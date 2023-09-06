Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю

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France Football объявил номинантов на трофей Яшина.

Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам календарного года. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

В 2023 году на приз номинированы Тибо КуртуаРеал»), Яссин БунуСевилья»), Майк Меньян («Милан»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Фенербахче») и Брис Самба («Ланс»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 30 октября в Париже.

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96 комментариев

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Karl0709
Тут очевидно Тер Стеген или Эдерсен.
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+66
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JuVero
Ответ Karl0709
Тут очевидно Тер Стеген или Эдерсен.
нет. Тот же Буну провел прекрасный сезон, выиграл ЛЕ. И тем более играл на ЧМ-22 и там тоже был хорош.
+76
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+63
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TDB
Тер Штеген сыграл не последнюю роль в завоевании чемпионства в Испании, шел на великолепный рекорд, жаль команда не поддержала его в концовке сезона.
+66
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AnMe
Ответ TDB
Тер Штеген сыграл не последнюю роль в завоевании чемпионства в Испании, шел на великолепный рекорд, жаль команда не поддержала его в концовке сезона.
Плюсую. Выбесили этим многих болельщиков.
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Aleksey Yashin
Приложит ли Мартинес приз к причинному месту, если выиграет 🤔
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Леван Мкртчян
Ответ TDB
Тер Штеген сыграл не последнюю роль в завоевании чемпионства в Испании, шел на великолепный рекорд, жаль команда не поддержала его в концовке сезона.
Будем называть вещи своими именами : И команда и Хави откровенно слили Штегена, а ведь европейский рекорд по сухим матчам и общему количеству пропущенных мячей за чемпионат , был выполне осязаем и реалистичен.
Жаль добряка
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Отец Абду
Тут нет однозначного претендента... Куртуа был хорош в ЛЧ, но на ЧМ потерялся ( 2 раза допустил явную ошибку) + немного потерялся в Ла лиге. Тер Штеген очень хорош в Ла лиге, но результаты в Еврокубках так себе, очень даже. Эдерсон показал себя отлично в ЛЧ, но скажем в МС все игроки дополняет друг друга и защитная линия прикрывает его недостатки. Мартинес на ЧМ тащил кнч, но на клубном уровне слаб.
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Бронислав Каминский
Ответ Сергей Галынский
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Штешен рекорд по сухарям поставил в прошлом сезоне
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Однажды в Космосе
Тер штеген
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Rus Donskoy
Тер штеген прошлого сезона был очень силен
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Михаил Назаров
Меньян лучший, травма только подгадила. Еслиб не поломался занял бы раму на ЧМ и сделал бы французов чемпионами
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Дорох
По-моему Мартинес заслужил за ЧМ .
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No Comment
вратарь Барселоны был стеной!
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Бронислав Каминский
Ответ Сергей Галынский
Против Райо ,Вальядолида и Эспаньола? Как Барса сыграла в ЕК?
Это индивидуальная награда,причем тут турниры?)))Я не говорю,что награда 100% ему,но задавать вопрос,что он делает в списке,мне кажется,глупый.
Человек внес огромный вклад в чемпионство
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Дорох
почему в номинантах нету Алиссона?
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Муслим адам
Очевидно эдерсон заслужил, делать сейвы в 4 финалах и сейвы чемпионатн Англии
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Artur Smith
Точно не Мартинес и не Эдерсен. Средние вратари
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AnMe
Ответ Aleksey Yashin
Приложит ли Мартинес приз к причинному месту, если выиграет 🤔
О, Яшин! 😁
зато контент был бы для пираньей со спортс на год вперед
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ФЕРРРАН
МАТШ сделал всё, чтобы заслужить эту награду. Лучший вратарь ЛаЛиги сезона 22/23, можно сказать, что защита помогала ему, но нифига, сейв выход 1 на 1 на Камп Ноу против Хетафе, сейвы против Атлетика и Атлетико чего стоят. Ну и статистика 38 матчей 26 сухих матчей и 18 пропущенных голов. ГДЕ ОН НЕ ЗАСЛУЖИЛ НАГРАДУ ЯШИНА?
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Dazdingo
Ответ JuVero
нет. Тот же Буну провел прекрасный сезон, выиграл ЛЕ. И тем более играл на ЧМ-22 и там тоже был хорош.
я с тобой полностью согласен
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Данзан Басаев
Отдайте Буну , хороший кипер, тащил и в сборной, и в клубе
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OldRedWhite
Безграничная популярность Яшина во всём мире всегда была для меня загадкой !
И это ещё при том , что он был советским футболистом - безоговорочный номер один для всех .
Я думаю , что тут все совпало : триумф золота и серебра в Европе , ЗМ в промежутке и ренессанс левых идей в Европе в 60-е , когда на какое-то время опять решили , что социализм может быть для человека , а не наоборот !
Ну и в футбол играл что надо Лев Иваныч , хоть и ребёнком был , но помню до сих пор )))
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Men77
Мне Тер Стеген понравился в прошлом сезоне. Думаю еще конкурировать будет Мартинес за счет ЧМ.
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ФЕРРРАН
Ответ Данзан Басаев
Отдайте Буну , хороший кипер, тащил и в сборной, и в клубе
в клубе?
Хм, статистика Буну в ЛаЛиге 22/23:
25 матчей
41 пропущенный мяч
и только пять сухих матчей
Буну, как Мартинес и Левакович тупо для массовки
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untilofend
эдерсона опять пропихали потому что играет в сити
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