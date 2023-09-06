Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю
France Football объявил номинантов на трофей Яшина.
Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам календарного года. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.
В 2023 году на приз номинированы Тибо Куртуа («Реал»), Яссин Буну («Севилья»), Майк Меньян («Милан»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Фенербахче») и Брис Самба («Ланс»).
Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 30 октября в Париже.
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Жаль добряка
Человек внес огромный вклад в чемпионство
зато контент был бы для пираньей со спортс на год вперед
И это ещё при том , что он был советским футболистом - безоговорочный номер один для всех .
Я думаю , что тут все совпало : триумф золота и серебра в Европе , ЗМ в промежутке и ренессанс левых идей в Европе в 60-е , когда на какое-то время опять решили , что социализм может быть для человека , а не наоборот !
Ну и в футбол играл что надо Лев Иваныч , хоть и ребёнком был , но помню до сих пор )))
Хм, статистика Буну в ЛаЛиге 22/23:
25 матчей
41 пропущенный мяч
и только пять сухих матчей
Буну, как Мартинес и Левакович тупо для массовки