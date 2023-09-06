Победители зимней Спартакиады получат по 358 400 рублей, их тренеры – 171 500 рублей

Теги Спартакиада Министерство спорта России деньги Биатлон

Стало известно, какие призовые получат победители зимней Спартакиады.

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на Всероссийской Спартакиаде сильнейших, получит 358 400 рублей, его тренер – 171 500 рублей, сообщили в ходе заседания коллегии Минспорта РФ.

Обладатель серебряной медали Спартакиады получит вознаграждение в размере 179 200 рублей, его тренер – 84 500 рублей. Бронзовый призер получит 107 500 рублей, его тренер – 51 200 рублей.

Всероссийская Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Ответ encaro_one
3500 евро в "главном соревновании сезона" против 15000 на каждом этапе кубке мира, например, по биатлону. Хотя абсолютной массе и эти 3.5к не светили бы на кубке мира
Ну к февралю, это может, уже и 1000 евро будет
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
3500 евро в "главном соревновании сезона" против 15000 на каждом этапе кубке мира, например, по биатлону.
Хотя абсолютной массе и эти 3.5к не светили бы на кубке мира
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Назырова
Лучше 10 трикселей прыгнуть)), а потом спрашивают почему спортсмены выбирают шоу
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурсултан Хамзаев
что за соревнования?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
через полгода...как бы талонами не премировали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
А пенсионеры, всю жизнь пахавшие на производстве, получат удвоение цен на продукты и лекарства?
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Мало. Некоторые Российские футболисты получают 400 миллионов рублей за сезон.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ Елена Назырова
Лучше 10 трикселей прыгнуть)), а потом спрашивают почему спортсмены выбирают шоу
Чтобы зарабатывать на шоу ты сначала должен достигнуть результатов на соревнованиях
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ encaro_one
3500 евро в "главном соревновании сезона" против 15000 на каждом этапе кубке мира, например, по биатлону. Хотя абсолютной массе и эти 3.5к не светили бы на кубке мира
Ну хоть так, а то могли бы приравнять к олимпийским медалям и давать 50/30/20 тыс € за медали) еще и машины подарить) хотя сейчас не БМВ, а скорее всего Москвичи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Ответ encaro_one
3500 евро в "главном соревновании сезона" против 15000 на каждом этапе кубке мира, например, по биатлону. Хотя абсолютной массе и эти 3.5к не светили бы на кубке мира
А зарплата и полное обеспечение, которое есть у сборников?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Бурова
Смешные призовые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ brig_Mercury
А зарплата и полное обеспечение, которое есть у сборников?
Они бы и там и там получили, да еще и командировочные не 800 рублей за день.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ selso99
Ну к февралю, это может, уже и 1000 евро будет
После марта будет. К апрелю-маю и может больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Сколько за золото на «Дети Африки»?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikhaL
179200... А чего тогда суммы не с копейками посчитали? Не могли до 180 округлить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
С точки зрения рядовых граждан России не так уж и плохо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Маленькие деньги. Будет лучше кататься на шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Mbest77
Ну хоть так, а то могли бы приравнять к олимпийским медалям и давать 50/30/20 тыс € за медали) еще и машины подарить) хотя сейчас не БМВ, а скорее всего Москвичи
Москвичи по цене тех БМВ. Ну почти)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever Alone
Ответ selso99
Ну к февралю, это может, уже и 1000 евро будет
можно будет миллион мобилизовать тогда с зп 500к
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Ответ encaro_one
Они бы и там и там получили, да еще и командировочные не 800 рублей за день.
Ну, так они же молчат, значит их все устраивает. Если начнут считать упущенную выгоду, вопросы прежде всего к себе любимым, что лично было сделано, чтобы изменить текущую ситуацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий