всего половину Кайседо?
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Бабло Муани
Пожарная авиация вылетела на туманный альбион
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Someone from Internet
Ответ Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
Там многие компании косвенно связаны с именем принца. Так что им по боку как-то
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Aristokrat_13
Так-с, осенью 2022 года проскакивала инфа, что вот этот саудовский PIF вложил порядка 800 лимонов в компанию, которой управляет Боули. Руководство АПЛ тогда вяло возбудилось, но дело тогда спустили на тормозах. Интересно, что будет теперь
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Артём Ларсон
Ответ Кашшай Чакырович
Самый прикол ,что америкашке ничего никто не скажет ,ну реально вассалы Америки, даже правила ффп для Челси теперь не работают )
если б ты ещё знал правила ФФП, прежде чем что-то говорить...
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Джони Две Куртки
Ответ Aristokrat_13
Так-с, осенью 2022 года проскакивала инфа, что вот этот саудовский PIF вложил порядка 800 лимонов в компанию, которой управляет Боули. Руководство АПЛ тогда вяло возбудилось, но дело тогда спустили на тормозах. Интересно, что будет теперь
во во
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Леван Мкртчян
Ответ Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
Эта такая форма диверсификации вложений ,где одно не противоречит другому., Через компанию, принадлежащую фонду заключается рекламная сделка с командой-конкурентом по лиге , но при этом успех одного вложения никак не противоречит и не отменяет успеха другого.
В ситуации когда 20 команд в лиге , а оба объекта вложений не являются фаворитами ( как команды) в борьбе за первое место, такой сплит вполне оправдан, если не стрельнет основной актив , то можно получить бонус от вложений в другой
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OldRedWhite
Ответ Миша Воробьёв
Как у английских экспертов будет гореть)
Миру - мир !
В этом сезоне Ньюкасл игровым почерком и результатами напоминает Челси - пока, во всяком случае !
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ман сити фейк
Ман Сити от Этихада получают 65. 60 хорошая сделка для Челси
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Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
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llolishe
Боули Камеди же их спонсор
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Max9999
нельзя. геи обидятся.
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Футбол, хоккей итд
Абрамович выбил бы 70 млн фунтов, ) но, это уже другая история....
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Ритка
Нормальный такой фарм-клуб у Ньюкасла появится
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Клирик
Не болельщики недавно кричали:
- Верните Абрамовича!))
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Russian Horse
Ответ Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
Одни в ЛЧ и боролись за медали, вторые только за туров пять до окончания чемпионата прописку сохранили, какие они им соперники?
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Верховный Лорд
Британцы народ честный. Ты можешь нарушать права человека в своей стране, но если ты заносишь деньги в казну Великобритании, то не такие уж они и люди, как оказалось. Все честно!
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Val Smith
Ответ Давид Agabekyan
Зачем владельцам Ньюкасла спонсировать противника?
Боули зашел с консорциумом в который инвестировала Саудовская Аравия.
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AmanEsen
Ответ rigobersong
Жаль, форма челси очень круто смотрелась без спонсора:) Единственное светлое пятно команды:)
ну ты же не думал, что так будет всегда)))
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