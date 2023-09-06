Антидопинговое агентство Италии о пропуске Грасслем трех тестов: «Это действительно так. У Даниэля запросили объяснение»

Теги допинг сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск Даниэлем Грасслем трех тестов.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что фигурист допустил три пропуска допинг-тестов. Ранее Грассль объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе.

«Ваша информация верная, это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», – сказал представитель Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).

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33 комментария

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bona ulo
Даа, Даниэль, три флажка... Это называется - ты попал и по полной. Значит вот о каких проблемах была речь. Как ж так... Вот и причина отъезда, и снятия со старта.
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Ярик01
Ответ Лия Романова
а после первого пропуска его было никак уведомить и запросить объяснение? Вина конечно полностью на нем и из-за его безалаберности, но все же
Уведомление висит у любого спортсмена в приложении, о чем речь.
Объяснения требуют при открытии дела, после трёх пропусков - такая процедура.
Совсем с ума с заговорами не сходите
+23
-2
+21
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UserFreud
Эх, Даниэль, умудрился же... да ещё и в такой момент.
+19
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+18
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Лия Романова
а после первого пропуска его было никак уведомить и запросить объяснение? Вина конечно полностью на нем и из-за его безалаберности, но все же
+18
-5
+13
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Olga.t
Ответ 22somebody22
А вот это интересно...Тренился у Георгиевны,внезапно ушел от неё,да ещё и 3 допинг-теста пропустил.А пропустил он их,во время тренировок в ТШТ?
Написано же, был в Москве, в Адамсе написал, что в Италии.
Только при чем здесь ТШТ? Заполнение системы Адамс это исключительно ответственность спортсмена, тренеры к этому не имеют никакого отношения.
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Olga.t
Ответ Владислава Крюкова
Три пропуска в течении 12 месяцев. Он мог первые два пропуска получить не тренируясь в тшт
Вообще неважно. Тренер не имеет отношения к заполнению Адамса.
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juliamart
Очередная странная история, теперь с Грасслем. Непонятно, чем он вообще думает? Полный идиотизм...
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Док Аксель
Ответ Лия Романова
а после первого пропуска его было никак уведомить и запросить объяснение? Вина конечно полностью на нем и из-за его безалаберности, но все же
Когда оправдывали некоторых зарубежных спортсменов за три пропуска, то формулировка была, что допинг-офицеры не проявили достаточной настойчивости, чтобы разыскать спортсмена. Понятно, что в Москву добираться это не в Италию. Кроме указанного адреса есть и мобильная связь.
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Katerina Sunny
Ответ Зиля Бадриева
Интересно, что к нему не собираются применить санкции. Поневоле думается про теории заговоров)
Где вы это вычитали? Решение ещё не вынесли, это не значит, что не будет дисквалификации после объяснений Грассля.
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Anna
Вообще не факт, что он в это время был в России. С марта и до середины июня его не было, после сборов опять уехал. Считай, только на сборах был
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Анна Беляева
Ответ Владислава Крюкова
Три пропуска в течении 12 месяцев. Он мог первые два пропуска получить не тренируясь в тшт
Учитывая, что весь год мотался по разным странам, вполне мог. Но как он проглядел-то это? Просто удивительно! Вообще что ли не заходил в свою учётку?
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Wintersun
Ну, вот, тренерам работки прибавилось. Впредь придется и за такими вещами следить, чтобы самих виноватыми не сделали.
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Yaroslove
Какое раздолье то для конспирологов, просто праздник ))
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chespo
За подобное нарушение предусмотрена дисквалифицикация от 1 до 2 лет, так что участие в соревнованиях у Грассля под большим вопросом.
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Katerina Sunny
Ответ Зиля Бадриева
НАДО Италии (национальный антиподиговый комитет) ответил: " На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет." Обычно наказывают после первого раза.
Кого дисквалифицировали после одного пропуска? У Букина или Степановой были пропуски, но никто их не дисквалифицировал. Зато это повлияло на допуск к ОИ на особых условиях.
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Лия Романова
Ответ Ярик01
Уведомление висит у любого спортсмена в приложении, о чем речь. Объяснения требуют при открытии дела, после трёх пропусков - такая процедура. Совсем с ума с заговорами не сходите
никто и не говорит о теориях заговора, но сейчас есть множество средств связи. Про приложение в курсе - видимо он туда не заходил или не знаю что уж
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RS97
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Ответ unknownman
Он не виноват, просто коктейль Шветского все никак не выветривался
Как у Валиевой)
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unknownman
Он не виноват, просто коктейль Шветского все никак не выветривался
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Wintersun
Ответ Лия Романова
а после первого пропуска его было никак уведомить и запросить объяснение? Вина конечно полностью на нем и из-за его безалаберности, но все же
Как и о положительной пробе Валиевой, например. Опять выглядит, будто придержали под нужный момент.
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Ярик01
Ответ Лия Романова
никто и не говорит о теориях заговора, но сейчас есть множество средств связи. Про приложение в курсе - видимо он туда не заходил или не знаю что уж
А как он тогда в системе адамс заполняет и меняет, через браузер? ) Сомнительно что это удобно, когда в разъездах, да и там тоже всё видно о тестах, включая неудачные попытки
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Мария Коваленко
опасненько, по своей же глупости может получить дисквалификацию
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Ajvengo
Ответ Лия Романова
а после первого пропуска его было никак уведомить и запросить объяснение? Вина конечно полностью на нем и из-за его безалаберности, но все же
О 1м пропуске, как и о 2м, и о 3м он и сам знал прекрасно.
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RS97
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это многоходовочка от Штатов, чтобы скомпромитировать Россию)
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romavor
Ответ juliamart
Очередная странная история, теперь с Грасслем. Непонятно, чем он вообще думает? Полный идиотизм...
Думает он о том,как бы оттянуть время ,чтобы фарму вымыть из организма
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Блинчик
По ходу, итальянская федра за шкирняк вернула Грассля из вояжа в "Хрустальный" после пропуска трёх допинг-тестов.
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