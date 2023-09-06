«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед

СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ.

«Торпедо» победило команду (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

впервые уступил в текущем сезоне после побед в играх с московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0).

В свою очередь, нижегородцы под руководством сыграли вторую игру в этом сезоне и одержали вторую победу. В стартовом матче регулярного чемпионата « » обыграло «Локомотив» (5:2).

Следующим соперником «Торпедо» станет минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом».