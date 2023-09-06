«Матч ТВ» покажет отборочные матчи Евро-2024, несмотря на претензии Okko.

Ранее компания Okko обвинила «Телеспорт» в незаконной продаже « » прав на трансляцию игр Евро-2024.

«Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.

Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!», – сказал генеральный продюсер « » .

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