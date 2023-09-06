«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед
СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ.
«Торпедо» победило команду Романа Ротенберга (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
СКА впервые уступил в текущем сезоне после побед в играх с московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0).
В свою очередь, нижегородцы под руководством Игоря Ларионова сыграли вторую игру в этом сезоне и одержали вторую победу. В стартовом матче регулярного чемпионата «Торпедо» обыграло «Локомотив» (5:2).
Следующим соперником «Торпедо» станет минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом».
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Конюшков просто мастерюга! Своим спокойствием обезоруживает хваленую систему)
Атанасов раскрывается с каждым разом как его вижу все больше.
У Ларионова гены видно.. Что-что, а пас нарисовать хитрый может запросто.
Молодёжь очень уверенно смотрится.
Крайне симпатичная команда!