Титульным спонсором «Челси» может стать саудовская авиакомпания, принадлежащая владельцам «Ньюкасла». «Синие» хотят получить до 60 млн фунтов

Саудовская компания может стать спонсором «Челси».

Как сообщает The Athletic, руководители «Челси», в том числе генеральный директор Крис Джурасек, провели встречу с представителями саудовской государственной авиакомпании Riyadh Air на «Стэмфорд Бридж».

Клуб предложил компании заключить многолетнее соглашение для мужской и женской команд. Riyadh Air может стать титульным спонсором клуба.

Riyadh Air уже спонсирует мадридский «Атлетико» и принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), мажоритарному владельцу акций « ».

Еще одним претендентом на заключение спонсорской сделки с « » является букмекерский сайт Kaiyun Sports, который на прошлой неделе объявил о сделке с «Ноттингем Форест». Отмечается, что эта компания ориентирована на клиентов в Китае, где азартные игры запрещены законом. Место регистрации компании и ее владельцы неизвестны, она вышла на рынок Великобритании благодаря сотрудничеству с другой компанией на основе концепции White label.

Источники в «Челси» заявляют, что клуб ведет переговоры и с другими сторонами, в том числе с крупной технологической компанией из США. Договоренностей ни с одним из потенциальных спонсоров еще нет.

За заключение партнерской сделки «Челси» хочет получить до 60 миллионов фунтов. Цена может колебаться в зависимости от множества факторов, таких как продолжительность контракта, включенные активы и участие клуба в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Челси» пока играет без логотипа титульного спонсора на футболке – контракт с телекоммуникационной компанией Three истек.

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