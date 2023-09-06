Роналду не номинирован на «Золотой мяч» впервые с 2003 года. Он выигрывал его 5 раз
Криштиану Роналду впервые за 20 лет не претендует на «Золотой мяч».
38-летний португалец не попал в список претендентов на награду от France Football, опубликованный сегодня. Туда включены 30 футболистов.
В последний раз Роналду не было среди номинантов в 2003 году. Всего он выигрывал этот приз 5 раз.
Форвард с зимы 2023 года выступает за «Аль-Наср». В чемпионате Саудовской Аравии на его счету 20 игр и 20 голов за это время.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ни с какими Мбаппе и Холандами и прочими такой энергетики не будет
Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение!
Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко
Один из двух величайших игроков на веку😢
держался.Входил в номинанты с 2004 по 2022 год.Впечатляющее долголетие🐐
-что вы тут делаете ? Вас в списках нет!
-я наминирован