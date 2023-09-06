Антидопинговое агентство Италии о пропуске Грасслем трех тестов: «Это действительно так. У Даниэля запросили объяснение»

Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск Даниэлем Грасслем трех тестов.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что фигурист допустил три пропуска допинг-тестов. Ранее Грассль объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе.

«Ваша информация верная, это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», – сказал представитель Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).