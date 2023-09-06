Рублев проиграл все девять четвертьфиналов на «Больших шлемах»
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале US Open – 4:6, 3:6, 4:6.
Для Рублева это был девятый четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2 и стал первым мужчиной в Открытой эре, проигравшим первые девять матчей 1/4 на ТБШ.
На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.
На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.
На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.
На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.
На «Уимблдоне»-2023 – в четырех сетах Джоковичу.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
По игре шансы были лишь с Чиличем. И там да – Андрей сдал "свой" матч. С Тиафо не повезло в прошлом году – Фрэнсис играл на уровне топ 3, буквально «да никогда в жизни он так не...». Рублёву нужно отдать должное за стабильность. На протяжении стольких лет человек не вылазит из десятки рейтинга, выходит во все эти 1/4. Рублёв – топ теннисист, с ним считаются, это привилегия, он часть теннисной элиты. В грядущей «постБиг» эпохе шансы на свой Шлем будут у любого топ игрока и Рублёв не исключение. Думаете, шутка? А зря. Мастерс он уже выиграл и по куда более тернистой сетке, нежели Синнер. Главное, работать и верить в себя. «Делай, что должен, и будь, что будет.»
Хорошо, что вспомнили. Он там вроде ему минимум 2 очка за матч отдал. Зато человек хороший
До сих пор в полуфинал не может выйти, внимательно следят за этой серией и шутят.
А с другой стороны, персонажи с победой любой ценой, победы с двумя отскоками у всяких Музетти и прочих французов.
Справедливый мир.
1.Кафельников - 13 (6 выходов в полуфинал и выше)
2.Давыденко - 10 (4)
3.Сафин - 9 (7)
4.Рублев - 9 (0) - увы(
5.Медведев - 8(7)
6.Метревели - 8(3)
7.Южный - 6(2)
8.Хачанов - 5(2)
9.Чесноков - 4(1)
10.Черкасов -3(0)
11.Волков - 2(1)
По четвертьфиналам Шлемов Андрей уже высоко стоит среди наших, даже больше, чем у Медведева и столько же, сколько у Сафина!!! Вот пройти пока никак не может(((
Забавно, что Карен с худшим рейтингом имеет 2 полуфинала в 5 попытках. Причем, на Уиме-21 устроил 5-сетовик с Шаповаловым, на РГ-23 взял сет у Джоковича и был тб на 2-ом - Карен взял больше всех геймов у Новака на том турнире. И только с Тимом на РГ-19 был отлет 0-3... Вот как так получается?