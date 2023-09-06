Рублев проиграл все девять четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Марин Чилич Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале US Open – 4:6, 3:6, 4:6.

Для Рублева это был девятый четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые девять матчей 1/4 на ТБШ.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

На «Уимблдоне»-2023 – в четырех сетах Джоковичу.

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60 комментариев

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UserFreud
По сути, это и есть уровень Андрея. Ни больше, ни меньше. Разве что с Чиличем шансы были хорошие, в остальных матчах результат в одну калитку. Но 9 раз дойти до 1/4 на шлемах - тоже своего рода стабильность.
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Трёха Ника Киргиоса
Да не стоит обращать внимания на эту статистику.
По игре шансы были лишь с Чиличем. И там да – Андрей сдал "свой" матч. С Тиафо не повезло в прошлом году – Фрэнсис играл на уровне топ 3, буквально «да никогда в жизни он так не...». Рублёву нужно отдать должное за стабильность. На протяжении стольких лет человек не вылазит из десятки рейтинга, выходит во все эти 1/4. Рублёв – топ теннисист, с ним считаются, это привилегия, он часть теннисной элиты. В грядущей «постБиг» эпохе шансы на свой Шлем будут у любого топ игрока и Рублёв не исключение. Думаете, шутка? А зря. Мастерс он уже выиграл и по куда более тернистой сетке, нежели Синнер. Главное, работать и верить в себя. «Делай, что должен, и будь, что будет.»
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encaro_one
Четыре раза вёл в сете с брейком и отдавал всё обратно.
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Rjcnbr
Ответ Nikolay Stavrogin
Чёт вспомнилось, как Андрей Рублев отдал поинт Чиличу в четвертьфинале рг на тайбрейке 5го сета, когда судья объявил аут. А он сказал, что Чилич попал. До сих пор в полуфинал не может выйти, внимательно следят за этой серией и шутят. А с другой стороны, персонажи с победой любой ценой, победы с двумя отскоками у всяких Музетти и прочих французов. Справедливый мир.
>А он сказал, что Чилич попал.
Хорошо, что вспомнили. Он там вроде ему минимум 2 очка за матч отдал. Зато человек хороший
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go25
Плюс для него, что количество четвертьфиналов год от года заметно растёт. Теперь впервые целых три за год - очень недурно для трудяги от тенниса. Это его объективный уровень, но при такой стабильности обыгрывания игроков не из топ 10 обязательно подфартит рано или поздно попасть в 1/4 не на топ 3
+17
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+16
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encaro_one
Ответ Ничего Смешного
Матч вроде неплохой, но ничего не изменилось с их предыдущих встреч, Даня не прогрессирует… Рублёв уже дышать не мог в конце третьего сета. Где выходы к сетке, где укороченные? Где нормальная игра на подаче? Реально ничего не меняется, только спорят больше и психуют. Мне очень неприятно, что ребята могли устраивать зарубы, как Новак и Карлос, а получаем женский теннис. Вот чем запомнился Андрей, да ничем по сути.
Теннис всё же далеко не женский, розыгрыши приличные для 30-33*С
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Nikolay Stavrogin
Чёт вспомнилось, как Андрей Рублев отдал поинт Чиличу в четвертьфинале рг на тайбрейке 5го сета, когда судья объявил аут. А он сказал, что Чилич попал.
До сих пор в полуфинал не может выйти, внимательно следят за этой серией и шутят.
А с другой стороны, персонажи с победой любой ценой, победы с двумя отскоками у всяких Музетти и прочих французов.
Справедливый мир.
+14
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Даниил Александров
Ну вообще, в 6 случаях из 9 соперник был из топ 4, поэтому эти поражения закономерны. Надо ждать пока повезет с сеткой, либо не играть пятисотники, думаю выбор очевиден
+10
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+10
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Sincere
Нет в этом никакой трагедии. в полуфинале все равно напоролся бы на топ-2
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artpal
Ответ Даниил Александров
Ну вообще, в 6 случаях из 9 соперник был из топ 4, поэтому эти поражения закономерны. Надо ждать пока повезет с сеткой, либо не играть пятисотники, думаю выбор очевиден
Либо выходить в топ-4 рейтинга и быть лучшим сеяным до полуфинала
+5
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+5
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Антон Тимофеев
Четвертьфиналы Шлемов:
1.Кафельников - 13 (6 выходов в полуфинал и выше)
2.Давыденко - 10 (4)
3.Сафин - 9 (7)
4.Рублев - 9 (0) - увы(
5.Медведев - 8(7)
6.Метревели - 8(3)
7.Южный - 6(2)
8.Хачанов - 5(2)
9.Чесноков - 4(1)
10.Черкасов -3(0)
11.Волков - 2(1)

По четвертьфиналам Шлемов Андрей уже высоко стоит среди наших, даже больше, чем у Медведева и столько же, сколько у Сафина!!! Вот пройти пока никак не может(((

Забавно, что Карен с худшим рейтингом имеет 2 полуфинала в 5 попытках. Причем, на Уиме-21 устроил 5-сетовик с Шаповаловым, на РГ-23 взял сет у Джоковича и был тб на 2-ом - Карен взял больше всех геймов у Новака на том турнире. И только с Тимом на РГ-19 был отлет 0-3... Вот как так получается?
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Доминик
Часто вижу в 1/4 шлемов пассажиров типа Сафиуллина, Юбенкса, Лехечки или Этчеверри. Но почему-то никто из них не попался Рублеву. Прям невезение ((((
+6
-2
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Ярик01
Ответ Доминик
Часто вижу в 1/4 шлемов пассажиров типа Сафиуллина, Юбенкса, Лехечки или Этчеверри. Но почему-то никто из них не попался Рублеву. Прям невезение ((((
Может они играют с топ-4 сеянными? Что как бы логично
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Spartakovec navsegda
Он и в рейтинге 8-й. Соперникам стоит переживать, чтобы 4-м не стал, затем 1-м. Судя по стабильности, тогда без шансов надолго будет.
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Godare88
Ответ Даниил Александров
Ну вообще, в 6 случаях из 9 соперник был из топ 4, поэтому эти поражения закономерны. Надо ждать пока повезет с сеткой, либо не играть пятисотники, думаю выбор очевиден
ну сегодня по игре тоже были шансы, Медведев не на все 100 готов. Но, что у Андрея с подачей сегодня, это просто жесть.
+3
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Olya B.
Андрею удачи в десятом, юбилейном!
+3
0
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Godare88
Ответ And Justice for All
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, воруют и Рублёв проигрывает в четвертьфинале турнира Большого шлема.
при этом, ни один из этих турниров не проходит в России
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Александр Максаков
Это уже какой-то Пегулёв
+2
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Огюст
Как то нужно в конце концов Андрею преодолевать Этот психологический барьер -четвертьфинал и проходить в полуфиналы ,а это можно сделать только ещё более "чистой" ,точной и мощной игрой ! Удачи Андрей !
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encaro_one
Ответ Олег Лисицын
Рублев как ПСЖ прям, хотя даже те дважды до 1/2 доходили. Ну Андрею тоже когда нибудь повезёт, наверное. Хотя его 8ое место в топе потолок похоже, поэтому и 9 из 9 проигрыши.
В финале ПСЖ играл же.
+2
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Евгений Птицын
Ответ Anton Kuznetsov
наряду с Новаком и Карасем единственный кто попал во все четвертьфиналы шлемов 2023
На РГ вылетел в третьем круге.
+2
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Anton Kuznetsov
наряду с Новаком и Карасем единственный кто попал во все четвертьфиналы шлемов 2023
+2
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Anton Svetly
Ответ Godare88
ну сегодня по игре тоже были шансы, Медведев не на все 100 готов. Но, что у Андрея с подачей сегодня, это просто жесть.
какие условия такая и подача
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postblueink
Ответ Доминик
Часто вижу в 1/4 шлемов пассажиров типа Сафиуллина, Юбенкса, Лехечки или Этчеверри. Но почему-то никто из них не попался Рублеву. Прям невезение ((((
Сафиуллин невероятно смотрелся на предыдущем Шлеме, да и тут хорош был, сам матч отдал. Так что даже обидно за него ‘пассажир’ слышать. На Уимблдоне этом ещё не известно, кто кого выиграл бы, в такой он форме сейчас. Но за Рублева сам сегодня переживал сильно.
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Jesse Boy
бедняга. надеюсь, серия скоро прервётся
+1
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