Роналду не номинирован на «Золотой мяч» впервые с 2003 года. Он выигрывал его 5 раз

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду впервые за 20 лет не претендует на «Золотой мяч».

38-летний португалец не попал в список претендентов на награду от France Football, опубликованный сегодня. Туда включены 30 футболистов.

В последний раз Роналду не было среди номинантов в 2003 году. Всего он выигрывал этот приз 5 раз.

Форвард с зимы 2023 года выступает за «Аль-Наср». В чемпионате Саудовской Аравии на его счету 20 игр и 20 голов за это время.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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84 комментария

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Леван Мкртчян
Скоро скучать будем по обоим.
Используйте последние шансы от-души посраться в коментах.
Ни с какими Мбаппе и Холандами и прочими такой энергетики не будет
+123
-8
+115
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JENNINGS
Человек 20 лет подряд был номинирован на самую главную индивидуальную награду в футболе!
Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение!
Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко
+104
-16
+88
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Тупые люди пользуйтесь мозгом
Год назад смеялись что Месси не было в списке,а теперь наоборот. Вот как в жизни бывает. Не стоит раньше времени смеяться
год назад Месси было 34 сейчас Криштиану 38
+50
-13
+37
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St.7
Уходит эпоха…
Один из двух величайших игроков на веку😢
+40
-11
+29
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Men77
Ответ Муслим адам
месси тоже не было в 2022 но роналду стар 38 лет старику
роналду реально на зм не претендует с 33 лет, если что
+15
-2
+13
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St.7
Ответ Пирс Морган
Магия чисел; 2+0+0+3 = 5 золотых мячей 0+0 - это столько гол+пас в плей-офф ЧМ
Мессифаны не могут угомониться🤣
+22
-14
+8
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Dexter Morgan
В прошлом сезоне Месси не было в списке. Никто не помер. Роналду нет в списке впервые. Ничего страшного. Это никак не влияет на его величие и наследие.
+18
-10
+8
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Муслим адам
месси тоже не было в 2022 но роналду стар 38 лет старику
+9
-3
+6
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Andrey Ashhabadskiy
болельщицы роналду в депрессии ((
+10
-5
+5
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St.7
Стоит отметить,что Криштиану дольше всех
держался.Входил в номинанты с 2004 по 2022 год.Впечатляющее долголетие🐐
+10
-7
+3
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King_X
Ответ Стюардесс по имени Жанн
год назад Месси было 34 сейчас Криштиану 38
+++
+5
-2
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Yury Fedoseev
Прилетит Роналду в Париж , чтобы посетить вручение ЗМ ; его спросят:
-что вы тут делаете ? Вас в списках нет!
-я наминирован
+3
-1
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Александр Гончаров
Ответ Бьорн Дэли
Месси в 36 лет 8 ЗМ. Что там у роналду?
Пока что 7
+4
-2
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Пикачу82
Ответ Бухгалтер2021
так и пешеходу не дадут тоже
Дадут, миллион процентов. Но это скорее всего будет последний ЗМ для Мессии и тоже последняя номинация.
+4
-2
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Verhovn
Ответ Леван Мкртчян
Скоро скучать будем по обоим. Используйте последние шансы от-души посраться в коментах. Ни с какими Мбаппе и Холандами и прочими такой энергетики не будет
Это точно! Величин такого масштаба сейчас нет.
+3
-1
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Men77
После Реала он уже по факту никогда и не претендовал на ЗМ, просто включали в список за былые заслуги
+3
-2
+1
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Пирс Морган
Ответ Hi Hi
0+0 это стата меськи в ПО лч за псж за 2 года. В его возрасте Рон разрывал ЛЧ)
Ну у роналду это за 20 лет в плей-офф ЧМ
+1
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Леван Мкртчян
Ответ filippa
да да. и трава была зеленее и небо голубее. люди не меняются!. срач будет всегда. ! The show must go on !!!
Срач-то будет. Не будет такой энергетики и масштаба. Два футболиста и полных антогониста при этом. Оба одни из самых ( если не самые) медийные люди на планете и при этом практически ровесники. Вряд ли скоро еще так звезды сойдутся, по всем пунктам, в обозримом будущем
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Dexter Morgan
Ответ Moddard
Стэнли Мэттьюс ЗМ в 41 получил как-то раз!
Было дело, ну не в 38 же)))
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Ответ Стюардесс по имени Жанн
год назад Месси было 34 сейчас Криштиану 38
Год назад Месси было 35. Ты от 36 отнять 1 год не можешь? Печально
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Игорь Климов
Ответ serjo
килиан мбаппе должен взять золотой мяч
Приедет Мбаппе к Лео Месси в гости домой, и там возьмёт Золотой Мяч в руки, но только лишь подержать.
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Мяти
Из этих 19 номинаций, как минимум в 9-10, Роналду не должен был быть в пятерке лучших, где то, в 8 номинациях, максимум в тройке и, в одной, можно было бы с натяжкой отдать золотой мяч. А в итоге, у него аж 5! золотых мячей. Пиарщики хорошо сработали, вот тут спору нет.
+10
-9
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Анатолий Magicbrain
Невероятно сколько некрасивых людей одновременно собралось в каком то футбольном французском еженедельнике!
+3
-3
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Автомобилист Зажопинск
Ответ St.7
Мессифаны не могут угомониться🤣
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евГений
Ответ JENNINGS
Человек 20 лет подряд был номинирован на самую главную индивидуальную награду в футболе! Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение! Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко
Уже оба заканчивают, а не только один из...
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