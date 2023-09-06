Евгений Плющенко запросил 25 млн рублей из фонда культурных инициатив.

Об этом говорится на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Заявка от 31 августа зарегистрирована под названием «Ледовое шоу Союз чемпионов Евгения Плющенко, мастер класс, креативный разговор». Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 55 млн рублей.

«Творческая концепция в полной мере соответствует тематическим направлениям, поскольку объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку. Наш формат встреч с молодежью со всего мира объединяет культуру, просвещение, спорт посредствам коллаборации спортсменов с мировыми именами и ведущих российских артистов.

Всемирный молодежный фестиваль выбран площадкой для этого, поскольку дает лучшее соотношение участия целевой аудитории проекта и возможности вовлечения молодежи в российскую культуру и спорт.

«Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, в том числе России, лишают своих же граждан будущего». Это мнение высказанное первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным, выступившим на министерской встрече по культуре стран G20, полностью отражает действительность сегодняшнего дня, которую с помощью таких глобальных проектов необходимо разворачивать в сторону России, несмотря на все отчаянные попытки «отменить» российскую культуру, запретить гастроли Большого театра в Лондоне, закрыть российский павильон на Венецианской биеннале(впервые за за 40 лет), отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии.

Иначе как травлей российской культуры и спорта это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова? Наша программа включает лучшие достижения культуры и спорта за несколько исторических периодов, исполнениями которых мы хотим поделиться с молодежью всего мира», – говорится в обосновании проекта.

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