Криштиану Роналду впервые за 20 лет не претендует на «Золотой мяч».

38-летний португалец не попал в список претендентов на награду от France Football, опубликованный сегодня. Туда включены 30 футболистов.

В последний раз не было среди номинантов в 2003 году. Всего он выигрывал этот приз 5 раз.

Форвард с зимы 2023 года выступает за « ». В чемпионате Саудовской Аравии на его счету 20 игр и 20 голов за это время.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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