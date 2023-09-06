Антидопинговое агентство Италии о пропуске Грасслем трех тестов: «Это действительно так. У Даниэля запросили объяснение»
Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск Даниэлем Грасслем трех тестов.
Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что фигурист допустил три пропуска допинг-тестов. Ранее Грассль объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе.
«Ваша информация верная, это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», – сказал представитель Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).
Объяснения требуют при открытии дела, после трёх пропусков - такая процедура.
Совсем с ума с заговорами не сходите
Только при чем здесь ТШТ? Заполнение системы Адамс это исключительно ответственность спортсмена, тренеры к этому не имеют никакого отношения.