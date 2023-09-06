Рублев проиграл все девять четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале US Open – 4:6, 3:6, 4:6.

Для Рублева это был девятый четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые девять матчей 1/4 на ТБШ.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

На «Уимблдоне»-2023 – в четырех сетах Джоковичу.

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