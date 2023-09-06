«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ.

«Торпедо» победило команду Романа Ротенберга (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА впервые уступил в текущем сезоне после побед в играх с московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0).

В свою очередь, нижегородцы под руководством Игоря Ларионова сыграли вторую игру в этом сезоне и одержали вторую победу. В стартовом матче регулярного чемпионата «Торпедо» обыграло «Локомотив» (5:2).

Следующим соперником «Торпедо» станет минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом».

Торпедо – СКА 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Гребенщиков (Кадейкин)
1:1 – 5 Атанасов (Силаев, Ларионов)
2:1 – 23 Фирстов (Конюшков, Максимов)
3:1 – 51 Воронин (Атанасов, Ларионов)
3:2 – 56 Глотов (Алистров, Лайпсик)
4:2 – 58 Коваленко ()
4:3 – 59 Никишин (Гальченюк, Толчинский)

61 комментарий

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Serjikick
Честное слово, ну как же приятно смотреть на игру Торпедо!
Конюшков просто мастерюга! Своим спокойствием обезоруживает хваленую систему)
Атанасов раскрывается с каждым разом как его вижу все больше.
У Ларионова гены видно.. Что-что, а пас нарисовать хитрый может запросто.
Молодёжь очень уверенно смотрится.
Крайне симпатичная команда!
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Егор Логвинов
Сейчас Йозик скажет, что торпедо сыграло 2 игры, а Ска 3
+56
0
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вован63
Профессор, снимаю шляпу!
+50
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Семен Бабцов
Торпедо красавцы! Игра огонь! Вседозволенность СКА раздражает, что за цирк в конце игры!
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AVKU
Ответ Serjikick
Честное слово, ну как же приятно смотреть на игру Торпедо! Конюшков просто мастерюга! Своим спокойствием обезоруживает хваленую систему) Атанасов раскрывается с каждым разом как его вижу все больше. У Ларионова гены видно.. Что-что, а пас нарисовать хитрый может запросто. Молодёжь очень уверенно смотрится. Крайне симпатичная команда!
Я бы добавил, что играют очень быстро и умно. Удивительное сочетание, в последнее время нехаррактерное для нашего хоккея. Молодцы, приятно смотреть!
+32
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Radik_2.0
рома до последнего не унимался, че то там шуршал на скамейке, кричал на кого то, разводил руки в стороны. раздражает
+30
-2
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Evgeny Trifonov
Профессор браво. Указал финскому физруку его место. Гол Атанасов -Воронин шедевр. Ларионов даже заулыбался.Торпедо с победой.
+24
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Владимир Данилов
Включил последние 30 секунд игры. Физиономией Ротенберга удовлетворен.
+25
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Михаил Качалов
Ответ Radik_2.0
рома до последнего не унимался, че то там шуршал на скамейке, кричал на кого то, разводил руки в стороны. раздражает
Так он только умеет руками махать
+20
0
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denzel13
Ответ Егор Логвинов
Сейчас Йозик скажет, что торпедо сыграло 2 игры, а Ска 3
Уже)))
+19
0
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Snow11
В отличии от великого , Ларионов и Федоров не смотрели 800 матчей НХЛ! Они их сыграли ....!
+17
0
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Игорь Мастеров
Спасибо родные. Торпедо Вы лучшие. Браво.
+16
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Sobachkin
Профессор и мажор с яслей
+16
-2
+14
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Vladichka Niskazhunikomu
какое счастье, что именно Профессор нагнул мажорика
+13
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Михаил Качалов
Результатом удовлетворён спасибо профессору за игру утер нос великому Тренеру
+14
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BlackHen
По составу Торпедо не уступает СКА при разных бюджетах. Преимущество Торпедо профессиональный тренер.
+12
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Алексей Куликов
прям душа радуется за Торпедо и Ларионова, у команды симпатичная игра при минимуме бюджета в отличии от грандов КХЛ
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Pablo Diablo
С прошлого сезона с удовольствием слежу за Нижним. Успехов Профессору и его дружине! Отличная игра была.
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igorbalti
Торпедо топ! Нижний поздравляю!!!
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Machine Head
Торпедо играло великолепно . Даже под высоким давлением не отказалось от своей игры . Все тот же выход из зоны под давлением через пас , быстрые края . Шикарный вход в зону , позиционные атаки . Четвертое звено Торпедо возило первое звено всю смену . Это говорит об огромном доверии тренера Ларионова своим игрокам . Парни вы нереально крутые мужики со стальными яйцами .
+9
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AERN
Дружно вся страна, болеет против СКА!
+9
-1
+8
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bagi
Как же красиво играет Торпедо. Сказочно.
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serg wyxa
Спасибо вам торпедовцы за классный хоккей!
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a2wai
В очередной раз сильный тренер нагнул занимающегося самолюбованием ротенберга.
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ser7777
Парни Вы лучшие! Спасибо за эмоции!
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