Плющенко запросил у Президентского фонда грант 25 млн рублей на «ледовое шоу, мастер-класс и креативный разговор»

Теги Евгений Плющенко деньги ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко запросил 25 млн рублей из фонда культурных инициатив.

Об этом говорится на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Заявка от 31 августа зарегистрирована под названием «Ледовое шоу Союз чемпионов Евгения Плющенко, мастер класс, креативный разговор». Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 55 млн рублей.

«Творческая концепция в полной мере соответствует тематическим направлениям, поскольку объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку. Наш формат встреч с молодежью со всего мира объединяет культуру, просвещение, спорт посредствам коллаборации спортсменов с мировыми именами и ведущих российских артистов.

Всемирный молодежный фестиваль выбран площадкой для этого, поскольку дает лучшее соотношение участия целевой аудитории проекта и возможности вовлечения молодежи в российскую культуру и спорт.

«Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, в том числе России, лишают своих же граждан будущего». Это мнение высказанное первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным, выступившим на министерской встрече по культуре стран G20, полностью отражает действительность сегодняшнего дня, которую с помощью таких глобальных проектов необходимо разворачивать в сторону России, несмотря на все отчаянные попытки «отменить» российскую культуру, запретить гастроли Большого театра в Лондоне, закрыть российский павильон на Венецианской биеннале(впервые за за 40 лет), отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии.

Иначе как травлей российской культуры и спорта это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова? Наша программа включает лучшие достижения культуры и спорта за несколько исторических периодов, исполнениями которых мы хотим поделиться с молодежью всего мира», – говорится в обосновании проекта.

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96 комментариев

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Yurmax Max
очень прикольно кстати получается. налогоплательщики сначала спонсируют это мероприятие а потом ещё и покупают билеты совсем не дешёвые 🙌🏻🙌🏻👍🏻
+121
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+117
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Fynshy1991
25 миллионов на бесполезную ерунду, которая большинству не сдалась. Если бы это было бы кому-то интересно, то это был бы коммерчески-выгодный проект, но нет же, поэтому и просит.
Беспросветный эгоист этот Плющенко
+63
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ИннаВБ
На сколько споров с Кондратюком хватит😱
+61
-3
+58
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Денис Т.
Как-то Плющенко сказал про СВО - «Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим». Уверен бойцам после того, как он получит свои 25 млн. рублей станет гораздо легче воевать.
+51
-3
+48
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Ярик01
Ответ Yurmax Max
очень прикольно кстати получается. налогоплательщики сначала спонсируют это мероприятие а потом ещё и покупают билеты совсем не дешёвые 🙌🏻🙌🏻👍🏻
а потом ещё им покупают муниципалитеты билеты за их счёт с обязательным посещением, т.к. зритель не идёт )
+46
-3
+43
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ДИОНИС
Да сколько ж можно! А куда, интересно, исчезли прежние десятки миллионов? Улетели в "чёрную дыру"?
+36
-2
+34
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unreality
Почему вообще на все эти ледовые шоу, которые коммерческие, дают гранты от государства?
+34
-2
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Oleandra
Совести нет от слова "совсем".. родители больных детей выпрашивают копейки пенсионеров на лечение, и многие не получают её..
+30
-6
+24
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Anna
А это когда-нибудь прекратится? Он у нас самый малоимущий?
+26
-2
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11111-1111
а потом Рудковская расскажет как она развивает фигурное катание в России
+25
-1
+24
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Сергей Галынский
Ни стыда,ни совести
+26
-3
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Николай Криницкий
Какая же циничная, меркантильная семейка. Хочется руки помыть.
+23
-1
+22
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Oleandra
Если б шоу ещё были красивые, а то выбежит, волосы назад, с плечами, вздёрнутыми до небес, и начнёт свои ногодрыги демонстрировать.. каждый раз одно и то же.. и сына своего этому же учит.. ребёнок вообще не артистичный и не талантливый, но извольте любоваться и кричать браво..
+22
-3
+19
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ДИОНИС
Ну теперь, наконец, стало понятно, с каким "грандиозным успехом" прошли недавно шоу Плющенко в Китае, раз приходится ему вновь просить десятки миллионов!
+19
-2
+17
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AAPolyansky
это к вопросу о том, как ЕВП сам все финансирует, за счет коммерческих доходов. финансирует государство, а коммерческие доходы кладутся в карман
+17
-1
+16
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Бьорн Дэли
Ответ ДИОНИС
Да сколько ж можно! А куда, интересно, исчезли прежние десятки миллионов? Улетели в "чёрную дыру"?
На чемоданы от Луи Витон, Яна их коллекционирует)
+16
0
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Лека-Лека
Опять Рудковские с протянутой рукой. Очень непорядочно.
Деньги получают дважды: от государства и от зрителей.
И потом их фанаты будут еще говорить, что это частный бизнес, и Рудковские работают на своих деньгах.
+18
-3
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Боевой Бурят Путина
Что за чудик писал пояснительную записку про «травлю российской культуры и спорта» и «отмену» классической русской музыки? На днях в Милане видел афишу балета «Лебединое озеро» 15 сентября в Ла Скала, самой что ни на есть классической постановки русского балета. Ладно, когда этот бред у Соловьева говорят, но на грант так подаваться это позорище😂
+20
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Olga.t
Ответ Ярик01
а потом ещё им покупают муниципалитеты билеты за их счёт с обязательным посещением, т.к. зритель не идёт )
А половина аргументов в обосновании запроса притянута за уши и является либо полуправдой, либо неправдой.
Но ведь на что не пойдёшь, чтобы получить грант от государства.
+15
-1
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Япростозритель
А чё, все деньги уже проспорил?
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Мурманчанин37
Ответ Anna
А это когда-нибудь прекратится? Он у нас самый малоимущий?
Его адепты на той неделе кичились, что он в списке Форбс появился еще в 2007 году
+11
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Алеся Ткаченко
Я тоже хочу 25 лямов на креативный разговор.Можно даже в рублях
+12
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Вячеслав Пустохин
Опять он будет изображать из себя эффективного бизнесмена, раздавать фигуристам по 10 тысяч долларов, а бюджет и дорогие налогоплательщики всё это оплятат. Тьфу на него.
+12
-1
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Владимир Лапин
Налоговая не желает проверить деятельность всех ледовых шоу, получающих деньги из госбюджета? Там получил, билеты продал. Получается, зритель платит дважды
+11
0
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Wintersun
Ответ 11111-1111
а потом Рудковская расскажет как она развивает фигурное катание в России
Причем якобы на свои деньги
+11
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