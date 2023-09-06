Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю

France Football объявил номинантов на трофей Яшина.

Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам календарного года. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

В 2023 году на приз номинированы (« »), (« »), Майк Меньян (« »), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Фенербахче») и Брис Самба («Ланс»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 30 октября в Париже.

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