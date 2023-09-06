«Матч ТВ» покажет отбор Евро-2024, несмотря на претензии Okko: «УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, не видим причин для изменений в сетке вещания»
«Матч ТВ» покажет отборочные матчи Евро-2024, несмотря на претензии Okko.
Ранее компания Okko обвинила «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр Евро-2024.
«Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира», – говорится в заявлении «Матч ТВ».
«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.
На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Okko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.
Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.
Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
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Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
Матч при этом как всегда всеми путями пытается все отжать.
Однако качество как всегда на уровне Г. на сайте нормально любой матч нельзя посмотреть, не говоря уже об онлайне, интершуме и нормальной студии без володек и губерниевых.
Жаль
Как так вообще ?
За что заплатили ОККО?