«Матч ТВ» покажет отбор Евро-2024, несмотря на претензии Okko: «УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, не видим причин для изменений в сетке вещания»

Теги УЕФА телевидение квалификация Евро-2024 Александр Тащин Газпром-Медиа Матч ТВ Okko Телеспорт Евро-2024 Футбол

«Матч ТВ» покажет отборочные матчи Евро-2024, несмотря на претензии Okko.

Ранее компания Okko обвинила «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024.

«Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Okko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.

Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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74 комментария

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Рокко Сиффредди
Матч, как там суд с Порту?
+59
-6
+53
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
Вот именно смотреть за деньги матчи сборных это вообще жёсткий фетиш.
+49
-14
+35
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ostap&mio&dio
Ответ Eric_Cartman
Тут просто терки сбера и газпрома. Меряются… кхм.. ну чем-то там меряются, видимо близостью к телу
Кто проиграл, тот будет мыть деда?
+37
-6
+31
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Газонокосильщик Хави
Ответ luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
Такой утрированный пример. Представь что ты решил снять квартиру. Тебе ее сдали, ты заплатил наперёд. Живёшь себе спокойно и вот арендодатель не выселяя тебя вселяет в нее стадо цыган. Чем ты не доволен? И у тебя и у них есть крыша над головой
+29
-5
+24
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luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
+48
-25
+23
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Redmurza
Ответ luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
Люди недовольны тем, что нарушается закон. Окко и так показывали матчи сборных с свободном доступе не меньше, чем Матч, кста)
+34
-11
+23
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Mozazi
У окко ещё Испания есть, можно отжать.
+14
-1
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lezhik
Ответ luu
А почему меня должны волновать разборки двух госконтор, мне что не очем больше беспокоится?
Потому, что если закон не соблюдается даже на этом уровне, то обычных людей будут кидать и подавно.
+11
-2
+9
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Газонокосильщик Хави
Ответ luu
А почему меня должны волновать разборки двух госконтор, мне что не очем больше беспокоится?
Вот по этому и не должны у тебя возникать вопросы о том, чем люди недовольны. Раз простейшего не понимаешь.
+7
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+6
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dudufufu
На матче удобнее и приложение почти не лагает
+15
-9
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Eric_Cartman
Тут просто терки сбера и газпрома. Меряются… кхм.. ну чем-то там меряются, видимо близостью к телу
+9
-4
+5
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Under
Ответ luu
А почему меня должны волновать разборки двух госконтор, мне что не очем больше беспокоится?
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
+6
-2
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damondiamond
Ответ dudufufu
На матче удобнее и приложение почти не лагает
ставлю шляпу, что про ВК видео ты также написал
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Газонокосильщик Хави
Ответ lezhik
Потому, что если закон не соблюдается даже на этом уровне, то обычных людей будут кидать и подавно.
Не показывай ему карты. Пусть живет в мире "они там умные сами все знают и порешают"
+4
-1
+3
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Григорий Молотков
спасибо окко за нормальный показ отбора на евро.
Матч при этом как всегда всеми путями пытается все отжать.
Однако качество как всегда на уровне Г. на сайте нормально любой матч нельзя посмотреть, не говоря уже об онлайне, интершуме и нормальной студии без володек и губерниевых.
Жаль
+7
-4
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Евгений
Отлично. Окко — днище. одни лаги и потеря картинки. Матч можно сколько угодно хейтить, но у них спорт смотреть значительно удобнее.
+6
-4
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Redmurza
Ответ luu
А Окко на каком федеральном канале?
Мой друг, интернет сейчас есть даже у медведей за Таймыром
+5
-3
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Дмитрий Краснов
Ответ luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
Тем, что это беззаконие и нечестная конкуренция, которое не позволяет развиваться частному бизнесу? Стратегически людям выгодно выбрать честную конкуренцию для быстрого роста экономики, а не посмотреть бесплатно матчи
+3
-1
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Novak
Ответ norm777
Плевать на их разборки. Главное, что футбол теперь можно будет посмотреть бесплатно.
Не бесплатно, а за счёт налогоплательщиков.
+3
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SlevinKelevra8
Ответ luu
Не понимаю, почему люди не довольны тем, что им покажут футбол?
Может потому, что это незаконно? А... Хотя, да... Вы же из россии...
+6
-4
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Under
Ответ Bernd Leno
Так это ж идеальная ситуация -те кто ноет про "не хватало ещё платить за футбол", те смотрят на матче, кто ноет про "заплатил бы, лишь бы не слушать Чердака", смотрят на окко
если не смотреть дальше собственного носа, то определённо идеальная, да
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Газонокосильщик Хави
Ответ ostap&mio&dio
Кто проиграл, тот будет мыть деда?
Идеально задан вопрос)
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Аморалинни
Ответ Novak
Не бесплатно, а за счёт налогоплательщиков.
Да да, лично ты сотку отдал
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Сергей Ефимов
Че вообще происходит ?)
Как так вообще ?
За что заплатили ОККО?
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Moonwa1ker
Ответ Andrey Ashhabadskiy
а тебе сколько??
Не скажу.Тоже захочешь.
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